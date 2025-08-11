Jsem ředitel s lomítkem personalista, říká šéf Puppu. Jeho kolegové nachodí uvnitř hotelu i 25 kilometrů

Lidovky.cz: Musíte být vždycky o krok napřed a vnímat, co host potřebuje – často ještě dřív, než si o to řekne. Děláte si předem rešerše, když má přijet někdo slavný?
Většinou tým, který se stará o slavnou osobnost, pošle dopředu seznam požadavků. Jsou v něm případné alergie, speciální přání, prostě věci, které je potřeba mít připravené. Tohle je standardní postup, většinou s tím není problém, protože informace máme dopředu. U ostatních hostů, kteří k nám jezdí, to máme jinak. Nemůžeme znát každého, takže se hodně spoléháme na zpětnou vazbu předchozích hostů. Sledujeme, co se opakuje, co se v očekávání hostů mění. Máme na to analytický nástroj, který prochází stovky ohlasů, vytahuje z nich pozitivní, negativní i neutrální věci – rozpoznává opakující se vzory. Podle toho pak víme, čemu věnovat víc pozornosti, co zařadit mezi priority a co dál sledovat a vymyslet trošičku jinak. To mohou být úpravy stavebního charakteru, ale třeba i provozní doby nebo lidského faktoru.
Dort Pupp v sobě nese historický odkaz zakladatele hotelu, který byl původně cukrář. Chtěl bych, aby se jednou prodával všude po světě a stal se z něj symbol, jako je vídeňský Sacher.
Jindřich Krausz
Lidovky.cz: Máte před nějakým významným hostem ještě ostych?