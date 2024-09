Mezipřistání od značky Louis Vuitton přichází při výročí s novým designem

Louis Vuitton Escale

Od roku 2011 vyrábí značka Louis Vuitton hodinky ve vlastní manufaktuře. La Fabrique du Temps leží v ženevské čtvrti Meyrin a v posledních letech se na ni upírají stále ostřejší pohledy nejen z koncernu LVMH, kam LV patří, ale též z řad veřejnosti. Hodinářskou divizi totiž již tři roky vede Jean Arnault, nejmladší syn majitele skupiny LVMH Bernarda Arnaulta.

Louis Vuitton Escale

Jean pracuje – za podpory hodinářů z La Fabrique du Temps – na tom, aby hodinky s nápisem „Louis Vuitton Paris“ a „Fab. en Suisse“ na číselníku nebyly vnímány jen jako doplněk pro stálé zákazníky Louis Vuitton, kteří si k nákupu bot, kabelek nebo šátku nechají zabalit i hodinky.

Louis Vuitton Escale

Kámen z vesmíru Polodrahokamy (nebo jak hodinářské značky říkají ornamentální kameny) se na číselnících hodinek začaly objevovat v 70. letech minulého století, u značek jako Rolex nebo Piaget. Jejich kouzlo podtrhuje fakt, že jde o přírodní materiály, a každý číselník je tak originálem. Značka Rolex jako první použila i meteoritový číselník. Zdobí několik jejích modelů včetně chronografu Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, který loni slavil 60. výročí. Značka – stejně jako Louis Vuitton na platinové hodinky Escale – využívá meteorit Gibeon, který se nachází v Namibii. Dnes je těžba namibijského kamene, objeveného v roce 1838, zákonem zakázána. Meteoritové číselníky zaujmou zajímavým geometrickým vzorem nazývaným Widmanstättenův dekor. Je pojmenován po řediteli vídeňské císařské porcelánky Aloisi von Beckh Widmanstättenovi, který vymyslel, jak meteorit chemicky ošetřit. Podobný vzor má i švédský meteorit Muonionalusta, jenž využívá většina hodinářských společností. Byl objeven v roce 1906. Číselníky nemusejí být pouze v originální šedé barvě kamene, jako je tomu v případě hodinek Escale od LV nebo dayton od Rolexu, ale i v různých dalších barvách, jak ukazují letošní novinky jiných značek. Czapek & Cie. pro číselník sportovního ocelového modelu Antarctique Green Meteor zvolil chladně zelenou barvu meteoritu Gibeon, který dopadl na africké území údajně před 600 miliony let. Manufaktura Zenith zase využila zlatě nabarvený kámen pro butikový model z růžového zlata z kolekce Chronomaster Sport. Kromě dekorativního kamene nechybí ani drahokamy (diamanty, spinely a safíry) na lunetě, které svými odstíny kopírují barvy tří subčíselníků chronografu Zenith.

Snaží se, aby hodinky Louis Vuitton měly stejnou relevanci jako jiné hodinářské značky, které se neproslavily kabelkami s logem Monogram a Damier. Mladému Jeanu Arnaultovi se daří a pravidelně uvádí časomíry, které rozhodně nenudí. Loni představil redesign kolekce se zkoseným pouzdrem Tambour (Bubínek) a též nového ambasadora Bradleyho Coopera.

Kabinet zázraků

Letošní rok patří kolekci Escale (Mezipřistání). Svým jménem odkazuje na minulost značky spojenou s cestováním a zavazadly. Deset let v ní Louis Vuitton uváděl zejména komplikované hodinky – hvězdným kouskem je časomíra Escale Minute Repeater World Time s ukazatelem světového času a minutovou repeticí. Hodinky vycházely z vynálezu Louise Cottiera z počátku 30. let minulého století, jenž přišel na to, jak číst čas ve všech 24 časových zónách zároveň.

Číselník zmíněného modelu z roku 2014 byl ručně malován 38 barvami a jeho dokončení zabralo na 40 hodin práce. Hodinky, které byly představeny u příležitosti otevření nově zrekonstruované La Fabrique du Temps, už tehdy vzbudily kladné ohlasy.

Letos značka Louis Vuitton představila trojici uměleckých hodinek métiers d’art, které jsou zdobeny starobylými ženevskými technikami a nesou název Escale Cabinet of Wonders. Zdrojem inspirace byla pro designéry sbírka Gastona-Louise Vuittona, vnuka zakladatele značky. V jejím čele stál od počátku 20. století až do 70. let minulého století. Byl neúnavným cestovatelem a hlavně shromažďoval nejrůznější předměty. V našem případě si designéři LV vybrali kolekci 800 chráničů (cuba) japonských mečů se zakřivenou čepelí, které se nazývají katany, a v zemi vycházejícího slunce se s nimi začalo bojovat v 15. století.

Střední část pouzdra nových zlatých modelů zdobí tradiční japonský dekor Seigaiha, který se využíval už od 6. století. Na mapách symbolizoval mořské vlny, později zdobil kimona. Úchvatné jsou zejména plastické číselníky se třemi různými motivy. Jsou to japonští kapři koï (Koï’s Garden), drak (Dragon’s Cloud; letošní rok je dle čínského zodiaku rokem Draka), vytvořený pomocí damaškování, a had uprostřed zářivě zelené džungle u modelu Snake’s Jungle, jenž vyniká v současné době populární marketerií z kousků dřeva, pergamenu a usušených stébel.

Elegance především

Kolekce Escale prošla letos jemným redesignem. Vynikne na čtyřech tříručkách bez okénka s datem. Dva modely s krásným zrnitým číselníkem, odkazujícím na strukturu plátna LV, jsou vyrobeny z růžového zlata. Platinový model zdobí číselník z černého polodrahokamu obsidiánu a luneta vykládaná diamanty bagetového brusu, druhá platinová časomíra zaujme číselníkem z meteoritu.

Zatímco strojky uměleckých modelů Escale Cabinet of Wonders jsou uloženy v pouzdrech o velikosti 40 mm, pro nové elegantní modely značka zvolila univerzální velikost 39 mm, kterou mohou nosit ženy i muži.

Kulatými minutovými indexy na číselníku značka odkazuje na hřebíky, jejichž hlavičky jsou vidět na zavazadlech Louis Vuitton, čtyři čtvrthodinové indexy zase svým tvarem připomínají nýty, jež drží pohromadě jednotlivé části kufrů.

V práci s vlastním odkazem není Louis Vuitton ojedinělý. Letošní hodinková kolekce Chanel pracuje s motivy nůžek, zavíracích špendlíků či náprstků, které používala zakladatelka značky Gabrielle Coco Chanel. Christian Dior si na číselnících a páscích v lednové kolekci Chiffre Rouge zase hraje se známým proplétaným vzorem can-nage, který využíval zakladatel značky na nábytek v butiku na 30 Avenue Montaigne.

Louis Vuitton Escale

Právě motivy, které staré švýcarské manufaktury ve svém rejstříku nemají a logicky mít nemohou, jsou tím, co činí hodinky velkých módních domů originálními, co jim dodává na zábavnosti a hravosti. A co též vnáší svěží vítr do světa švýcarské hodinařiny.