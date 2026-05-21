Výjimečný večer v dlani. Minikabelky, které působí jako trojrozměrné ornamenty

Římský klenotnický dům Bvlgari představil kolekci minikabelek Icons Minaudière, jež svým designem vycházejí ze slavných symbolů domu, jako je antická mince, vějíř nebo had. Kolekci navrhla designérka doplňků značky Mary Katrantzou.
Linda Evangelista

foto: Foto: archiv Bvlgari

Chimamanda Ngozi Adichie
Sumayya Vally
Isabella Rossellini
Kim Ji-won
6 fotografií

Slavné motivy šperkařského domu, které se objevují na prstenech či náhrdelnících, se přesouvají na pět kovových minikabelek Bvlgari Icons Minaudière. Symboly Monete, Serpenti, Tubogas, Divas’ Dream i Bvlgari Bvlgari září v podobě drobných večerních objektů zavěšených na jemném řetízku, vyrobených technikami běžnými spíš ve šperkařství než v galanterii.

Kolekci navrhla Mary Katrantzou, řecká designérka známá z londýnské módní scény výraznými potisky a architektonickou prací se siluetou. U Bvlgari stojí v čele sekce koženého zboží a doplňků a nyní poprvé pracuje s kovem, reliéfem a šperkařskou strukturou: její minikabelky působí jako trojrozměrné ornamenty.

Model Monete, jehož tváří je italsko-americká herečka Isabella Rossellini, nese reliéf antické mince ve smaltovaném rámu – jde o poctu historii římského klenotnického domu. Divas’ Dream odkazuje na mozaiky Caracallových lázní, Serpenti pracuje s hlavou hada jako kovovým objektem.

Tubogas interpretuje motiv hadího těla z ryzího kovu, které se obtáčí kolem „vejce“ z ještěrčí kůže. A motiv Bvlgari Bvlgari se proměňuje v cylindrickou kabelčičku s ruční intarzií z perleti. Kov je odléván technikou ztraceného vosku, je ručně doplněn smaltem, intarzií z perleti či kamenů a pavé osazením – to jsou postupy, které Bvlgari tradičně využívá pro své šperky.

Výraznou roli hraje i kampaň Carrying Culture. Kromě Isabelly Rossellini a modelky Lindy Evangelisty – dvou žen, které módní svět formovaly v různých dekádách – se zapojily nigerijská spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichie, jihokorejská herečka Kim Ji-won a jihoafrická architektka Sumayya Vally. Tyto ženy vytvořily autorské mikroknihy, jejichž formát odpovídá siluetě jednotlivých kabelek a skutečně se do nich vejde.

Bvlgari tím propojuje šperk s vyprávěním i osobní zkušeností, takže „nošení kultury“ v tomto případě není jen metafora. Každý model existuje ve dvou velikostech: jako klasická minaudière a jako ještě menší „vanity“. V praxi to znamená kabelky tak malé, že se do nich nevejde mobil. Vejde se jen to nejnutnější – a malá kniha.

