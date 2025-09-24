„Dva měsíce jsem vycházel z domu jen po setmění.“ Herec Idan Weiss o roli Franze Kafky

„Přijely jsme s Agnieszkou do Berlína a měly strach, jak představitele hlavní role najdeme, aby mu byl podobný. Vlastně jsme přesně nevěděly, jakou uměleckou cestou se vydat. Idan byl třetí, koho jsme na castingu viděly. Vstoupil do dveří, podívaly jsme se s Agnieszkou na sebe a začaly se strašně smát. Agnieszka řekla: ‚On vypadá jako Franz!‘ Po tomto castingu měla vybráno, i když jsme viděly i další herce, všechny výborné. Ale k Idanovi jsme se stále vracely, protože byl perfektní. Byl to zvláštní zážitek,“ vzpomíná Cimbalová na první setkání s Idanem Weissem.
Večer mi zavolal agent, že jsme to dokázali, že jsem roli získal. A já doslova oněměl. Byl jsem ve svém bytě v Berlíně a jen jsem se díval do zdi. Asi hodinu... A pak jsem kvůli všem těm emocím usnul.