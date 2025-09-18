Čech, který skládá pro Hollywood. Karel Havlíček o hudbě k F1 i setkání s Nicole Kidman

Řadí se mezi nejžádanější skladatele současnosti. Právě vydal novou desku It’s Never Late To See The Light a jeho portfolio čítá hudbu k řadě filmů včetně hollywoodských trháků, seriálů, trailerů i reklam. Karel Havlíček (50) Espritu vyprávěl, jak si udržet kreativní jiskru, když se z vášně stane povinnost, nebo proč bychom se neměli úpěnlivě snažit kultivovat svůj hudební vkus.

Loni se stal otcem, s manželkou Adélou přivítali na svět dceru. Těhotenství ženy ho přivedlo k myšlence nahrát relaxační album Pregnancy Music. | foto: Foto: Jakub Straka

 Sem tam dostanu otázku, co považuji za svůj největší úspěch, a vím, že se očekává výčet filmů, jenže za mě je to schopnost říct ne. Tou nejcennější komoditou je čas. 

Hodiny právě ukazují půl jedenácté dopoledne, když mi celosvětově uznávaný skladatel a producent Karel Havlíček otevírá těžká kovová vrata do Kabelovna Studios, svého hudebního a zvukového postprodukčního studia v pražských Holešovicích, kde poslední tři roky sídlí.

Jeho progresivní přístup mu vynesl nespočet filmových zakázek od amerického dokumentárního snímku Lví archa přes historické drama Bratři až po hollywoodský film Carpe Noctem. Skládá ovšem také pro seriály – Terapie, Mamon, Hrdina nebo Vzteklina – a jeho dílo jste mohli slyšet taky v nespočtu trailerů, třeba k minisérii Tučňák americké HBO.

