Na festivalu pracuje více než pětadvacet let. Když na něj jako student přijel poprvé, spal v autě a nevěděl, co čekat. Festival si zamiloval až díky výjimečnému zážitku po projekci filmu Trainspotting.

Lidovky.cz : Už v začátcích kariéry jste v rozhovorech říkal, že karlovarský festival má jedinečnou, uvolněnou atmosféru. Je to pořád něco, kvůli čemu k nám zahraniční hvězdy a tvůrci rádi jezdí?

Určitě. My jsme se s Karlem Ochem (umělecký ředitel KVIFF) nedávno vrátili z pravidelné cesty do New Yorku a Los Angeles, a když mluvíte s kýmkoli z těch lidí, cítíte, že je pro ně složité najít čas, aby přijeli na festival do Evropy. Na prvním místě je pro ně práce, rodina, mají různé další povinnosti. Cesty na festivaly jsou tím, co lze vynechat. Takže musíte mít trochu štěstí, trefit se do chvíle, kdy mají chuť a čas cestovat. Samozřejmě dnes je situace jiná než kdysi. Dnes už chtějí jet do Varů. Mluvil jsem o tom i s Ivanem Zachariášem (režisér festivalových znělek). Byl zrovna po schůzce s producentem Johnem Lesherem (držitel Oscara za film Birdman). Ten byl ve Varech už třikrát, protože je pro něj to místo unikátní. Ta atmosféra je unikátní. Hovoří o našem festivalu jako o oslavě filmařů, filmu samotného, publika... o jeho elektrizující energii. A to je pro nás to nejhezčí, největší odměna. Lidé, kteří jsou extrémně vytížení, stejně hledají způsob, jak se do Varů vrátit.

Lidovky.cz: Co jim tento festival dnes nabízí jiného než ostatní?

Na festivaly jako Cannes nebo Benátky tvůrci a herci obvykle přijíždějí představit film. Premiérové publikum tvoří z 99 procent filmoví profesionálové. Není to běžné publikum jako u nás. Navíc, když jedou do Cannes, je to většinou na základě smlouvy. Už při natáčení filmu se zavazují k publicitě pro Evropu i Ameriku. Do Cannes tedy nejedou užít si festival, ale pracovat.

Na svůj první festival jsem jel favoritem půjčeným od rodičů. Zaparkoval jsem ho někde u nemocnice a v autě jsem taky spal, protože jsem si nemohl dovolit ubytování.

Lidovky.cz: Získáváte na jiných festivalech inspiraci, jak ten karlovarský ještě víc vylepšit?

Inspirací jsou pro nás všechny světové festivaly. Například do Berlína nebo Cannes, které jsou relativně dostupné, co se týče vzdálenosti, mohou jezdit i větší týmy – programový, který se soustředí na samotné filmy, ale i kolegové z produkce, kteří tam najdou inspiraci pro to, co by mohlo fungovat i u nás.

Lidovky.cz: Co vás takhle oslovilo v poslední době?