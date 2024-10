Lípa zase kvete. Přední český designér si vyzkoušel další sklářskou disciplínu

Sklárna Izaak Reich

Izaak Reich byl přesně tím, čemu se dnes moderně říká self-made man. Tehdy by mu tak ovšem nikdo nepřezdíval, jelikož jeho kariéra začala v roce 1814. V jednatřiceti letech, bez jakýchkoliv předchozích zkušeností v oboru, si od hraběnky Ludmily Berchtoldové pronajal sklárnu ve Starých Hutích. Se sklenicemi měl záhy takový úspěch, že se během pouhé dekády z rodinné firmy stalo sklářské impérium Rakouska-Uherska, které zaměstnávalo více než pět tisíc lidí. Značku bohužel zničila hospodářská krize ve 30. letech a druhá světová válka. Holokaust připravil členy rodiny o život. „Inspirativní příběh Izaaka Reicha mě přesvědčil, že se budu snažit obnovit sklářství v místě, odkud před 150 lety zmizelo a dnes ho připomíná už jen jméno obce – Staré Hutě. A to, že se to nakonec povedlo a dnes na Zikmundově žhne nová pec, považuji za malý zázrak,“ říká podnikatel a majitel sklárny Adam Havlíček.

Forma Izaak Reich

Letos na jaře vznikla v moderní sklárně v areálu historického statku Zikmundov (jen kousek od zaniklé sklárny Izaaka Reicha) krásná sada sklenic Linden (lípa), a to i díky věhlasnému designérovi Ronymu Pleslovi. Každá z číší nese jedinečné logo, jež vytvořil Jakub Spurný z prestižního studia Najbrt. Název kolekce odkazuje k více než dvě stě let staré lípě, kterou sám Izaak Reich zasadil na dvoře své sklárny – právě její listy inspirovaly Ronyho Plesla, aby si po pivním skle vyzkoušel další sklářskou disciplínu. „Lípa, mohutný strom, který je pamětníkem zaniklé sklářské hutě, se stala symbolem hutě nové a mou největší inspirací. Tvary lipových květů jsem promítl do celé kolekce Linden, která tak spojuje krásu a dokonalost přírodní geometrie s neuvěřitelnou lehkostí a elegancí ručně foukané sklenice,“ říká umělec.

Sklárna Izaak Reich

Řada sestává z osmi typů sklenic. Kromě čtveřice vinných číší jde o sklenky na rozličné pálenky a taky nízkou sklenici na vodu. Součástí kolekce je i karafa. Pro ekologicky smýšlející duše je zajímavá informace, že Linden vznikla ve sklárně vybavené elektrickou pecí a provozované udržitelným způsobem – zbytkové teplo plně využívá provoz nedalekého hotelu. Celou kolekci zakoupíte v Atelieru Potten & Pannen – Staněk na pražském Senovážném náměstí.