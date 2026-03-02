Z Paříže do Prahy. Laformela uvádí mladé talenty v kolekci plné vrstvení a transparentnosti

Foto, styling a kreativní vedení: Critical Styling Service
Dexter Franc
Dexter (2005) se věnuje herectví a modelingu. Píše prózu (pod pseudonymem Pseudobásník) i poezii, v současné době studuje na Fakultě humanitních studií UK. Zajímá ho filozofie, antropologie i psychologie. Spolupracoval s Viktorem Taušem (film Amerikánka), v roce 2025 měl v San Sebastiánu světovou premiéru film režiséra Olma Omerzua Nevděčné bytosti, kde hraje spolu s Antonínem Chmelou. Kromě filmu je Dexter k vidění i v divadle, ke kterému má blízko od dětství, kdy navštěvoval dramatický kroužek. Svůj talent předvedl v úspěšné hře Snowflakes Viktora Tauše, s nímž v současnosti spolupracuje na dalším divadelním představení. V obou inscenacích Dexter propojuje vlastní příběh s režisérovou uměleckou vizí.
Martina Znamenáčková
Martina (1998) se narodila na Slovensku, absolvovala magisterské studium na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Účinkuje například v inscenaci Činohry Národního divadla Nebezpečné známosti v režii dua SKUTR. Spolu s Michalem Sikorou je též autorkou částečně autobiografické inscenace My děti z druhé ruky, která ukazuje, jaké to je, neznat své biologické rodiče. Režíroval ji Róbert Štefančík. V televizní tvorbě ji můžete vidět v seriálech České televize Oktopus, Ratolesti, Zločin na dobré cestě, Dunaj, k vašim službám nebo Iveta. Loni natáčela připravovaný seriál Sexta.
Antonín Chmela
Antonín (2009) se narodil do herecké rodiny, v současné době studuje filmovou tvorbu na Střední průmyslové škole v pražské Panské ulici. Na mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu měl loni premiéru snímek Olma Omerzua Nevděčné bytosti (Česko/Slovinsko/Polsko), kde kromě Antonína hraje i Dexter Franc. Momentálně natáčí novou minisérii Spřízněná duše s režisérkou Terezou Kopáčovou.
Robin Tristan Sigaud
Robin (2007) je začínající herec a operní zpěvák francouzsko-české národnosti. Věnuje se jak zpěvu, tak tvorbě vlastních alternativních šperků a v současnosti se zaměřuje na rozvoj své šperkařské značky. Třetím rokem také studuje na Pražské konzervatoři klasický zpěv. Od dětství se věnoval zpěvu a vystupování na veřejnosti, zejména s kapelou Swing Trio Avalon, s níž zpíval hlavně jazzový repertoár 20. let. Do budoucna má v plánu specializovat se na barokní operní hudbu, zejména na takzvané kalhotkové role. V současné době zkouší v Národním divadle operu Václava Trojana Kolotoč.
Anna Veselá
Anna (2001) se narodila v Ostravě, vystudovala gymnázium v Krnově a nyní studuje na Katedře činoherního divadla na DAMU. Momentálně ji můžete vidět ve čtyřech absolventských inscenacích v divadle DISK. Od čtyř let hraje na housle a na škole navštěvovala dramatický kroužek. „Ve škole jsem byla taková tichá myš, ale už v dramatickém kroužku mě moc bavilo vylézat z introvertní ulity,“ říká. Proto se rozhodla studovat herectví, kterému se věnuje s čím dál větší radostí – baví ji objevovat a předávat rozličné příběhy. Na jevišti má ráda velkou stylizaci a expresi, mimo něj pak přírodu, především hory.
Kateřina Falbrová
Kateřina (2009) se do širšího diváckého povědomí dostala díky snímku Ondřeje Provazníka Sbormistr, který měl loni premiéru na MFF v Karlových Varech. Mladá herečka tam získala zvláštní uznání poroty. Za ztvárnění hlavní role ve Sbormistrovi je též nominována na Českého lva. Na televizních obrazovkách ji můžeme vidět i v menší roli v sérii Metoda Markovič: Straka. Herectví se chce zpěvačka, členka Kühnova dětského sboru, věnovat i v budoucnu. V roce 2025 točila s režisérem Petrem Pylypčukem seriál Kamarád, který vychází ze skutečného příběhu z prostředí školního turistického oddílu.
