Hodinky inspirované zemí vycházejícího slunce. Kde se vzala švýcarská fascinace Japonskem?

Číselník Reverso Tribute je zdoben ručním gilošováním. Japonský umělec Hokusai Kacušika dřevotisky s přírodními motivy ovlivnil francouzské impresionisty i Vincenta van Gogha či Paula Gauguina. Jeho díla, ztvárněná díky smaltu a miniaturní malbě, využívá Jaeger- -LeCoultre na uměleckých hodinkách Reverso Tribute.

Pokud si prohlédneme číselníky či pouzdra švýcarských hodinek s japonskou tematikou, získáme o zemi na Dálném východě vcelku romantickou představu. Jak by také ne? Spolu s hodinkami můžeme vstoupit do tradičních japonských zahrad a obdivovat proměny japonské přírody, ať už jde o křehké jarní květy japonských třešní sakur nebo podzimní krvavě zbarvené listí.

Můžeme se kochat barevnými japonskými kapry koï, kteří se hemží v zahradních jezírkách. Nesmíme zapomenout ani na sněhovou čepici majestátní bývalé sopky Fudži, která je nejen jednou z největších turistických atrakcí, ale pro Japonce posvátnou horou, již uctívají po celá staletí. Vždyť v japonštině nese označení „san“, používané jinak coby zdvořilostní přípona u jmen lidí. Některé hodinářské značky volí raději motivy pulzujícího japonského hlavního města Tokia s téměř 14 miliony obyvatel.

Opomenuta nezůstává ani historie asijské země s více než 125 miliony obyvatel. Zejména oddaní středověcí japonští bojovníci samurajové s kodexem cti bušidó (cesta bojovníka) jsou velice oblíbeným tématem – vždyť některé jejich morální zásady, včetně oddanosti firmě a kolektivu, přetrvávají v japonské společnosti dodnes.

Umělecké hodinky inspirované sbírkou tsub (ochran zápěstí samurajského meče) Gastona-Louise Vuittona uvedla značka Louis Vuitton. Model Escale Cabinet of Wonders Koi‘s Garden znázorňuje japonské kapry koi. Značka Hublot spolupracuje již několik let se známým japonským umělcem Takašim Murakamim. Jeho motiv usměvavé květiny, jejíž okvětní lístky jsou ozdobeny barevnými kameny v odstínech duhy, zdobí i unikátní model MP-15 s centrálním tourbillonem. Patek Philippe a model Golden Ellipse 5738/50R-001 s motivem podzimní japonské zahrady.

Díky hodinkám poznáte i jméno Hokusaie Kacušiky. Je to jeden z největších japonských malířů 19. století, který tvořil takzvané obrazy pomíjivého života (ukijyo-e). Umělci tohoto stylu pracovali s motivy krásných žen, hrdinů a přírody. Hokusai vynikal zejména v přírodních motivech, jež zachycoval pomocí velmi oblíbené techniky dřevotisku, již máme s japonským uměním spojenou asi nejvíce.

Nejznámější je jeho série Třicet šest pohledů na horu Fudži (1823–29), z níž pochází i jeho na Západě pravděpodobně nejznámější dílo Velká vlna u Kanagawy. Jeho práce ovlivnila francouzské impresionisty i velikány Vincenta van Gogha či Paula Gauguina. Jeho vliv v Evropě – díky vývozu dřevotisků zejména do Paříže – byl dokonce větší než v rodném Japonsku.

Švýcarští hodinářští mistři, samozřejmě velcí milovníci tradice, jsou též fascinováni japonskými řemesly, jako je například barvení látek nebo nejrůznější techniky lakování.

Zkrátka Japonsko nabízí mnohé. I když samozřejmě japonská realita se od té zachycené ve světě hodinek zásadně liší. Pojďme se podívat detailněji na to, kde se vlastně švýcarská fascinace Japonskem vzala a proč velkým i malým hodinářským značkám tak záleží na tom, být v asijské zemi vidět.

Jedny z nejslavnějších hodinek s japonskou tematikou: Patek Philippe 995/131G-001 Portrait of a Samurai.

Vintage model Vacheron Constantin La Symbolique des laques. Pro dekor značka využila starobylou japonskou techniku maki-e.

Richard Mille a 3D portrét samuraje na hodinkách RM-47 Tourbillon vznikl díky Fernandu Alonsovi.

