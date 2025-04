Hodinky se nechci bát nosit, říká lady Martina Lowe o své sbírce. Estetické hledisko je pro ni na prvním místě

Každý, kdo měl možnost se seznámit s lady Martinou Lowe, musí být okouzlen na první pohled – jejím unikátním stylem, lehkostí, s níž žije svůj život (ale pozor, skrývá se za ní množství práce a dřiny), jejími sportovními výkony (odmala závodně běhala, nyní patří k několika málo hráčkám koňského póla) i otevřeností a vtipem. Martina pro Českou republiku navíc zastupuje jak velké značky, jako je Bvlgari či Louis Vuitton, tak nezávislé designéry, mezi něž patří třeba šperkařka Janja Prokić nebo krásná módní značka Port of Stars.

Stejně zajímavá jako ona sama je i její sbírka hodinek: Martina ji buduje již mnoho let a řídí se výhradně svou intuicí. „Dodnes nenosím moc šperků, i když jsem i k nim postupem času dospěla. Jelikož denně sportuji, masivní šperky by mi překážely,“ vypráví Martina ve svém kouzelném bytě na Malé Straně, který má nepřekonatelného genia loci, „s hodinkami jsem to ale měla jinak, od mládí mě fascinovaly. Nesbírám určité komplikace, vždy je pro mě na prvním místě estetické hledisko.“

Pojďme se pokochat sbírkou lady Martiny Lowe. Za hodinkami se skrývají příběhy spjaté s její životní cestou – a samozřejmě vás díky ní provedeme i trochou historie švýcarského hodinářství.

Mezi poslední přírůstky do její sbírky patří model Serpenti Tubogas od Bvlgari, Carrera Chronograph Skipper od TAG Heuer

Mezi její oblíbené modely patří Tank Vermeil od Cartier, který si nechala personalizovat od značky la Californienne.

Sportovní kousky z oceli

Martina si své první mechanické hodinky koupila už před pětadvaceti lety, když pracovala v reklamní agentuře. Jde o ocelový model Oyster Perpetual od značky Rolex. Jednoduché hodinky s pouzdrem Oyster, voděodolným do 100 metrů, jsou – vedle sportovních modelů – pro mnohé ztělesněním nejhodnotnější švýcarské hodinářské značky. Byly uvedeny už v roce 1931 a v jejich pouzdře byl tehdy uložen inovativní strojek se samonátahem. „Vybrala jsem si značku Rolex, protože je velmi těsně spjata se sportem, s tenisem, golfem, jachtařením a hlavně jezdectvím. Koně miluju,“ vypráví zaujatě lady Martina Lowe.

Model Oyster Perpetual viděla u kamarádky a rozhodla se si na něj ušetřit. Své hodinky nechává pravidelně servisovat a nikdy s nimi prý neměla po technické stránce sebemenší problém. Loni si nechala vyměnit původní černý lakovaný číselník za tmavě modrý. Někdo by možná nad tímto krokem váhal, hodinky s nepůvodním číselníkem přece jen ztrácejí na ceně, ne tak Martina. Prostě cítila, že její staré rolexky potřebují oživit – a modrou má ráda. „Běhám s nimi, jezdím na koni i plavu – a jsou pořád krásné,“ pochvaluje si lady Martina Lowe, pro niž je právě praktičnost hodinek velmi zásadní.

I proto si zpočátku kupovala zejména ocelové sportovní modely, například chronograf od značky Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, který loni oslavil už 60. výročí. Ve sbírce má i netradiční model Pasha od značky Cartier. Jde o 35mm quartzový chronograf, který na rozdíl od současných chronografů Pasha de Cartier nemá okénko s datem, ale datum je zobrazeno na kulatém subčíselníku na 12. hodině pomocí ručky. S layoutem číselníku souvisí i logo umístěné ve spodní části. Hodinky Pasha mají dodnes své velké zastánce i odpůrce, ale nedá se jim upřít, že jsou designově rozeznatelné na první pohled. Vždyť je navrhl jeden z géniů švýcarského hodinářství Gérald Genta v roce 1985. Martinin model s antracitově šedým číselníkem se vyráběl na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Martině ve sbírce nechybí ani další ocelový model, který oceňují všichni, kdo hodinkám rozumějí a kteří mají opravdu dobrý vkus. Jde o hodinky Reverso od Jaeger-LeCoultre. I tato časomíra byla – stejně jako kolekce Oyster Perpetual – shodou okolností uvedena na trh v roce 1931. Původně byla navržena pro britské hráče koňského póla v Indii. Reversa poznáte na první pohled díky obdélníkovému pouzdru, které lze otočit dýnkem navrch: díky tomu bylo sklíčko hodinek – v době jejich vzniku zdaleka ne tak odolné jako dnes – chráněno před poškrábáním a prasknutím během tak náročné hry, jakou koňské pólo bezpochyby je.

