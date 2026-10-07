Tmavě modrý oblek patří k věcem, se kterými se toho příliš pokazit nedá. Svatba, pracovní schůzka, večeře, na které před vámi leží podezřele mnoho příborů. Zvládne prakticky všechno. Jeremy Allen White ale právě ukázal, že to neznamená, že musí být nudný.
Jak rozbít klasický oblek?
Na newyorskou premiéru The Social Reckoning 4. října dorazil v na míru vytvořeném obleku Louis Vuitton. Tmavě modrá látka měla velmi jemné proužky, sako výrazné široké klopy a potažené knoflíky. Kalhoty byly precizně pukované a u kožených derby bot se lehce řasily. Pod sakem jednoduchá světlá popelínová košile. V podstatě učebnicový večerní look. A pak přišla kravata.
Hadí vzor místo klasiky
Místo obyčejné tmavé kravaty si White vybral lesklý model s hadím vzorem. Právě ten posunul celý outfit z kategorie „hezký oblek“ někam podstatně výš. Kdyby k obleku přidal klasickou navy nebo černou kravatu, pravděpodobně bychom se u něj příliš dlouho nezastavili. Hadí vzor ale vedle nenápadných proužků najednou přitahuje pozornost, aniž by zbytek outfitu potřeboval cokoliv dalšího.
Jeden nečekaný detail úplně stačí
White nechal zbytek stylingu schválně jednoduchý. Žádná výrazná košile, žádná další barva nebo šperky, které by se s kravatou přetahovaly o pozornost. Dokonce i jeho lehce odrostlé strniště a vlasy dodaly jinak preciznímu obleku trochu uvolněnější charakter. Je to zároveň jeden z těch celebrity outfitů, které se dají poměrně snadno okopírovat bez stylisty a rozpočtu hollywoodského herce. Vytáhnout oblek. Nechat doma klasickou kravatu. A místo ní si vzít tu, kolem které byste v obchodě normálně jen prošli.