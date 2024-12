Stolní hodiny jako let horkovzdušným balonem. Zavěsit je lze i ke stropu

Pravděpodobně nejznámější náramkové hodinky s motivy balonů představila v roce 2018 švýcarská manufaktura Vacheron Constantin v kolekci pěti modelů Métiers d’Art Les Aérostiers. Pětice hodinek v limitované edici 5 kusů od každého motivu připomíná pět horkovzdušných balonů ve Francii mezi lety 1783 a 1785. Ať už jde o první balon vůbec zkonstruovaný Étiennem de Montgolfierem ve Versailles nebo o slavný let balonu nad Bagnols v roce 1785, který zdravily tisíce lidí a jehož plátno bylo o sedm let později použito na oblečení pro republikánské dobrovolníky. Střed číselníku hodinek zdobí reliéf balonu, pečlivě kopírující historický stroj – včetně dekoru. Byl vytvořen ručně pomocí rytí a jen výroba této dekorativní části zabrala zkušenému mistru rytci tři týdny práce. Číselník 40mm hodinek z bílého zlata byl zhotoven pomocí barevného průhledného smaltu (technika se nazývá plique-à-jour), a to samozřejmě v pěti barvených kombinacích od tmavě a světle modré přes tyrkysovou až po hnědou a vínovou.