Martina svou časomíru vyhrála v roce 2015 na jednom z turnajů v pólu. Původní černý pásek vyměnila za na první pohled velice luxusní světle hnědý pštrosí řemínek. „Na někom jsem hodinky s řemínkem z pštrosa viděla a moc se mi líbil. Myslím, že reversům dodává na eleganci a luxusu. Jsem ráda, že právě díky řemínkům, náramkům nebo číselníkům si člověk může své hodinky ozvláštnit, pozměnit je,“ říká.

Na ocelovém modelu se jí líbí též ručně gilošovaný střed číselníku. Reversa se ve 21. století označují – navzdory jejich sportovnímu původu – za elegantní hodinky, ostatně stejně jako další Martinin oblíbený model, Santos od Cartier. Tyto hodinky byly navrženy v roce 1904 a jsou pokládány za první náramkové sportovní hodinky na světě. I díky tomu, že je značka Cartier v 10. letech minulého století začala vyrábět v malých sériích a prodávat ve svém pařížském obchodě. Santosy se čtvercovým pouzdrem se zakulacenými rohy by se daly označit též za první pilotní hodinky, protože je Louis Cartier vytvořil pro svého přítele, brazilského letce Alberta Santose-Dumonta, aby tento nemusel v kokpitu letadla šátrat po v té době běžných kapesních hodinkách.

Ocelové hodinky má Martina ráda, lehce se nosí a nemusí se o ně bát: chronograf Pasha de Cartier se vyráběl na přelomu 80. a 90. let (nahoře), model Reverso od značky Jaeger-LeCoultre byl určen pro hráče koňského póla (vpravo) a hodinky z kolekce Oyster Perpetual od Rolex.

Jak odůvodnit marnotratnost

Právě hodinky od francouzské značky Cartier jsou oblíbenými kousky lady Martiny Lowe. Mezi časomíry, které nosí nejraději, patří individualizovaný model Tank Vermeil. Také tanky s obdélníkovým pouzdrem navrhl Louis Cartier (v roce 1917) a druhý dech jim vtiskla druhá polovina 70. let minulého století, kdy se značka rozhodla přilákat nové zákazníky levnějšími ocelovými modely s quartzovými strojky Tank Must de Cartier. Do podkolekce Must patří též Martinin Tank Vermeil (vermeil znamená francouzsky pozlacené stříbro, právě z něho je vyrobeno 24mm pouzdro).

Martina si ve Financial Times přečetla článek o firmě La Californienne, která sídlí v Los Angeles a od roku 2016 se zabývá individualizací mechanických hodinek. Jemná barevná paleta hodinkových řemínků s vícebarevnými podélnými pruhy, jež jsou pro tuto rodinnou značku charakteristické, je inspirována tzv. zlatou hodinou (tedy první hodinou úsvitu a poslední hodinou před západem slunce) v Kalifornii.

„Viděla jsem jejich řemínek k Apple Watch a věděla jsem, že je to přesně to, co chci. Ale nedováželi nikam kromě Kalifornie, a tak mi nakonec můj model musela vyzvednout kamarádka a poslat mi ho,“ vypráví Martina o svých unikátních Tank Vermeil s řemínkem v pastelových barvách, který lze několikrát obtočit kolem ruky. Nosí je zejména v létě nebo během pobytů v Uruguayi. „Jsou jedinečné a moc se mi líbí, navíc řemínky od Le Californienne je opravdu náročné sehnat, jsou vždy vyprodané během pár minut. Přistupuji k hodinkám i jako k módnímu doplňku, ale nejen to. Je pro mě důležité, že ukazují správný čas. Mám plný diář, mnoho schůzek, hodně cestuji a nenávidím přijít někam pozdě. Proto hodinky nezbytně potřebuji,“ říká, „mám to s nimi podobně jako s oblečením – vždy mám nějaké oblíbené modely, ale za čas se vrátím i ke starším kouskům.“

Stejně jako v posledních letech lady Martina Lowe začala nosit šperky, zejména ty od designérky Janji Prokić a klasiku od italské značky Bvlgari, podvědomě ji to začalo táhnout k elegantnějším hodinkám. K jejím oblíbeným patří švýcarská luxusní značka Patek Philippe. „Myslím si, že je pravda, že k hodinkám Patek Philippe musí člověk dospět. A já jsem tedy dospěla, zašla do butiku a zjistila, že si stejně nic nemůžu koupit, protože na hodinky se dlouho čeká,“ směje se, „tak mi nezbylo nic jiného než začít kupovat vintage modely.“

V současné době vlastní troje hodinky Patek Philippe. Nejvíce si cení modelu s kulatým pouzdrem Calatrava, který byl představen coby Reference 96 v roce 1932. Její nádherné hodinky s pouzdrem z růžového zlata zdobí pudrový sektorový číselník s vnitřní minutovou stupnicí připomínající železniční pražce a mimostřednou sekundovou ručkou na 5. hodině. „Hodinky byly v perfektním stavu, jen řemínek byl velmi poškozený, tak jsem si zvolila nový – světle hnědého krokodýla,“ říká o svém zamilovaném modelu, Referenci 5000-01R o velikosti pouzdra 33 mm a s automatickým strojkem 240 PS, jehož první verzi značka uvedla v roce 1977.