Statistika nuda je…

Japonská ekonomika je třetí největší na světě. Je velice důležitým trhem (nejen) pro švýcarské hodinky. V loňském roce se Japonsko – co do objemu vývozu švýcarských hodinek – umístilo na čtvrtém místě za Spojenými státy, Čínou a Hongkongem. Loni byly do země vyvezeny hodinky v hodnotě přibližně 1,8 miliardy švýcarských franků (celková hodnota vývozu švýcarských hodinek v loňském roce činila 26,7 miliardy švýcarských franků).

Navíc čísla za první polovinu letošního roku hrají Japonsku do karet ještě více: kvůli poklesu exportu do Číny (o 36,5 %) a Hongkongu (23,1 %) se Japonsko dostalo na druhé místo hned za Spojené státy – oproti loňsku dovoz švýcarských hodinek vzrostl o 7,7 % a má za první půli roku 2024 hodnotu 174,8 milionu švýcarských franků (pro srovnání: do vítězných Spojených států se zatím vyvezlo hodinek za 376,2 milionu švýcarských franků).

Na japonskou vášeň pro krásné hodinky samozřejmě nereagují jen velké švýcarské značky, ale též nezávislí hodináři a mikrobrandy, jež jsou zde též extrémně populární. Na prezentacích během dubnového ženevského veletrhu Watches & Wonders bylo Japonsko mezi třemi nejvýznamnějšími trhy zmiňováno zástupci brandů jako Norqain, Speake-Marin či Ressence. Výkon značky na japonském trhu si pochvaloval též nový CEO manufaktury Zenith, patřící do koncernu LVMH, Benoit de Clerck.

Příběh podnikavého Françoise Perregauxe

Japonsko se začalo otevírat světu díky reformám Meidži na konci 60. let 19. století. Před 160 lety, v roce 1864, byly navázány diplomatické vztahy mezi zemí vycházejícího slunce a Švýcarskem. Průkopníkem vývozu hodinek do Japonska byl jistý François Perregaux, hodinář z města Le Locle. Že je vám jeho příjmení povědomé? Není to náhoda. Byl bratrem Marie Perregaux, která se svým manželem Constantem Girardem založila značku Girard-Perregaux.

Loňský model Patek Philippe s komplikací World Time a smaltovanou mapou centra Tokia. Patek Philippe a model World Time Date Reference 5330G-010, uvedený v Tokiu, s datem synchronizovaným s místním časem. Letos byly tyto hodinky představeny ve stálé kolekci značky.

Podnikavý François si v roce 1860 otevřel hodinářství v Jokohamě, dodnes největším japonském přístavu a po Tokiu druhém největším japonském městě. Bylo to ostatně ve stejné době, co Constantin Girard skicoval první model hodinek pro novou značku Girard-Perregaux. S ohledem na to, že v Japonsku se čas měřil jiným způsobem než v Evropě (hodiny měly různou délku v závislosti na ročním období), byly švýcarské hodinky v té době vnímány jako milá kuriozitka. Jenže pouze do roku 1873, kdy kvůli rozvoji železnice Japonsko přijalo západní systém měření času.

Letos v září – coby připomínku historických (ovšem i současných) obchodních vztahů s Japonskem – švýcarská manufaktura Girard-Perregaux uvedla limitovanou edici 100 kusů dvou modelů z kolekce Laureato s přídomkem „Aiiro“, která bude prodávána pouze v buticích značky v Japonsku. Ocelový model Laureato 42 mm se smaltovaným číselníkem i titanové hodinky Laureato Chronograph 42 mm s číselníkem zdobeným známým dekorem složeným z malých pyramidek Clous de Paris spojuje indigová barva.

V Japonsku se tomuto odstínu říká „aiiro“ a pochází ze 16. století. Tehdy byl pokládán samurajskými bojovníky za „vítězný odstín“. Dnes se této modré barvě někdy přezdívá japonská modř a kromě barvení látek je známá i z dřevotisků japonského umělce Hirošigeho Utagawy.

Stošedesáté výročí navázání diplomatických vztahů mezi Švýcarskem a Japonskem připomíná i nezávislá manufaktura HYT. A to limitovanou edicí osmi titanových modelů S1 Titanium „Japan Limited Edition“ (písmeno S v názvu znamená sport) a značka hodlá po Japonsku představovat novou sportovní kolekci se 45mm pouzdrem a otevřeným číselníkem i v dalších zemích světa.

Jedna detektivní zápletka

Girard-Perregaux není samozřejmě jedinou švýcarskou manufakturou, která úspěšně navázala vztahy s Japonskem. V archivech ženevské manufaktury Vacheron Constantin, jež vyrábí hodinky bez přerušení od roku 1755, nalezneme další zajímavé informace týkající se vztahů s Japonskem. Exkluzivní smlouvu o vývozu hodinek na japonský trh podepsali zástupci manufaktury už v roce 1917, s pomalu končící první světovou válkou. Kromě Jokohamy byly velice exkluzivní modely značky k sehnání také v Tokiu a Kóbe. Obě města se otevřela obchodu se západním světem v roce 1868.

