Hedvábné klenoty. Ilustrátoři různých národností vytvořili pastvu pro oči

To, co předvedli designéři povolaní k ozdobení nových hedvábných šátků Louis Vuitton, se dá vyjádřit třemi slovy: pastva pro oči. Ilustrátoři různých národností vytvořili pět obrazů a zvěčnili je na doplňku, bez kterého by slavný francouzský dům nebyl zcela tím, čím je. V rámci kolekce LV Art Silk Squares každý z umělců ztvárňuje kvítek se čtyřmi listy, který odjakživa zdobí Monogram Louis Vuitton. S předními výtvarníky přitom značka začala spolupracovat už v roce 1987 – potisk šátků navrhli třeba Andrée Putman, César Baldaccini nebo Philippe Starck. Nová éra začala před jedenácti lety dvěma kolekcemi Foulards d’Artistes, na nichž se podíleli představitelé street artu jako OSGEMEOS či Retna.

Louis Vuitton / eBoy

Louis Vuitton / Icinori

Asi nejhravější je v nové kolekci šáteček umělecké skupiny eBoy s názvem Maze of Precious. Toto německé pixelartové studio zasadilo logo LV do středu labyrintu, jehož okraje představují různé druhy látek. Ve spleti „uliček“ potkáte nejen zaoblené kvítky a čtyřlístky, ale i rozpixelovanou vegetaci a roztomilý hmyz. Duo Icinori (díla Mayumi Otero a Raphaela Urwillera byla vystavována v řadě galerií a muzeí, například v Centre Pompidou-Metz) zvolilo jako hlavní motiv šátku ikonické kufry značky Louis Vuitton a umění cestování.

Šátek Malles Monde tak zdobí zavazadla s rostlinnými motivy a symboly Monogramu. Milovníky historie uchvátí návrh italského komiksového umělce Lorenza Mattottiho: dostal jméno Iris Spring. Vzdává hold květině nacházející se v krásných secesních vitrážích v historické manufaktuře módního domu v Asnières – středobodem jeho obrazu je kosatec lemovaný pestrými stromy a vodopádem.

Louis Vuitton / Nicolas de Crécy

Louis Vuitton / Lorenzo Mattotti

Šátek Parfums de Méditerranée od francouzského ilustrátora Nicolase de Crécyho je inspirován zahradami v Grasse, kde vznikají parfémy Louis Vuitton. Očima se v něm ztratíte v majestátních horách, spletitých květinových ornamentech a hravých prvcích vycházejících ze vzoru Monogramu. Protipól k barevným variantám pak tvoří černobílý šátek Urban Flowers. Švýcarský umělec Thomas Ott se proslavil svými temnými grafickými romány a jeho práce pro Louis Vuitton se nese ve stejném duchu. K vytvoření surrealistického obrazu pohrávajícího si se světlem a stínem použil techniku s využitím škrabací fólie. Ott prý na šátku „přetavuje květy do podoby neukojitelné lidské duše“. Kolekce je v prodeji v buticích Louis Vuitton i online.