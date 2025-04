V adrenalinovém světě. Značka Louis Vuitton se stala oficiálním partnerem závodů Formule 1

TAG Heuer Monaco

Ve světě formule 1 je od letošního roku více vidět i švýcarská hodinářská značka TAG Heuer, patřící do skupiny LVMH. Letos se stala titulárním partnerem závodů F1 Grand Prix de Monaco. Se světem automobilových závodníků je TAG Heuer spjatý coby výrobce přesných chronografů už od 20. století, Monaco nevyjímaje. Navíc jméno Monaco nese i jedna z modelových řad značky. Jack Heuer poprvé uvedl hodinky Monaco v roce 1969, charakteristické je pro ně čtvercové pouzdro, navíc už v té době voděodolné do 100 m. Do něj hodináři uložili Caliber 11, přesný chronograf se samonátahem, který Heuer vyvinul spolu se značkami Breitling, Hamilton-Buren a Dubois-Dépraz. Tento kalibr chtěl Jack Heuer původně uložit do starších, kulatých pouzder Autavia a Carrera, avšak aby vzbudil patřičnou pozornost, nechal vytvořit čtvercové pouzdro Monaco od švýcarského výrobce Erwina Piquereze. Chronografy Heuer (později TAG Heuer) nosili slavní jezdci závodů formule 1 jako například Jo Siffert, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen nebo Max Verstappen.

TAG Heuer Monaco 1970