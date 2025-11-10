Iveta a Elroq – co mají společného?

Iveta dokazuje, že s odvahou a jasnou vizí lze překonat jakoukoli překážku. Stejně jako Škoda Elroq spojuje sílu inovací, moderní technologie a design, který inspiruje k pohybu vpřed – s lehkostí, stylem a chutí jít dál.

PRECIZNOST, VYTRVALOST, PERFEKCIONISMUS

Iveta a Elroq – co mají společného?

Každý má svůj recept na úspěch. Pro Ivetu Fabešovou, královnu české cukrařiny, je to kombinace talentu, tvrdé práce, odvahy opustit jistotu korporátu a hlavně – upřímné vášně pro sladké tvoření. Její jméno je dnes synonymem pro dokonalé francouzské dezerty, ikonický „Citrón“ nebo mistrovské řezané pralinky , které přináší do svých vyhlášených kaváren. A protože opravdová vášeň se má sdílet, Iveta ji předává dál – na svých kurzech učí začátečníky i profesionály, jak se z cukrařiny stává umění.

OD VĚTRNÍKU K EKOLOGII

Iveta a Elroq – co mají společného?

Iveta změnila vnímání cukrařiny. Dokázala vtisknout sladkému umění tvář plnou elegance, preciznosti a vnitřní síly. Vystudovala sice sociální pedagogiku a pět let pracovala v developerské firmě, ale skutečné štěstí našla až ve výrobě dezertů. „Nejdůležitější je podle mě dělat věci ze srdce, být pilná a vytrvalá. Bez toho to nejde,“ říká. Stejně jako v kuchyni hledá špičkové suroviny a moderní postupy, i v dopravě oceňuje inovaci a ekologické myšlení.

ŠKODA ELROQ ČISTÁ ENERGIE V POHYBU

Elroq, nejnovější kompaktní elektrické SUV značky Škoda, přináší do měst i krajiny nový rytmus. Minimalistický design, jasné linie a charakteristická maska Tech-Deck Face působí svěže a autenticky. Interiér pak nabízí digitální komfort a spoustu chytrých detailů Simply Clever. Ideální zázemí pro ženu, která zvládá být tvůrkyní, podnikatelkou i mámou – a to často během jednoho dne. Pro Ivetu, která neustále kombinuje kreativní práci s byznysovým řízením, je to ideální mobilní kancelář a spolehlivý kurýr v jednom.

Úspěch Ivety Fabešové nestojí jen na dokonalé chuti, ale i na příběhu odvahy jít za svým snem. Sladký byznys vyžaduje denně maximální nasazení – a právě tichá, plynulá jízda v elektrickém voze Škoda Elroq se může stát malým osobním ostrovem klidu.

Její příběh je inspirací: s odvahou a čistou vizí se dá dosáhnout čehokoli. A s moderními technologiemi a designem, který nás posouvá kupředu, je ta cesta ještě sladší.

Iveta a Elroq – co mají společného?

