Ve jménu Gabrielle Chanel. Francouzská značka nestojí jen na módě či krejčovině

Loni na podzim bylo značky Chanel všude plno. Není divu – francouzský módní dům totiž oznámil jméno nového kreativního ředitele. Stal se jím Matthieu Blazy, jenž doposud úspěšně působil v italském brandu Bottega Veneta.

Významné zprávy se týkaly i světa hodinářství: v srpnu Chanel zakoupil čtvrtinový podíl v nezávislé značce známé hravým přístupem k hodinkám MB&F. Založila ji jedna z největších osobností švýcarské hodinářské scény, Maximilian Büsser. Investice do MB&F není jedinou akvizicí, kterou luxusní dům v posledních letech zaujal svět hodinářství.

Hodinářská manufaktura Chanel leží v mecce švýcarského hodinářství La Chaux-de-Fonds. Všechny návrhy hodinek však vznikají v Paříži pod taktovnou Arnauda Chastaingta, kreativního ředitele hodinek značky.

Od roku 2018 má podíl i v další nezávislé manufaktuře proslulé netradičními komplikacemi F.P. Journe. Do značky Romain Gauthier vstoupil Chanel v roce 2011 a právě díky ní mohl představit v roce 2016 nový strojek zajímavého pánského modelu Monsieur de Chanel. Už v roce 1998 investoval do brandu proslulého sportovními leteckými modely Bell & Ross.

Tyto investice rozhodně svědčí o tom, že Chanel myslí svou přítomnost ve světě hodinářství vážně, byť hodinky zatím tvoří podle průzkumu Morgan Stanley pouhá dvě procenta ze všech prodejů zboží značky. To ovšem neznamená, že zde není potenciál k dalšímu růstu.

V roce 2023 Chanel prodal hodinky za 400 milionů švýcarských franků, což jej staví na 22. místo v žebříčku hodinářských značek (vede ho samozřejmě švýcarský gigant Rolex). Nicméně nelze srovnávat módní značku se specializovanými hodinářskými manufakturami, proto se sluší uvést, že ve stejném roce Louis Vuitton prodal hodinky za 162 milionů švýcarských franků. Zatím pověstné francouzské trojici vévodí Hermès s hodinářským obratem ve výši 593 švýcarských franků. Posledně jmenovaná značka stejně jako Chanel také vystavuje na největším švýcarském hodinářském veletrhu Watches & Wonders.

Ikonické kousky

První časomíry představil Chanel v roce 1987. Šlo o quartzový model Première. Pod jeho designem byl podepsán Jacques Hélleu, který v letech 1965-2007 působil jako umělecký ředitel parfémů, kosmetiky, hodinek a šperků Chanel a úzce spolupracoval s Karlem Lagerfeldem.

Jacques Hélleu je módnímu světu známý nejen coby autor prvních hodinek Chanel, ale též dokázal marketingově propojit slavný parfém No. 5 z roku 1921 s herečkami, jako je Catherine Deneuve nebo Nicole Kidman.

Dámské hodinky Première jsou podle informací z manufaktury Chanel dodnes nejprodávanějším modelem a v roce 2022 prošly jemným redesignem z pera Arnauda Chastaingta, od roku 2013 ředitele Watchmaking Creation Studio Chanel. Jejich obdélníkové pouzdro se zkosenými rohy připomíná pohled z ptačí perspektivy na pařížské náměstí zlatníků Place Vendôme.

Designér své dílo vybavil též proplétaným koženým řemínkem, který upomíná na řetízky slavných kabelek Chanel Timeless. Hodiny se staly jednou z hodinářských ikon, díky atypickému pouzdru s odkazem na zakladatelku domu Gabrielle Coco Chanel: právě na Place Vendôme měla výhled ze svého apartmánu z hotelu Ritz a známý tvar pařížského náměstí inspiroval i uzávěr minimalistického flakonu Chanel No. 5.

Jacques Helléu je podepsán i pod druhým – a též velmi známým – modelem J12 z roku 2000. Vytvořil jej coby protiklad k elegantním hodinkám Première a šlo o sportovní, robustnější časomíry, navíc vyrobené z keramiky. Svým názvem odkazují k závodním jachtám třídy J, dlouhých právě 12 metrů, ze 30. let 20. století, které se účastnily velkých regat, včetně prestižního America´s Cupu. Jejich inspirací byly dle slov samotného autora kultovní potápky Rolex Submariner.

