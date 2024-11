Přirozený make-up bez kompromisů. Vizážistka hollywoodských hvězd nabízí i nový korektor

Podle mého pozorování se snad dvě třetiny mužů na této planetě začnou při slově make-up křižovat a hartusit: žena vypadá nejlépe bez něj! Nechceme zmalovanou fiflenu! Pod pojmem líčení si představují kombinaci centimetr tlusté béžové „omítky“ po celé tváři, modrých stínů, nápadné rtěnky a šarlatové tvářenky, která sahá až někam za uši (v osmdesátkách museli trpět).

Osobně se domnívám, že sebevědomé ženě je to, co si opačné pohlaví myslí o tom, jak by měla vypadat, srdečně jedno a hledí si svého vkusu. Nicméně muži často netuší, jak masivně jsou v tomto ohledu klamáni. Nejpracnější líčení je totiž právě to, které nejsou schopni detekovat. Takže zatímco chlapec spokojeně mručí, jaká je jeho dívka „přirozená kráska“, ona ví své. Stojí za ní celá armáda dekorativní kosmetiky: make-up, korektor, pudr, rozjasňovač, tvářenka...Je kumšt provést disciplínu „nahého“ líčení na jedničku.

Legendární americká vizážistka Gucci Westmanová líčila a líčí americké hollywoodské hvězdy, pracovala pro Lancôme nebo Revlon. Vlastní značku založila v roce 2018 spolu s manželem

Davidem Nevillem, designérem a spoluzakladatelem módní značky Rag & Bone. Její produkty

(včetně nového korektoru Vital Skincare Concealer za 1300 kč) jsou k dostání v butiku Ingredients v pražské Vězeňské ulici nebo na www.ingredients-store.com.

Gucci Westmanová, dnes už legendární vizážistku z Kalifornie, proslavil minimalistický přístup k make-upu s efektem druhé kůže – tedy kompletně nalíčená pleť, jež ale působí přirozeně, zdravě a zářivě. Gucci, mezi jejíž klientky patří řada hollywoodských hvězd, například Gwyneth Paltrowová, Jennifer Anistonová nebo Reese Witherspoonová, je přesvědčena, že luxus, účinnost a čisté složení se u make-upu nemusí vylučovat. Výsledkem její práce je propracovaná kolekce produktů značky Westman Atelier s krémovými texturami a čistými ingrediencemi. Od září je v pražském butiku Ingredients k mání i nový korektor s názvem Vital Skincare Concealer.

Díky kombinaci speciálních pigmentů a aktivních rostlinných výtažků ve vysoké koncentraci je výživný a má pečující účinky. Slibuje dokonalé splynutí s pletí, již nechá „dýchat“. Peptidy a kyselina hyaluronová jemnou pokožku kolem očí hydratují a zpevňují, kromě toho korektor samozřejmě pleť barevně sjednocuje a projasňuje.

To, jakou péči věnuje Westman Atelier tvorbě produktů, je dobře vidět i na „pouhých“ štětcích, které tvoří nedílnou součást kolekce brandu. Vyrábí se ručně v Japonsku za použití tradičních technik, lakované rukojeti jsou z březového dřeva a štětce jsou veganské. I díky nim je možné „vytěžit“ z produktů maximum, a tím dosáhnout co nejpřirozenějšího finiše. Muži budou klamáni dál – a ještě sofistikovaněji.