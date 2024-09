S větrem v zádech. Značka Louis Vuitton slaví jachtařské klání speciální kolekcí

Kapsulová kolekce dámského i pánského oblečení a doplňků Louis Vuitton.

Nejstarší závod jachet na světě vznikl v roce 1851, jen o tři roky dříve, než Louis Vuitton založil v Paříži svůj první obchod s cestovními doplňky. Až do 80. let minulého století drželi v ruce americký pohár jachtaři z New York Yacht Clubu. Od té doby se v nejnáročnější regatě světa podařilo zvítězit jen třem neamerickým týmům: Austrálii, Švýcarsku a Novému Zélandu. Aktuálním držitelem trofeje je Emirates Team New Zealand.

Francouzský dům Louis Vuitton sponzoruje America’s Cup už více než čtyřicet let, přesněji řečeno od roku 1983, a letos se stal hlavním partnerem události, jež se oficiálně nazývá Louis Vuitton 37. America’s Cup Barcelona. Při této příležitosti značka představila kapsulovou kolekci pro muže a ženy. Čítá kabelky, pánské tašky, boty, ale i oblečení a vzdává poctu krásnému a náročnému sportu, jakým jachtaření bezesporu je. Na první pohled zaujme námořnická barevnost, která pracuje s odstíny modré, červené, bílé a samozřejmě černé barvy.

Ústředním motivem je logo ve tvaru stylizovaného písmene V obklopené už zmíněnými barvami. Značka zachycuje v kolekci, jež je v prodeji od konce července, tři témata: Riding the Waves (Jízda na vlnách) označuje technickou část, v níž LV používá například voděodolné plátno na kabelce Keepall; A Day on the Deck (Den na palubě) je určena pro každodenní sportovní oblečení s motivy Damier i Monogram – a nechybí ani Elegant Summer Evening (Elegantní letní večer) pro šaty určené na společenské události ve večerní Barceloně, které velkou regatu doprovázejí.