Hodinky J12 slouží značce pro nesčetné umělecké i technické výzvy, včetně komplikací jako tourbillon a létající tourbillon. I když dnes už do pouzder J12 může Chanel ukládat komplikované strojky vyvinuté in-house, v minulosti pro ni některé kalibry navrhl Renaud & Papi.

Dnes jsou nekomplikované modely J12 poháněny COSC certifikovanými strojky z manufaktury Kenissi, v níž značka vlastní 20% podíl od roku 2018. A J12 jsou významné i z jiného hlediska. Právě díky těmto hodinkám se Chanel v průběhu let stal významným výrobcem keramiky a jako jedna z mála hodinářských značek vyrábí všechny keramické komponenty včetně například článků náramků in-house, v jedné části manufaktury Chanel ve švýcarském městě La Chaux-de-Fonds. Hodinky J12 prošly v roce 2019 redesignem od Arnauda Chastaingta a získaly cenu coby nejlepší dámské hodinky na Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Arnaud Chastaingt je autorem všech současných modelů značky a je též podepsán pod novějšími kolekcemi, jako je Boy.Friend nebo Monsieur.

Vtipné hodinky J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 zachycují zakladatelku domu v krejčovském ateliéru. Jedním z nejslavnějších modelů značky Chanel jsou keramické hodinky J12: J12 White Star Couture ukazují know-how na poli keramiky. Model J12 Couture 38 mm je vyroben z oceli s matnou černou povrchovou úpravou.

Inspirace krejčovským řemeslem

Značka Chanel je jedinečná i z jiného důvodu: umí výborně pracovat se svým dědictvím, a to i v oboru tak odlišném od vysoké krejčoviny a módy - v hodinářství. Dokáže velmi dobře vystihnout, co je na ní specifické a co ji odlišuje od ostatních značek, které pravidelně vystavují novinky na ženevském veletrhu Watches & Wonders.

Její stánek patří k těm nejzajímavějším - loni mu například dominoval ohromný spínací špendlík, odkazující ke krejčovským dovednostem nejen současných mistrů v módních ateliérech, ale též k samotné Gabrielle Coco Chanel. A nejrůznější propriety potřebné k výrobě šatů, jako právě spínací špendlíky, špulky na nitě, náprstky nebo krejčovské panny byly v Ženevě k vidění též v mnohem menších rozměrech, v limitovaných edicích hodinek značky.

Krásnou ukázkou práce domu Chanel jsou například hodinky s pohyblivým černobílým motivem Gabrielle Chanel stojící ve svém krejčovském ateliéru, které nesou jméno J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 (Caliber 6 je posledním in-house strojkem z loňského roku). Elegantní postava zakladatelky domu s výrazným kloboukem oblečená do – jak jinak – tvídového kostýmu třímá v ruce další z krejčovských nezbytností, tentokrát nůžky, které se po stisknutí spouště rozvírají a zavírají.

Originální kousky, jež jsou stejně hravé jako dokonale řemeslně zpracované, si mohli milovníci značky, šperkařství i hodinářství prohlédnout v kolekci Couture O´Clock Capsule. Highlightem výstavního stánku Chanelu byly působivé stolní hodinky s pěti otáčejícími se černobílými krejčovskými pannami, vyrobenými z bílé keramiky a hliníku. Po natažení klíčkem dokonce hrají, a to nejoblíbenější píseň legendární módní návrhářky My Woman od Al Bowllyho z roku 1932.

O kreativitě Watchmaking Creation Studia, které sídlí v Paříži a dodává do manufaktury Chanel první skici od Arnauda Chastaingta, svědčí i tradičnější, nicméně neméně krásný kousek J12 White Star Couture Watch. Hodinky upozorňují na keramické know-how v tradiční bílo-černé barevné paletě. Články náramku a pouzdra jsou vyrobeny z bílých kousků keramiky v bagetovém nebo trapezoidním tvaru, zatímco bílý číselník je vytvořen z jednoho kusu keramiky s bagetovým dekorem.

Přestože se většina aktuálních modelů nese v tradičních odstínech černé a bílé, nechybí ani dotek barvy, a to růžové, na hodinkách J12 Pink Edition s lunetou osázenou růžovými safíry bagetového brusu a stejně barevnými safírovými indexy. Do růžového hávu oděl Arnaud Chastaingt i skeletované modely z kolekce Boy.Friend s vlastním strojkem Caliber 3 z roku 2018, který tvoří soustředné kružnice a jenž byl prý zatím největší výzvou pro hodináře v manufaktuře Chanel.

