Když klenoty vyprávějí příběhy. Nová kolekce Louis Vuitton staví na ikonických znacích

Nová kolekce high jewelry Louis Vuitton nese signifikantní jméno Virtuosity. Odkazuje tak nejen na dokonalé řemeslo francouzského domu a jeho šperkařů, ale i na bezbřehou kreativitu a interpretaci ikonických symbolů LV pomocí nejvzácnějších drahých kamenů.
Značka Louis Vuitton představuje novou kolekci vysokého šperkařství Viruosity | foto: Foto: archiv Louis Vuitton

Francesca Amfitheatrof na pozici kreativní ředitelky pro hodinky a šperky Louis Vuitton skončila v březnu, její poslední kolekce šperků se ale v buticích objevila až v létě. Umělkyně se i jejím prostřednictvím loučí ve velkém stylu: kolekce vysokého šperkařství Virtuosity představuje 110 kousků, v nichž se propojují tradiční motivy značky s neobvyklými kombinacemi tvarů, materiálů a drahých kamenů. Mezi nejcennější drahokamy patří srílanský safír o váze 35 karátů, dvoubarevný turmalín z Brazílie a žlutý diamant v signaturním brusu LV Monogram Star.

Nebylo to poprvé, co si značka pohrála s ikonickými designy, a navázala tím na své předchůdce. Poprvé v tomto duchu tvořil někdejší umělecký ředitel značky Lorenz Bäumer, který v roce 2007 uvedl svou kolekci L’Âme du Voyage, pokračoval například slavnou řadou Chain Attraction, Idylle nebo Lockit. Například v kolekci Chain Atraction používal čiré diamanty, ale jen natolik, aby nechaly vyniknout právě barevné kameny, jako je safír, granát nebo rubín a topaz.

Lorenz Bäumer byl v Louis Vuitton zároveň prvním, kdo odstartoval šperkařskou identitu značky – skvosty high jewelry vznikají přímo na Place Vendôme. Na Bäumerovu ideu navázal po jeho odchodu viceprezident pro hodinky a šperky Hamdi Chatti. Právě on výrazně posunul značku k barevným drahokamům. Za jeho éry vznikly kolekce, které otevřeně soutěžily s tradičními pařížskými domy (Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels) a stavěly na vzácných kamenech, často s důrazem na výjimečnou kvalitu a neobvyklé barvy.

Ale zpět k nové kolekci: Virtuosity staví na ikonických znacích – písmenu V, květu Monogram či detailech evokujících konstrukci kufrů. V linii Savoir se trojúhelníkový motiv pojí s černým opálem a smaragdem, Apogée vrcholí třicetikarátovým brazilským smaragdem v transformovatelném náhrdelníku a závěrečná Eternal Sun sází na sedmadvacet žlutých diamantů, jež byly vybírány sedm let. Další kapitoly kolekce se inspirovaly motivem osobního talismanu, architekturou nebo radostí ze života a ukazují spojení symbolů LV s výraznou barevností a nečekanými kombinacemi. Virtuosity tak zanechá dojem, jaký si Louis Vuitton rozhodně zaslouží.