Další významnou událostí pro Vacheron Constantin byla návštěva mladého muže, jenž se stal o desítky let později, v roce 1989, 125. japonským císařem (na trůně byl až do roku 2019), Akihity. Existují fotografie z roku 1953, kdy mladý Akihito vybírá hodinky v ženevském obchodě Vacheron Constantin a navštívil i manufakturu značky. O významu události svědčí i fakt, že jej přivítal sám Léon Constantin. Bohužel není známo, jaké hodinky si budoucí císař nakonec vybral.

O velké popularitě starobylé ženevské manufaktury v Japonsku svědčí nejen otevření jejího vlajkového obchodu na tokijské Ginze v roce 2021, ale také detektivní seriál HBO Max Tokyo Vice, natočený podle knihy novináře Jacka Adelsteina, jenž se v roce 2009 stal prvním cizím reportérem v největším japonském deníku Yomiuri Shimbun, který poprvé vyšel před 150 lety. Detektivní zápletku seriálu nebudeme prozrazovat, ale právě velice luxusní hodinky Vacheron Constantin hrají v příběhu klíčovou roli a nakonec vedou k usvědčení člena japonské mafie jakuzy.

Na návštěvě v Tokiu

O významu Japonska svědčí i exkluzivní události, které zde hodinářské značky pravidelně pořádají. V loni v srpnu například sezvala novináře a sběratele z celého světa do Tokia manufaktura Audemars Piguet. Představila tu limitovanou edici hodinek Royal Oak a Royal Oak Offshore z bílého nebo žlutého zlata, na jejichž designu se podílel módní návrhář Matthew Williams, zakladatel a designér módního brandu 1017 ALYX 9SM, který je díky minimalistickému designu oblečení velice populární právě i v Japonsku.

Podle slov tehdejšího CEO Audemars Piguet Françoise-Henryho Bennahmiase je Japonsko pro AP druhým nejdůležitějším trhem po Spojených státech. V Tokiu byl také vydražen unikátní kus – chronograf Royal Oak s černým číselníkem a pouzdrem a náramkem ze žlutého zlata a oceli. Sběratel jej během společenského večera s tradiční japonskou krmí vydražil za rovný milion dolarů. Výtěžek z aukce byl věnován nadacím Kids in Motion a Right to Play

Loni Tokio hostilo další velice významnou událost: slavná ženevská značka Patek Philippe zde uspořádala výstavu hodinek Watch Art Tokyo 2023, jež se koná jednou za dva roky ve světových metropolích. Tokijská exhibice byla zatím největší v dějinách značky a během pouhých dvou týdnů ji zhlédlo na 60 000 návštěvníků. Kromě mnoha uměleckých modelů (některé z nich zmíníme později) představila značka model World Time Reference 5531R-014 Minute Repeater se smaltovanou mapou historického centra Tokia ve středu číselníku a též limitovanou edici 300 kusů World Time Date Reference 5330G-010, která se prodává pouze na japonském trhu.

Poprvé v historii značky kombinuje druhá zmíněná novinka zobrazení světového času ve všech 24 časových zónách s ukazatelem data. Datum je indikováno po obvodu číselníku díky průhledné centrální ručce s červeným hrotem ve tvaru kladívka. Datum je navíc automaticky synchronizováno s místním časem. Hodinky pracují též s překročením mezinárodní datové linie v Tichém oceánu.

Model v nádherném fialovém odstínu – fialová barva symbolizuje v Japonsku bohatství – je ručně zdoben gilošováním a nechybí ani červeně zvýrazněné Tokio na disku se světovými městy či symbol vycházejícího slunce, známý z japonské vlajky. Je umístěn na 24hodinovém disku a představuje denní čas.

Manufaktura Patek Philippe letos zařadila tuto komplikaci do běžné produkce coby World Time with Date Reference 5330G-001. Má šedomodrý číselník s vyraženým „karbonovým“ vzorem a kožený řemínek s úpravou připomínající džínovinu.

Letos v Tokiu slavila nezávislá značka F.P.Journe, a to dvacet let od otevření vlastního obchodu (mimochodem, prvního na světě) v tokijské čtvrti Aoyama, kde sídlí i nezávislý japonský hodinář Hajime Asaoka se svou značkou Kurono Tokyo nebo butik Zenith. Obchod s knihovnou a barem navrhl japonský architekt Tadao Ando. F.P.Journe představila limitovanou edici hodinek s vínovým řemínkem z aligátora a šedozlatým číselníkem Chronographe FB s fly-back funkcí.

