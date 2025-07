Jan Budař v Esprit Clubu

Herec, režisér, zpěvák, ale i spisovatel. Jan Budař má mnoho tváří a svou kreativitu střídavě posílá do světa digitálně i analogově.

Co pro něj znamenají technologie, jaké má plány na příští měsíce a proč nedá dopustit na svůj MacBook Air?

Když Jana Budaře potkáte v Karlových Varech, zpravidla má úsměv na tváři. Festivalová atmosféra mu sluší – stejně jako role všestranného tvůrce, který miluje střídání digitálního světa s tím analogovým. „Technologie mi v mé práci určitě velmi pomáhají, protože píšu – a píšu už na takových strojích,“ říká s úsměvem a pohledem na svůj tenký, lehký MacBook Air z iStyle, který má vždy po ruce. „Fotím taky na podobných strojích a zároveň se trochu bojím, že ty technologie mi budou až tak moc pomáhat, že o tu práci nakonec přijdu. Bohužel, taková je doba.“

Podle Jana je ale důležité nacházet rovnováhu mezi obrazovkou a papírem. „Líbí se mi střídat analog a digitál, protože to člověku dodává hezkou rovnováhu v tvorbě. Obojí má něco. Mít ten papír pěkně pod sebou, který šustí, a člověk si do něj zapisuje, střídá barvičky a má to všechno v ruce – to je krásné,“ říká. „Ale když si kreslím třeba na Macu, je mnohem snadnější cokoli upravit a editovat. Prostě obojí má svoje kouzlo.“

V čem mu konkrétně technologie ulehčují práci? Třeba v přípravě jeho nového projektu, na který se už velmi těší. „Už mám napsanou novou show, jmenuje se Švihák lázeňský. Bude to hudebně zábavný večer, kde vystřídám čtyři uniformy. Takový můj stand-up se starými peckami – od Presleyho, Sinatry, Hály, Chladila. A samozřejmě i něco z mé vlastní tvorby,“ prozrazuje s nadšením. Všechny nápady, scénáře i texty písní si zapisuje právě na svůj MacBook Air z iStyle, který s ním zvládne i ty nejnáročnější kreativní maratony.

Je superlehký, tenký, baterie vydrží celý den, a hlavně může kdykoliv začít psát a tvořit, ať už je doma, v hotelu, nebo na festivalu. A pokud potřebuje cokoli dokončit nebo upravit, klidně rozepíše poznámky v iPhonu a dokončí je na Macu – přesně podle hesla, že kreativita nezná hranic.

Autor – Jan Budař + iStyle v Esprit Club Kviff