Dvě pleše, hodně nečekaných pocitů. Manoël Dupont vytvořil film s osobitým přesahem

Proxima, soutěžní sekce KVIFF, přitahuje mladé autory, kteří odmítají klasické způsoby vyprávění a hledají vlastní autentický hlas. Jedním z nich byl letos i Manoël Dupont, herec francouzsko-estonského původu žijící v Belgii. Ke svému režijnímu debutu Před a po (Before/After) napsal i scénář – a vytvořil film s osobitým přesahem.
Jérémy a Baptiste se seznámí pouhou náhodou, ale rychle si porozumí, když přijde řeč na to, jak vypadají: oba se chtějí zbavit pleše. Vyrážejí na transplantaci vlasů do Istanbulu, který se v posledních letech stal Mekkou pro obnovu ztraceného sebevědomí. O vlasy jde ale v případě hlavních hrdinů (představují je Baptiste Leclere a Jérémy Lamblot) jen částečně. Pod „povrchním“ zájmem se skrývá hlubší téma: touha po blízkosti, zranitelnost a osudová setkání, která mohou – ale nemusejí – měnit lidské životy.
„Připadalo mi zajímavé, že lidé jezdí do Istanbulu za úpravami zevnějšku ze všech koutů světa. Je to tam často levnější, ale taky je lákadlem, že se o tom doma nikdo nedozví. Je to vlastně taková tajná mise,“ vysvětluje pro Esprit režisér Dupont po projekci v Karlovarském městském divadle, kde se jemu i zbytku delegace dostalo tříminutového potlesku. „Chtěl jsem, aby na téma bylo nabaleno mnoho dalších vrstev. Všichni se, stejně jako hlavní postavy, někdy dostaneme na životní křižovatku, přemýšlíme, co dál. Chceme změnu, ale nevíme jakou. Jérémy po smrti otce začne řešit to, jak vypadá, Baptiste je do toho tak trochu zatažený, váhá, ale pak se nápadem nechá strhnout.“
Mezi sympatickými třicátníky se postupně vytváří vztah, který režisér odmítá škatulkovat. Umně míchá humorné scény s pasážemi, jež odhalují, jak nevyzpytatelné vztahy jsou a jak důležité je užívat si okamžiky tady a teď. „Navážeme vztah a myslíme si, že dlouho vydrží, jistě to však nevíme. Ale v tu chvíli žijeme intenzivně a máme naději,“ shrnuje režisér.
Téma snímku je vysoce aktuální: lidé nikdy v minulosti nebyli tak posedlí svým vzhledem – kvůli sociálním sítím a tlaku společnosti – a lákavými možnostmi měnit své tělo, pokud mají peníze a odvahu. „Přijeli jsme s tím, že si necháme transplantovat vlasy, ale hned mi nabídli i nový nos,“ směje se herec Jérémy Lamblot.
S díky odmítl, ale zasmál se informaci, že je možné chirurgicky prodloužit penis. „Možná to bude téma dalšího filmu!“ Jeho kolega Wassim Aboushala (ve filmu hraje empatického Syřana, který do Istanbulu uprchl před válkou) doplňuje: „Pro muže jsou vlasy citlivé téma. Když se jim vrátí, můžou mít pocit, že je jim zase pětadvacet. Záleží ale na osobnosti – někteří lidé se tím netrápí vůbec a hrdě nosí holou hlavu.“ Wassima – neherce – přitom tým „nabral“ až v Istanbulu. Film totiž vznikal živelně, den za dnem.
Pokud máte rádi snímky, ve kterých se snoubí dokumentární prvky s pečlivě vyladěným scénářem, a lidské příběhy, v nichž možná poznáte sami sebe, počkejte, až bude Před a po na KVIFF.TV.