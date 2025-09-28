Fotograf, který slyšel město. Největší inspirací pro Josefa Proška byla Praha

Autor:
  13:30
Unikátní dílo fotografa Josefa Proška připomíná nová výstava – její součástí byly i komentované prohlídky ateliéru či bytu Proškova mentora Josefa Sudka.
Fotogalerie3

Foto Josef Prošek | foto: Foto: archiv UPM Praha

Jeho snímky Prahy, portréty výtvarníků i tichá zátiší dodnes oslovují diváky svou zvláštní melancholií. Přesvědčit se o tom můžete na výstavě Josef Prošek: Fotografie etc., kterou do 5. října hostí Galerie Josefa Sudka v Praze.

Josef Prošek byl nejen výjimečný fotograf, ale také výrazná osobnost kulturního života, organizátor fotografického dění a spoluautor zásadních publikací, které formovaly pohled na českou fotografii doma i v zahraničí. O tom, jaké úctě se těšil, svědčí i fakt, že mu spolu s Janem Řezáčem svěřil samotný Josef Sudek sestavení prvního výběru ze svého díla – a dal mu naprostou důvěru.

Foto Josef Prošek

Josef Prošek se narodil roku 1923 v dnes již zaniklé obci Podol u Mšeného-lázní. Vyučil se soustružníkem na pražském Smíchově a za okupace se zapojil do odboje – právě s Janem Řezáčem, který se později stal šéfredaktorem nakladatelství Odeon. Po válce studoval na Státní grafické škole v Praze a už během studií ho Sudek doporučil ke členství ve spolku Mánes. Od té doby se fotografii věnoval profesionálně – pracoval pro časopisy Květy a Plamen, od šedesátých let pak působil jako svobodný umělec, a to až do své smrti v roce 1992.

Fotografoval portréty, akty i krajiny, ale největší inspirací mu byla města – především Praha, kterou zachycoval s jemností a nostalgií. Z plánovaného cyklu Snad Praha… sice zůstalo jen torzo, díky Proškově dceři Magdaleně Wagnerové a nakladatelství Artfoto ale vyšla jeho část včetně svébytné série snímků pražských záchodků. Silným inspiračním podnětem se stala i Paříž – výsledkem byla pozoruhodná publikace Paříž v Paříži (1967).

Foto Josef Prošek

Od roku 1958 působil Josef Prošek v redakční radě edice Umělecká fotografie, vůbec první fotografické knižní řady v Evropě. Vystavoval doma i v zahraničí a získal čestný titul Excellence FIAP.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Součástí programu výstavy byla i komentovaná prohlídka 24. září nebo Procházka Prahou Josefa Sudka (13. září). Ta začínala v Galerii Josefa Sudka v ulici Úvoz 24, kde fotograf v letech 1959–1976 bydlel. Účastníci si tedy kromě výstavy Josefa Proška mohli prohlédnout i Sudkův byt. Poté se s lektorkou mohli vydat po okolí a projít si některá z míst, která Josef Sudek fotografoval. Trasa vedla Petřínskými sady na Újezd, kde měl Sudek svůj dřevěný ateliér.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.