Kabelky s příběhem. Na edici Lady Dior Art se letos podílelo jedenáct umělců z celého světa

Umělecký projekt Lady Dior Art přichází s devátou edicí slavné kabelky Lady Dior, kterou proslavila princezna Diana. Známý design se dvěma kulatými uchy, kovovým přívěskem s písmeny d, i, o a r, ale i pevné čtvercové tělo kabelky samozřejmě zůstávají zachovány ve stejné podobě, jakou měla původní kabelka Chouchou, již v roce 1995 darovala Bernadette Chirac Lady Dianě.

To, co se už devátým rokem na kabelce mění, je dekor. Slavná kabelka se totiž stává doslova prázdným plátnem pro umělce, kteří ji mohou zpracovat a ozdobit po svém. Značka jim samozřejmě poskytuje též své savoir-faire. Letos svou vizi zpracovalo jedenáct současných umělců z celého světa, včetně v dubnu zemřelé Faith Ringgold, americké umělkyně původem z newyorského Harlemu, která celý život bojovala za rovnoprávnost žen a jež též vytvořila ve spolupráci s Marií Grazií Chiuri úchvatnou scénografii zatím poslední haute couture přehlídky Dior z letošního července se sportovní tematikou.

Kabelka Lady Dior Art #9 jihokorejského umělce Woo Kukwona.

Kromě Faith Ringgold se na letošní umělecké edici Lady Dior Art podíleli umělci jako americká portrétní malířka Danielle Mckinney, americký malíř a sochař Jeffrey Gibson nebo korejský malíř a ilustrátor Woo Kukwon. „Má práce se zaměřuje na rozdíl mezi fantazií a realitou, většinou pracuji s olejovými barvami, ale též s kresbou a instalacemi,“ řekl korejský umělec, který se narodil v roce 1976 do rodiny pianistky a orientálního malíře a v současné době žije a pracuje v jihokorejském Soulu. Ve svém díle, kde mísí figurativní umění s pop artem, hledá humor ve filozofických otázkách, pravdu v pohádkách a svobodu v bibli.

Své kabelky pro projekt Lady Dior Art #9 charakterizoval slovy „elegance, vyváženost a výjimečnost“. „Dior je módní dům, který reprezentuje Francii. Móda je forma umění, charakteristická pro naši dobu. Myslím si, že Dior ztělesňuje kreativitu a současné umění,“ řekl umělec, který vytvořil hned pět kabelek v různých velikostech a s různými motivy. Na jednu z nich zachytil ledního medvěda se žlutým nápisem Killing Me Softly ze skladby The Fugees, na jinou využil motivy své dcery, manželky a psa s nápisem My Universe – jde o motiv, který zachytil na svém plátně ozdobeném křišťály Swarovski s názvem Meg z roku 2023.

Díla Woo Kukwona jsou součástí sbírek současného umění, například v pařížské Fondation Louis Vuitton nebo v korejském Museum of Modern and Contemporary Art.