Referenci 5000 vyráběl Patek Philippe v letech 1992–2002. Podle expertů značka vyprodukovala méně než 5000 hodinek v růžovém, žlutém nebo bílém zlatě a tato reference patří mezi sběrateli nekomplikovaných hodinek Patek Philippe k nejžádanějším.

Martina je též majitelkou dvou dámských zlatých quartzových hodinek Nautilus (byly stejně jako Pasha de Cartier navrženy Géraldem Gentou a představeny v roce 1976). Dvě reference s pouzdry ze žlutého zlata o velikosti 27 nebo 33 mm značka vyráběla v 80. letech minulého století. A proč si Martina koupila hned dva podobné modely? „Nemohla jsem se rozhodnout, které z obou hodinek se mi líbí více – jestli ty s černým číselníkem s embosovanými pruhy, což je klasika, nebo ty druhé, s krémovým lakovaným číselníkem,“ vysvětluje, „svoji marnotratnost jsem si odůvodnila tím, že nautily od Patek Philippe stabilně drží cenu, takže jde vlastně o dobrou investici.“

Vintage modely Patek Philippe ve sbírce Lady Martiny Lowe. Reference 5000-01R s pouzdrem z růžového zlata a pudrovým číselníkem patří ke sběratelsky velmi žádaným modelům (nahoře). Dva zlaté dámské hodinky Nautilus z 80. let zdobí buď krémový lakovaný číselník, nebo šedý s embosovaným vzorem. (stolek Fornasetti, Martiny vlastní)

Nové přírůstky do sbírky

Lady Martina Lowe své hodinky nejen pravidelně nosí a stará se o ně, ale všechny si vybírá i kupuje sama. „Nechci vlastnit moc věcí, nechci nic hromadit. Hodinek nemám mnoho, ale žádné z nich bych neprodala ani nevyměnila,“ říká důrazně. O jejím eklektickém přístupu ke sbírce svědčí dva poslední přírůstky.

Prvním jsou šperkové hodinky od značky Bvlgari Serpenti Tubogas v oceli a růžovém zlatě a s lunetou zdobenou diamanty. Značka první hodinky s pouzdrem ve tvaru stylizované hlavy hada uvedla již v roce 1948, s pružným náramkem Tubogas je začala vyrábět v 70. letech minulého století. „Samozřejmě se mi líbí hodinky Serpenti z kolekcí vysokého šperkařství, ale ty jsou cenově opravdu někde úplně jinde. Vybrala jsem si bi-color variantu z toho důvodu, že se hodí prostě ke všemu: mohu ji nosit na večerní eventy v Londýně, ale klidně i k džínům a tričku přes den,“ popisuje svoji volbu. „Líbí se mi i dvojitý náramek, na ruce vypadají prostě nádherně,“ raduje se.

Z úplně jiného designového soudku je její zatím poslední nový model – jachtařský chronograf TAG Heuer Carrera Chronograph Skipper. „Mám ráda vintage design, a když jsi mi tyto hodinky ukazovala letos na fotce z Watches & Wonders, zamilovala jsem se do nich,“ vypráví lady Martina Lowe, s níž debatami o hodinkách trávíme docela dost času.

Značka Heuer původně představila jachtařský chronograf Carrera Skipper v 60. letech, loni jej při oslavách 60. výročí kolekce Carrera znovu uvedla v upraveném designu, s novým strojkem a ocelovým 39mm pouzdrem. Nově strojek uložila do pouzdra z růžového zlata. „Moje láska k nim mě nepřešla ani po několika měsících, jsem nadšená z netradiční barevnosti subčíselníků,“ vysvětluje dál Martina, „proto jsem si je koupila. Vím, že je budu nosit hlavně na sport, ocelové pouzdro mi přišlo praktičtější než zlaté.“

V současné době lady Martina Lowe po žádném novém modelu netouží. „Koupě hodinek je velké rozhodnutí, není to levná záležitost. Jsem v tomto smyslu velice zodpovědná, nic si nekupuju impulzivně. Myslím, že hodinek mám dost. Všechny chci nosit a nechci se bát je nosit. Proto v mé sbírce nenajdete super komplikované modely, ale hodinky, které odpovídají mému vkusu a mému stylu.“