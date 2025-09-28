Fotograf, který slyšel město. Největší inspirací pro Josefa Proška byla Praha

Jeho snímky Prahy, portréty výtvarníků i tichá zátiší dodnes oslovují diváky svou zvláštní melancholií. Přesvědčit se o tom můžete na výstavě Josef Prošek: Fotografie etc., kterou do 5. října hostí Galerie Josefa Sudka v Praze.
Josef Prošek byl nejen výjimečný fotograf, ale také výrazná osobnost kulturního života, organizátor fotografického dění a spoluautor zásadních publikací, které formovaly pohled na českou fotografii doma i v zahraničí. O tom, jaké úctě se těšil, svědčí i fakt, že mu spolu s Janem Řezáčem svěřil samotný Josef Sudek sestavení prvního výběru ze svého díla – a dal mu naprostou důvěru.
Josef Prošek se narodil roku 1923 v dnes již zaniklé obci Podol u Mšeného-lázní. Vyučil se soustružníkem na pražském Smíchově a za okupace se zapojil do odboje – právě s Janem Řezáčem, který se později stal šéfredaktorem nakladatelství Odeon. Po válce studoval na Státní grafické škole v Praze a už během studií ho Sudek doporučil ke členství ve spolku Mánes. Od té doby se fotografii věnoval profesionálně – pracoval pro časopisy Květy a Plamen, od šedesátých let pak působil jako svobodný umělec, a to až do své smrti v roce 1992.
Fotografoval portréty, akty i krajiny, ale největší inspirací mu byla města – především Praha, kterou zachycoval s jemností a nostalgií. Z plánovaného cyklu Snad Praha… sice zůstalo jen torzo, díky Proškově dceři Magdaleně Wagnerové a nakladatelství Artfoto ale vyšla jeho část včetně svébytné série snímků pražských záchodků. Silným inspiračním podnětem se stala i Paříž – výsledkem byla pozoruhodná publikace Paříž v Paříži (1967).
Od roku 1958 působil Josef Prošek v redakční radě edice Umělecká fotografie, vůbec první fotografické knižní řady v Evropě. Vystavoval doma i v zahraničí a získal čestný titul Excellence FIAP.
Součástí programu výstavy byla i komentovaná prohlídka 24. září nebo Procházka Prahou Josefa Sudka (13. září). Ta začínala v Galerii Josefa Sudka v ulici Úvoz 24, kde fotograf v letech 1959–1976 bydlel. Účastníci si tedy kromě výstavy Josefa Proška mohli prohlédnout i Sudkův byt. Poté se s lektorkou mohli vydat po okolí a projít si některá z míst, která Josef Sudek fotografoval. Trasa vedla Petřínskými sady na Újezd, kde měl Sudek svůj dřevěný ateliér.