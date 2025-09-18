Čech, který skládá pro Hollywood. Karel Havlíček o hudbě k F1 i setkání s Nicole Kidman

Sem tam dostanu otázku, co považuji za svůj největší úspěch, a vím, že se očekává výčet filmů, jenže za mě je to schopnost říct ne. Tou nejcennější komoditou je čas.
Hodiny právě ukazují půl jedenácté dopoledne, když mi celosvětově uznávaný skladatel a producent Karel Havlíček otevírá těžká kovová vrata do Kabelovna Studios, svého hudebního a zvukového postprodukčního studia v pražských Holešovicích, kde poslední tři roky sídlí.
Jeho progresivní přístup mu vynesl nespočet filmových zakázek od amerického dokumentárního snímku Lví archa přes historické drama Bratři až po hollywoodský film Carpe Noctem. Skládá ovšem také pro seriály – Terapie, Mamon, Hrdina nebo Vzteklina – a jeho dílo jste mohli slyšet taky v nespočtu trailerů, třeba k minisérii Tučňák americké HBO.