V přístupu značky Chanel vždy dominuje estetické hledisko, jemuž se podřizuje technická stránka strojku. Důkazem této filozofie jsou vlastní manufakturní kalibry značky, které vyrábí od A do Z vždy jeden hodinář v ateliéru haute horlogerie v La Chaux-de-Fonds. V ní jsme si mohli prohlédnout Caliber 5, strojek s létajícím tourbillonem s nádherným rotujícím diamantem, představený v roce 2022. Mistři v oddělení haute horlogerie nejprve vyvinuli torubillon s diamantem o rozměrech 2,25 mm, ale to nepřipadalo Arnaudu Chastaingtovi dostatečně velkolepé. Nespokojil se ani s kamenem o velikosti 3,5 mm. Jeho kreativní studio souhlasně přikývlo, až když mistři hodináři použili diamant o průměru celých 4,5 mm. Loni byl tento výjimečný strojek uložen do dvou modelů z bílé, nebo černé matné keramiky.

Značka Chanel i v hodinářství využívá krejčovské symboly: okouzlující je náramek se skrytými hodinkami Bobbin Cuff Couture připomínající špulku nití. Sautoir ze žlutého zlata Thimble Long Necklace Couture s přívěskem ve tvaru náprstku, který skrývá číselník hodinek. Pro hodinky značky Chanel je typická hravost a ženskost. Příkladem je náramek s přívěsky Première Charms Couture.

Na návštěvě manufaktury

Příběh manufaktury Chanel se začal psát v roce 1993, kdy značka zakoupila hodinářský ateliér v La Chaux-de-Fonds G&F Châtelain. Málokoho by tenkrát napadlo, že jednou bude Chanel moci ukázat novinářům špičkovou vlastní manufakturu, kde se prolínají prvky tradiční rukodělné výroby hodinek s moderními technologiemi a kam se Esprit z českých médií mohl podívat jako první.

Před bělostnou budou nás vítají vlajky s černým nápisem Chanel na bílém pozadí, které jsou proloženy červenými prapory s bílým symbolem švýcarského kříže. Už tato výrazná barvená kombinace svědčí o tom, že estetické hledisko se tu rozhodně nezanedbává.

V manufaktuře se sdružuje množství ateliérů, které jsou důkazem nezávislosti značky na hodinářském poli: jde nejen o vývoj nových hodinek, ale též se zde nachází laboratoř, v níž jsou nové modely testovány, šperkařský ateliér, který má na starosti osazování některých časomír drahými kameny. Vyrábí se tu i všechny keramické komponenty do hodinek J12, stejně tak zde sídlí ateliér vysoké hodinařiny, kde zkušení mistři pracují na vlastních kalibrech (dnes se může značka pyšnit už šesti in-house strojky). Jejich vývoj zabere mezi šesti až dvěma lety, v závislosti na technické náročnosti.

Chanel otevřel první část manufaktury o velikosti 8000 metrů čtverečních v roce 1997, s příchodem nového tisíciletí a hodinkami J12 přibyla část, jež vytváří keramické komponenty. V roce 2012 byla inaugurována druhá budova o rozloze 6000 metrů čtverečních. Pracuje zde dohromady 408 lidí nejrůznějších profesí, kteří za sebou mají v průměru devět let praxe. A určitě není od věci zdůraznit, že je tu zaměstnáno na 44 % žen a že celých 200 zaměstnanců značka přijala během posledních dvou let. Stejně jako ve všech velkých manufakturách i tady je kladen důraz na udržitelnost energeticky náročných provozů: 12 – 17 % elektřiny pochází ze solárních panelů na střeše budovy.

Jako první logicky zavítáme do technické laboratoře, kde se rodí nové modely značky Chanel. U počítačů zde pracují inženýři a projektoví manažeři a pomocí speciálního programu modelují nové hodinky či jejich součástky, jako například drobounké ručky ve tvaru krejčovských nůžek. Právě tady jako první vidí nové návrhy z kreativního studia v Paříži a skici převádí do 3D podoby. Následuje 3D tisk na moderních tiskárnách, aby pařížské studio mohlo zkontrolovat estetiku budoucích hodinek. Pokud s ní není spokojeno (a i to se stává), značka klidně odsune připravovaný launch hodinek na další rok.

