Rozostřená realita. V Paříži vystavuje „Picasso 21. století“

Dnes třiadevadesátiletý Němec Gerhard Richter, který je někdy nazýván „Picassem 21. století“ a patří mezi nejdražší žijící malíře, si celý život libuje v nepředvídatelnosti a nejednoznačnosti. Za šedesát let, po něž se pohybuje na umělecké scéně, nikdy neprodléval jen u jednoho média – své vize vtiskával, kam jen to šlo. Promítal je tu do fotografií, tu do abstraktních „vyškrabávaných“ obrazů, jindy do zářivých olejomaleb i do soch ze skla a oceli.
Díky pařížské Fondation Louis Vuitton se od poloviny října do začátku března příštího roku můžete seznámit s téměř třemi stovkami děl Ger-harda Richtera v rámci retrospektivní výstavy -nazvané XXL. Ať už se zadíváte na jeho obraz, nebo objekt, zjistíte, že jde o jakousi vizuální hádanku. Jeden z nejznámějších současných výtvarníků totiž zásadně nemaluje to, co vidí, ale co chce ukázat. Podle svých slov nechává témata „přijít k sobě“ spíš, než aby je vyhledával, a těší ho, když publikum přiměje dívat se na věci jinak.
Než Gerhard Richter začal v roce 1951 studovat na Akademii výtvarných umění v Drážďanech, odkud pochází, živil se jako malíř reklam a divadelních kulis. Ačkoliv po absolvování univerzity nastartoval úspěšnou kariéru v NDR, v roce 1961, pouhé dva měsíce před dokončením Berlínské zdi, uprchl s manželkou Marianne do západního Německa. Začal studovat na Kunst-akademie v Düsseldorfu a spolu s umělci jako Sigmar Polke a Konrad Lueg zavedl termín „kapitalistický realismus“.
Název odkazoval nejen na umělecký styl socialistického realismu, dikto-vaný za železnou oponou, ale také komentoval spotřebitelskou uměleckou doktrínu západního kapitalismu. V průběhu kariéry Gerhard Richter prozkoumal pozoruhodné množství žánrů a technik v malířství a vyvinul vlastní metody nanášení barvy na plátno, ať už štětcem, paletovým nožem, nebo stěrkou; někdy jsou to sólo malby, jindy vrstvené přemalby fotografií.
Fondation Louis Vuitton expozicí XXL pokračuje v tradici rozsáhlých monografických výstav, hold už takto vzdala jiným předním osobnostem umění 20. a 21. století, například Jeanu-Michelu Basquiatovi, Joan Mitchell, Marku Rothkovi nebo Davidu Hockneymu. V síních galerie najdete Richterovy olejomalby, kresby, akvarely, ocelové a skleněné sochy a fotografie upravené malbou různými technikami. Před pár lety umělec s malbou skončil a nyní se věnuje výhradně kresbě.