Návrat ke kořenům. Keramika na hodinkách Chanel táhne i po 26 letech

Když v roce 2000 představil Chanel hodinky J12, šlo o revoluční krok. Tehdejší kreativní ředitel pro hodinky Jacques Hélleu na nich pracoval celých sedm let a povedlo se mu to, co málokomu: vytvořit nezapomenutelný, snadno rozeznatelný design, který přežil více než dvě dekády bez ztráty květinky – hodinky J12 tvoří dvě třetiny prodejů časomír Chanel. Jsou a vždy byly vyrobené – a to včetně náramku – z keramiky, materiálu, který je sedmkrát odolnější než ocel, přitom lehký a nepoškrabatelný.
Chanel představuje dvojici hodinek J12. Vycházejí z původních modelů z roku 2000
Chanel před 26 lety nebyl první značkou, která v hodinařině keramiku představila (jmenujme za všechny třeba Audemars Piguet nebo Rado), ale podařilo se mu ji zpopularizovat mezi milovníky hodinek. J12 zamýšlel Jacques Hélleu coby pánské hodinky, avšak jejich elegantní design a lesklá černá keramika uchvátily také ženy. A to i díky unisexovému rozměru pouzdra 38 mm. Není tak divu, že už o tři roky později Chanel uvedl model J12 v keramice bílé, a to s rozměry pouzdra 38 a 33 mm (rozměr 33 mm patří dodnes k nejoblíbenějším velikostem dámských hodinek).
Původní hodinky J12 byly navrženy jako sportovní kousek. Jacques Hélleu, který měl za sebou už povedený dámský model Première z roku 1987, se nechal inspirovat jachtami – sám byl velkým milovníkem regat. Odtud plyne i název časomír, jachty třídy J ze 30. let 20. století byly zkonstruovány pro špičkové regaty, třeba pro závod America’s Cup, a měřily 12 metrů.
V roce 2019 prošla modelová řada J12 redesignem z pera Arnauda Chastaingta. Hodinky dostaly nový manufakturní strojek J12.1, COSC certifikovaný chronometr s rezervou chodu 70 hodin z manufaktury Kenissi. Letošek je ve znamení návratu ke kořenům: Chanel představil dva 38mm modely v černé a bílé keramice s pouzdrem voděodolným do 200 m. Launch doprovází kampaň s ústředním motivem vody: tvářemi jsou topmodelka Gisele Bündchen a francouzský model Clément Chabernaud.
Keramické novinky
Audemars Piguet
Audemars Piguet představil první keramické hodinky v roce 1986. Loni značka zkrášlila keramiku tmavě modrým odstínem Bleu Nuit, Nuage 50: je inspirován noční oblohou nad Vallée de Joux, historickým sídlem AP, ale též prvním číselníkem hodinek Royal Oak. Letos značka v modré keramice uvedla 41mm model Royal Oak Perpetual Calendar s inovativním věčným kalendářem, též z loňského roku.
IWC Schaffhausen
V 80. letech minulého století vyvinula keramické pouzdro i značka IWC ze Schaffhausenu a od té doby se v jejích kolekcích keramika objevuje pravidelně, i v odstínech béžové, bílé nebo zelené. Letošní novinkou jsou hodinky Pilot’s Watch George Russel s pouzdrem z černé keramiky. Limitovaná edice 41mm tříruček vznikla ve spolupráci s pilotem týmu F1 Mercedes–AMG PETRONAS Georgem Russellem.
Hublot
Značka Hublot spolupracuje s designérem Samuelem Rossem již od roku 2019 a letos uvedla model z černé keramiky Big Bang Unico SR_A s otevřeným číselníkem a motivem včelích pláství na pryžovém náramku. Uvnitř 42mm pouzdra je uložen manufakturní strojek s chronografem Unico. Limitovaná edice 200 kusů poprvé nabízí hodinky od Samuela Rosse bez tourbillonu.