Hold japonskému laku

Japonsko zanechalo stopu v tvorbě manufaktury Vacheron Constantin nejen díky císaři Akihitovi, ale inspiruje ji i v 21. století. V roce 2004 značka představila výjimečný projekt Métiers d’Art, v němž uvádí umělecké hodinky spojující tradiční řemeslné dovednosti se současností.

V roce 2010 se zapsala do historie modely z růžového zlata La Symbolique des Laques. Spolupracovala na nich s kjótským ateliérem Zôhiko, jenž už od roku 1661 vyniká v nejrůznějších typech tradičního japonského laku, včetně takzvaného maki-e. Tato technika spočívá ve vytváření nejrůznějších motivů pomocí zlatého nebo stříbrného prášku, jenž se nanáší na černý – ještě nezaschlý – lak. Na kusy z kolekce La Symbolique des Laques můžete – pokud máte štěstí – narazit v aukcích.

Podobnou techniku používá manufaktura v kolekci Métiers d’Art Villes Lumières, která je věnována světovým metropolím včetně Tokia. Třpytivá mapa měst, jež připomíná pohled z okénka letadla na konci nočního letu, kdy letoun zatáčí k přistávacímu manévru, vznikla ve spolupráci s japonskou umělkyní Yoko Imai. Ta nanáší zlatý prášek na smaltovaný podklad.

Pocta samurajům

Tento příběh – jeden z nejznámějších v japonské historii – se odehrál na počátku 18. století. Vypráví o pomstě 47 róninů (rónin je označení pro samuraje, který ztratil svého pána). Náčelník rodového panství Asano Naganori napadl mocného dvorního úředníka Kiru Jošinaku a byl donucen spáchat rituální sebevraždu seppuku. Sedmačtyřicet rōninů se rozhodlo nespravedlivou smrt svého pána pomstít. Zavraždili Kiru Jošinaku, přestože věděli, že jde o hrdelní zločin. Nakonec i jim bylo dovoleno spáchat seppuku. Jejich hroby se nacházejí v tokijském chrámu Sengaku (jména z této legendy ponecháváme v japonském úzu, kde křestní jméno následuje za příjmením).

Umělecké hodinky inspirované sbírkou tsub (ochran zápěstí samurajského meče) Gastona-Louise Vuittona uvedla značka Louis Vuitton. Model Escale Cabinet of Wonders Koi's Garden znázorňuje japonské kapry koi. Atelier Louis Moinet ozdobil unikátní hodinky z kolekce Around the World in 8 Days nejen horou Fudži, ale i origami umístěným mezi sklíčkem hodinek a číselníkem. Manufaktura Vacheron Constantin vzdává poctu světovým metropolím včetně Tokia kolekcí Métiers d'Art Villes Lumieres, na níž spolupracuje s japonskou umělkyní Yoko Imai.

Tuto japonskou národní legendu se rozhodla ztvárnit značka Richard Mille. Zakladateli manufaktury Richardovi Millemu tento příběh vyprávěl mistr světa ve formuli 1 Fernando Alonso, který je ambasadorem značky od roku 2017 a kromě jiného velkým obdivovatelem samurajů. Díky vášni Fernanda Alonsa tak mohly vzniknout hodinky RM-47 Tourbillon.

Kompaktní kalibr umožnil vytvoření prostoru pro zachycení samurajského brnění. Na tourbillonu a helmě bojovníka se nachází heraldický znak klanu Asano – dvě zkřížená sokolí pera coby symbol síly. Na korunce hodinek najdete javorový list. Barevné podzimní odstíny listů jsou v Japonsku obdivovány stejně jako jarní třešňové květy a jsou symbolem krásy. Motiv samurajské zbroje je ručně rytý a zdobený průsvitným smaltem v modré a hnědé barvě.

Ozdobné ochrany (tsuby) zápěstí na samurajských mečích zase inspirovaly designéry nových hodinek Louis Vuitton Escale Cabinet of Wonders. Značka využila sbírku zhruba 800 tsub, jež nakoupil Gaston-Louis Vuitton, vnuk zakladatele značky Louise Vuittona. Jeden z velkých sběratelů užitého umění vedl firmu v letech 1907 až 1970. Boční strany pouzder tří zlatých modelů z kolekce Escale zdobí stylizovaný dekor mořských vln vycházející z japonského motivu původem ze 6. století zvaného seigaiha. Seigaiha se používala k zobrazování moře na mapách a zdobila též kimona. Na číselníku hodinek Koï’s Garden z bílého zlata najdeme dva japonské kapry (koï). Jsou – obdobně jako samurajská zbroj hodinek Richard Mille – ručně zdobeni rytím a modrým průsvitným lakem.

