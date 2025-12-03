Pověste maskota či plyšáka na svou kabelku. Je to v módě

Přívěsky na kabelky letos ožily díky kontroverzní postavičce Labubu. Nicméně tento stylový doplněk už léta nabízejí velké módní značky, jako je Louis Vuitton nebo Fendi.
Zatracovaný i velebený Přívěsek na kabelku Labubu je jen aktuálním avatarem letitého fenoménu | foto: Foto: Getty Images

Ozdoby na kabelky se vracejí s plnou parádou na scénu a ke své tradiční podobě mají hodně daleko. Místo hedvábných šátků či střapců se na tašky věší jakákoliv tretka, která má doplňku (plus jeho majitelce) dodat osobitost a jedinečnost. Ačkoli byly talismany na tašky dlouho považovány za kýč, teď jsou – snad právě proto – nanejvýš cool. Oživení trendu přívěsků odstartovala Balenciaga, když Demna Gvasalia na loňské přehlídce ukázal klíčenku přetíženou drobnými ozdobami. Do hry se ale zapojily i další značky: Louis Vuitton obnovil spolupráci s Takashim Murakamim a nabídl ikonickou pandu Superflat, značka Celine přišla s chlupatým růžovým přívěskem.

Minulý rok se na TikToku stal populární hashtag „birkinify“. Uživatelé vylepšovali nejen kabelky Hermès Birkin přívěsky, klíčenkami, všemožnými řetízky, mašlemi nebo korálky. A zrovna když se zdálo, že tento trend pomalu odeznívá, na scénu vtrhla labubumánie, která přinesla druhou vlnu přívěskové renesance.

Labubu, ušatá hebká bytost s ostrými zuby a nejednoznačným úsměvem, se zalíbila mladé generaci už jako malá vinylová hračka z kolekce The Monsters hongkongské značky Pop Mart. Důvod této fascinace byl jednoduchý: figurka kombinuje roztomilost s jemnou ironií. Když se Labubu objevil jako plyšák na řetízku, lidé si ho začali připínat na kabelky.

V Asii způsobil Labubu nákupní horečku, figurky mizely z regálů i e-shopů během minut a čile se s ním obchodovalo. Přirozeně se pak plyšák objevil vylepšený o nápady luxusních značek: některé módní domy pro něj nechaly ušít miniaturní oblečky – od kabátků přes mikiny s logy až po botky – a proměnily ho tak v nečekaného stylového maskota. Kabelka Chanel či Louis Vuitton s Labubu oblečeným do „couture“ výbavy se stala důkazem toho, jak silně dnešní módu ovlivňuje popkultura.

Přívěsky na kabelky přitom mají v historii dlouhou tradici. Hermès už léta nabízí ikonického koženého koníka, drobný symbol elegance, který majitelkám kabelek dodává osobitost. Fendi přišlo s miniaturami vlastní kabelky Baguette, jež fungují nejen jako ozdoba, ale i maličká peněženka, přívěsek Karlito od Karla Lagerfelda je dnes už ikonou. Gucci obohatil tašky o talismany v podobě sovy, kočky nebo psa, Prada přišla s přívěsky v designu roztomilých robotů. U Louis Vuitton a Loewe se v angličtině „bag charms“ staly samostatnou kapitolou, často sezonně obměňovanou a sběratelsky vyhledávanou.

A značka Bag Bijoux by Ashna Mehta posouvá tento žánr až do šperkařského umění: vyrábí přívěsky z osmnáctikarátového zlata, osazené drahými kameny. Až se zubatý Labubu lidstvu omrzí, na uchách našich kožených přítelkyň už bude čekat další maskot. Protože jedno je jisté: móda si vždycky najde, co na kabelku pověsit.

