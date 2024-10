Do Prahy míří hvězdný japonský architekt Kengo Kuma. Navrhl japonský Národní stadion v Tokiu

Zákaznické centrum Rolex, Dallas, Texas

Tématem letošní konference PULSE Prague 2024 je udržitelnost a skutečná cena, kterou za ochranu planety platíme. Ve středu od 14:00 na ní vystoupí i Kengo Kuma, sedmdesátiletý japonský architekt, jenž ve své tvorbě kombinuje tradiční japonské principy s moderním přístupem. Kenga Kumu zařadil před několika lety magazín Time – jako jediného architekta – mezi 100 nejvlivnějších lidí naší planety. Právě architekt a jeho kancelář Kengo Kuma and Associates, jíž založil v roce 1990, jsou autory mnoha významných architektonických skvostů nejen v Kumově rodném Japonsku, ale po celém světě.

Butik japonské hodinářské značky Grand Seiko, Paříž, Francie

Mezi nejslavnější stavby absolventa architektury na Tokijské a Kolumbijské univerzitě patří Národní stadion v tokijské čtvrti Šindžuku, který byl otevřen v roce 2019 pro letní olympijské hry v Tokiu, jež se však kvůli covidové pandemii konaly až v roce 2021. Víceúčelová stavba pojme 68 000 diváků (paradoxně se olympiáda kvůli možnému šíření nákazy konala bez nich) a slouží zejména pro atletiku a fotbal.

„Tvorba harmonie stavby s místem, kde stojí, je naším základním konceptem. Vždy se snažíme objevit to, co dané místo odlišuje od ostatních, a pak s touto odlišností pracovat,“ řekl architekt letos v dubnu: „vždy se snažíme navázat dialog a tento dialog si opravdu užíváme. Je to konverzace s místními řemeslníky, materiály a klimatem.“ Kengo Kuma ve své práci preferuje dřevo a další přírodní materiály před betonem a ocelí. „Dřevo dokáže člověka se stavbou sblížit, protože léta lidé žili v těsném sepětí s lesem. Dřevo je v paměti lidstva velice dlouho a hluboce uloženo,“ charakterizuje architekt materiál, jenž je pro jeho dílo charakteristický.

Stanice metra poblíž vlakového nádraží Saint-Denis Pleyel, Paříž, Francie

Kengo Kuma je i autorem návrhu stanice metra v Paříži Saint-Denis Pleyel, tvořící osu mezi přírodou a městem, jež byla otevřena veřejnosti letos v červnu. Projektoval i slavnou saunu z organického dřeva Sazae složenou z 1500 dílů z překližky poblíž japonské zátoky Naošima. Je též autorem Turistického informačního centra v tokijské Asakuse, komerčního centra Rolex v americkém Dallasu, butiku japonské značky Grand Seiko na pařížském Place Vendôme nebo pražírny kávy Starbucks v Tokiu. Jeho genialitu potvrzuje i ústředí skupiny LVMH jednoho z nejbohatších mužů planety Bernarda Arnaulta v Ósace či Muzeum Hanse Christiana Andersena v dámském Ostende. Zajímavostí je, že je též autorem návrhu projektu židovského muzea Mehrin v moravském Brně, které by mělo být otevřeno v roce 2028.

Sauna Sazae v resortu Sana Mane, zátoka Naošima, Japonsko

Významný Japonec není jediným hostem dvoudenní pražské konference PULSE Prague 2024. O tom, jak by se udržitelnost mohla stát ne konceptem, ale realitou, budou hovořit i Antoine Roset, CEO luxusního francouzského výrobce nábytku Ligne Roset, Arianna Lelli MaMi z milánského designového studia Studiopepe, slovenský designér specializující se na zakázkovou výrobu Jakub Pollág nebo známá česká designérka Anna Marešová či David Karásek z mmcité, firmy, která tvoří venkovní mobiliář po celém světě.