Kvalita především

Stejně jako se klade velký důraz na vzhled hodinek a strojků, pozadu samozřejmě nezůstává ani jejich kvalita, jež je testována ve speciální homologační laboratoři Chanel. Zde je simulováno nošení hodinek během doby pěti let, včetně jejich odolnosti proti nárazům či odolnosti vůči klimatickým nebo mechanickým vlivům - například spona je vystavena celým 5000 zapnutí a rozepnutí.

Nechybí například simulace potlesku rukou, zkouší se, co s novým modelem udělají vibrace, když pevně svíráte držítka kola na kamenité cestě, nebo co se stane, když v návalu vzteku udeříte pěstí do stolu. Testuje se i to, zda vaše časomíry vydrží pád z jednoho metru na zem, a to včetně spony nebo náramku.

V klimatických skříních se hodinky vystavují po dobu 96 hodin mlze se solí, napodobují se teplotní rozdíly od minus 20 do plus 70 stupňů Celsia, zkouší se, zda hodinky vydrží bez problému pět dní při teplotě 50 stupňů Celsia. Nové modely jsou před uvedením na trh vystavovány UV záření i magnetickému poli. A to z toho důvodu, že moderní kabelky či peněženky jsou stále častěji vybaveny magnety pro snadnější zapínání. Vtipně působí test, kdy je pouzdro hodinek J12 uloženo do plážového písku a vystaveno vibracím.

Úchvatný model z bílé keramiky a lunetou ozdobenou růžovými safíry nese název J12 Pink Edition. Jedním z highlightů roku 2024 byly i stolní hodiny, jež hrají oblíbenou píseň Gabrielle Chanel My Woman od Al Bowllyho. Nesou název Musical Clock Couture Workshop. Velice romanticky působí růžové hodinky Boy.Friend Skeleton X-Ray Edition, který pohání vlastní strojek Caliber 3

Ruční práce

Do jiného, blyštivého světa nás přenese ateliér, kde jsou modely osazovány drahými kameny. Má své počátky v roce 2004. Pracují tu zkušení mistři, kteří ručně osazují hodinky. Kameny do lunety sériově vyráběných modelů jsou zasazovány pomocí speciálního přístroje, jenž dokáže uzavřít kov na lunetě tak, aby kámen nevypadl. V tomto ateliéru pracuje na dvacet zlatnic a zlatníků, již mají za sebou v průměru 3 roky praxe: nejméně stačí pro mechanické zasazování kamenů, nejvíce samozřejmě vyžaduje tradiční ruční fasování.

Keramice je věnována druhá část manufaktury Chanel a výroba tohoto unikátního materiálu čítá celkem sedm kroků – prvním je selekce samotného přírodního materiálu, jež probíhá v Japonsku, poté se přesunuje výroba do Německa, kde vzniká granulát. Ten obsahuje na 80 % prášku oxidu zirkoničitého a na 20 % příměsi plastu, který je odstraněn při dalších krocích výroby tohoto nepoškrabatelného, lehkého a tvrdého materiálu, tentokrát už přímo ve Švýcarsku. Polotovar prochází úpravami včetně tvrzení a celý výrobní proces končí ručním leštěním. Závěrem jsou všechny keramické komponenty zkontrolovány zkušeným lidským okem, zda je jejich vzhled v naprostém pořádku.

Následuje asembláž hodinek, kde se začíná s prací už v 6:30 ráno. Jen klasický náramek pro hodinky J12 se skládá z 90 částí. Právě zde jsou ručně proplétány kožené pásky do kovového řetízku hodinek Première, o kterých jsme mluvili v úvodu. Na závěr se strojky ukládají do pouzder a hodinky získávají díky ručkám a číselníkům svůj typický vzhled.

Vrcholem návštěvy každé hodinářské manufaktury je poklidné oddělení haute horlogerie, kde vládne tichá soustředěnost na delikátní práci. Vzniká zde všech šest vlastních kalibrů s manuálním nátahem. My se můžeme pokochat strojkem Caliber 5.1 z roku 2023, jenž připomíná lva, jeden ze symbolů značky (ve znamení lva se Gabrielle Chanel narodila). Caliber 2 má zase tvar kamélie, oblíbené květiny Gabrielle Chanel, která je nedílnou součástí – stejně jako lev – všech kolekcí značky.

Manufaktura má i vlastní školicí středisko, kde se mohou naučit řemeslu lidé, co se rozhodli změnit svoji profesi. Bylo založeno před dvěma lety, v době, kdy manufaktura Chanel začala dynamicky růst. I to je nesporným důkazem, že Chanel výrobě tradičních mechanických hodinek věří.