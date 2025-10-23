S větrem o závod. Louis Vuitton vzdává publikací hold slavnému jachtařskému klání

Minulý rok vzbudily obdiv jejich kufry a skříňka na olympijské medaile, letos Louis Vuitton potvrzuje svou lásku ke sportu znovu. Tentokrát vzdává hold klání, které se poprvé uskutečnilo už v roce 1851 – America’s Cup je podle sportovních historiků považovaný za předobraz dnešních mezinárodních jachtařských soutěží. U ostrova Wight v Anglii se tehdy utkali britští a američtí jachtaři. Jak to dopadlo, je z názvu slavné trofeje jasné: posádka Britů podlehla lodi s lapidárním jménem America. Tehdy jistě nikdo netušil, jakou váhu bude mít soutěž, původně určená jen úzkému okruhu společenské smetánky, po dalších sto sedmdesát let.
Louis Vuitton se coby statutární partner této nejstarší mezinárodní soutěže postaral nejen o výrobu kazety na samotnou trofej, ale také se spojil s nakladatelstvím Taschen, aby vznikla mimořádná publikace. The America’s Cup. Limited Edition, vydaná v počtu tisíc výtisků, se chlubí obálkou navrženou designérem Marcem Newsonem, zhotovenou z plachtoviny a opatřenou speciálním kovovým uzávěrem LV. Marc Newson, australský průmyslový designér patřící k nejvlivnějším tvůrcům své generace, pro Louis Vuitton už navrhl ikonické kufry, stojí ale také například za podobou Apple Watch nebo per Montblanc. Ještě výjimečnější verze knihy The America’s Cup. Marc Newson Art Edition vychází v pouhých 175 kusech a doprovází ji stojan z uhlíkového vlákna, který tvarem připomíná kýl plachetnice.
V knize promlouvají ti, kteří tuto věhlasnou soutěž utvářeli: od závodníků po majitele lodí. O historii nejcennější jachtařské trofeje vyprávějí i stovky dosud nepublikovaných fotografií nebo technické výkresy a podrobné statistiky.
Louis Vuitton vydává výpravnou publikaci o nejstarším jachtařském závodě na světě
Louis Vuitton je od letoška také statutárním partnerem závodů F1. Fanoušci formule 1 se tak mohou pokochat třeba pohledem na trofej pro vítěze ukrytou v kufru s charakteristickým monogramem a písmenem V – symbolem vítězství i Vuittona. Tohle partnerství značka vysvětluje svou automobilovou tradicí: už v roce 1897 na- vrhl Georges Vuitton, syn zakladatele Louise, kufry určené pro cestování autem. Byly potažené odolným plátnem.
V posledních třech letech se jméno Louis Vuit-ton objevilo i u dalších velkých sportovních akcí planety: mistrovství světa ve fotbale, Davis Cupu, NBA, mistrovství světa v ragby, Zlatého míče, Australian Open či olympijských a paralympijských her. Sportovní trofeje zkrátka cestují v kufrech, které znají cestu k vítězství stejně dobře jako jejich držitelé.