Motiv samurajů využila samozřejmě i značka Patek Philippe na hodinkách uvedených v rámci zmíněné výstavy Watch Art Tokyo 2023. Zaslouženou pozornost si získal zejména unikátní kus 995/131G-001 Portrait of a Samurai – portrét hrdého samuraje na zadní straně pouzdra kapesních hodinek je vyveden pomocí dřevěné marketerie. Jde o jedno z nejkomplexnějších děl vytvořených touto unikátní technikou. Portrét je založen na fotografii japonského bojovníka z roku 1875 a je složen z 800 dýh a 200 výplní z 53 druhů dřeva. Stojánek na hodinky z bílého zlata má základ z ebenového dřeva z Konga.

Dalším skvostem jsou kapesní hodinky 992/158J-001 Kyudo. Kyudo (cesta luku) je staré japonské bojové umění, jež bylo po druhé světové válce zakázáno pro své spojení s šintoismem. Motiv japonské zahrady na dýnku je ručně vytvořen pomocí rytí a gilošování a poté pokryt několika vrstvami průhledného barevného smaltu – tato technika se nazývá flinqué. Lukostřelec je zachycen starobylou a dnes mezi sběrateli velice žádanou ženevskou technikou miniaturní malby na smaltu. Číselník hodinek připomíná terč (mato), unikátní ručky ve tvaru šípu jsou též ručně ryty. Šíp zdobí i ručně vyrobený stojánek těchto kapesních hodinek.

Kvetoucí číselníky

Japonská příroda, pěstěné zahrady i pestrobarevné květiny jsou stejně fascinující jako historie a kultura. Atelier Louis Moinet představil unikátní kolekci osmi hodinek Around the World in 8 Days, inspirovanou cestami majitele a kreativního ředitele značky Jeana-Marie Schallera po světových metropolích a slavnou knihou Julese Verna. Nechybí ani Japonsko – aventurinový číselník zdobí ruční malba hory Fudži a rozkvetlých sakur. Skutečnou lahůdkou je origami mezi sklíčkem hodinek a číselníkem. Představuje jeřába, japonský symbol dlouhověkosti a štěstí.

Louis Vuitton kromě modelů Escale Cabinet of Wonders představil letos novinku Tambour Slim Vivienne Jumping Hours Sakura. Panenka Vivienne je od roku 2017 maskotem značky a najdete ji třeba na špercích či kožených doplňcích. Na číselníku letošního modelu je oblečena do kimona a před slunečními paprsky se chrání paraplíčkem. Růžový číselník roztomilých hodinek z bílého zlata zdobí bílé květy sakury s tmavě růžovými konturami.

V aktuální kolekci Rare Handcarfts 2024 vsadila značka Patek Philippe na krásu zahrad po celém světě, včetně tradičních japonských zahrad zvaných nihon teien (Golden Ellipse Reference 5738/50R-001). Zelenou a červenou barvu podzimních stromů harmonicky doplňuje růžová obloha.

Přírodní motiv zdobí zadní stranu pouzdra hodinek Reverso Tribute od manufaktury Jaeger-LeCoultre. Od roku 2021 značka pracuje na sérii hodinek podle osmi obrazů vodopádů od v úvodu zmíněného japonského malíře Hokusaie Kacušiky (1760–1849). Nejnovější dva přírůstky zobrazují Vodopád u Ono na cestě Kisokaido a Vodopád, kde Jošicune myl koně u Jošina v provincii Jamato. Hodinky jsou ukázkou mistrovství značky v miniaturní malbě na smaltu, gilošování a smaltování grand feu.

Stylizovaná květina, která zdobí číselníky hodinek Hublot, jež od roku 2020 vznikají ve spolupráci s renomovaným japonským umělcem Takašim Murakamim, by se také dala nazvat přírodním motivem. Nejnověji se Murakamiho slavný motiv usměvavé květinky s 12 okvětními lístky, který může někomu připomínat veselý obličej panenky, nachází na unikátním modelu draženém v květnové aukci Only Watch. Jde o hodinky s centrálním tourbillonem MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch. Okvětní lístky zdobí 444 drahých kamenů vyskládaných do barev připomínajících duhu.