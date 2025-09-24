„Dva měsíce jsem vycházel z domu jen po setmění.“ Herec Idan Weiss o roli Franze Kafky

Eva Hlinovská
Rozhovor
Tento čtvrtek 25. září vstoupí do českých kin snímek Agnieszky Holland Franz, který pojednává o spisovateli Franzi Kafkovi. Hlavní roli v něm ztvárnil Idan Weiss (28) a stejně jako snímky Šarlatán nebo Hranice jej produkovala Šárka Cimbalová (55). Oba spojuje kromě práce na Franzovi taky láska k punku.

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku producentka Šárka...

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku producentka Šárka Cimbalová, Idan Weiss v roli Franze Kafky | foto: Bioscop

Film Franz od režisérky Agnieszky Hollandové. Idan Weiss jako Franz Kafka a...
Film Franz od režisérky Agnieszky Hollandové. Na snímku Lili Bankó,...
Film Franz od režisérky Agnieszky Hollandové. Idan Weiss jako Franz Kafka a...
Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové
12 fotografií

„Přijely jsme s Agnieszkou do Berlína a měly strach, jak představitele hlavní role najdeme, aby mu byl podobný. Vlastně jsme přesně nevěděly, jakou uměleckou cestou se vydat. Idan byl třetí, koho jsme na castingu viděly. Vstoupil do dveří, podívaly jsme se s Agnieszkou na sebe a začaly se strašně smát. Agnieszka řekla: ‚On vypadá jako Franz!‘ Po tomto castingu měla vybráno, i když jsme viděly i další herce, všechny výborné. Ale k Idanovi jsme se stále vracely, protože byl perfektní. Byl to zvláštní zážitek,“ vzpomíná Cimbalová na první setkání s Idanem Weissem.

Večer mi zavolal agent, že jsme to dokázali, že jsem roli získal. A  já doslova oněměl. Byl jsem ve svém bytě v Berlíně a jen jsem se díval do zdi. Asi hodinu... A pak jsem kvůli všem těm emocím usnul.

