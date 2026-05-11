Ve stylu Marie Antoinetty. Královna, která dodnes ovlivňuje, co nosíme

Nezáleží na tom, kolik biografií se o ní napíše a kolik filmů natočí, mýtus nejslavnější z královen nás, zdá se, bude fascinovat do konce věků. Chtělo by se ho vyprávět jako pohádku. O princezně nedozírného půvabu, co našla svého prince a žili spolu šťastně v paláci, jaký svět neviděl… Jenomže ono to tak úplně nebylo, že?
Marie Antoinetta (1755–1793) nebyla ani princezna, byla rakouská arcivévodkyně. A na tom, aby se jednoho dne provdala za francouzského dědice trůnu, začala její diplomaticky zdatná matka usilovně pracovat pouhých šest měsíců po jejím narození. Když dojde na manželství, láska je důležitá, o tom i Marie Terezie věděla svoje. Napadal ji ale ještě lepší důvod ke sňatku. Třeba upevnění rakousko-francouzské aliance.
A tak Marie Antoinetta v pouhých čtrnácti letech nasedla do kočáru směr Versailles, aby se provdala za Ludvíka XVI., v osmnácti se stala královnou v zemi, kde v ní viděli rakouskou špionku, roky jí vyčítali, že stále nezplodila dědice trůnu, a nakonec jí usekli hlavu gilotinou de facto za to, že dělala přesně to, co se od ní očekávalo. Kam se hrabou bratři Grimmové.
Každá doba pochopitelně její příběh vypráví podle svých potřeb, jedno přesto zůstává: nehledě na realitu bude nejstylovější z královen navždy symbolem rebelského ducha, bezstarostné zaslepenosti, dekadence. Radikálně změnila způsob, jakým se na konci osmnáctého století oblékaly ženy u francouzského dvora, k němuž vzhlížel celý svět. Přece jen se jí totiž z rodné země podařilo něco propašovat – habsburský smysl pro jednoduchost.
Když například v roce 1778 začíná malířka Élisabeth Vigée-Lebrun pracovat na monumentálním portrétu dvaadvacetileté královny oblečené do bílé dvorní róby z hedvábného taftu, značí to jasný odklon od vzorovaného hedvábí k jednobarevné látce. Okázalost se promítá jen do propracovanosti oděvu a jeho zdobení v podobě bílých mašlí, zlatých třásní a střapců. Mít Marie Terezie Instagram, olejomalbu olajkuje, nasdílí do stories a pro jistotu i repostuje.
Vídeň se z hlediska módy nemohla Paříži rovnat. Co tedy činilo vkus její rodačky tak výjimečným, že se stala stylovou ikonou raného novověku – v době, kdy se sotva rýsovaly obrysy módního průmyslu, jak ho známe dnes? Čím její slabost pro krásu skandalizovala společnost do té míry, že to francouzské monarchii podtrhlo nohy? A pokud jí lid opravdu opovrhoval natolik, že jí musel utnout hlavu, jak to, že se sezonu za sezonou stále objevuje v kolekcích současných módních návrhářů?
Matka své dcery
Sobota, 21. dubna 1770, zámek Schönbrunn, barokní letní sídlo Habsburků ve Vídni. Marie Terezie stojí v místnůstce známé jako Porcelánový pokoj. Očima bezděčně přejíždí po stěnách, které jsou bohatě dekorované vyřezávaným dřevem. Díky modré a bílé výmalbě evokují porcelán. Císařovna sem chodí psát. Nachází tu největší klid.
Nyní ale cítí, jak jí tluče srdce. Náhlá nervozita ji zaskočí. Vždycky si zakládala na své pracovitosti a disciplíně, má ráda věci pod kontrolou. Jenže tohle, tohle se jí naprosto vymyká. Usedá ke stolku a bere pero do ruky. „Všechny oči se na vás budou upírat,“ píše francouzsky do dopisu své nejmladší a stále poněkud nezralé dceři, od jejíhož odjezdu uplynulo sotva pár hodin. „Takže žádný skandál,“ varuje ji znovu. Osobně ve Versailles nikdy nebyla, pravda, to ale neznamená, že si neumí představit, jak ohromnou výzvu před sebou Marie Antoinetta má.
Z pozice panovnice i matky udělala, co mohla. Dokonce jí v posledních měsících nařídila spát ve své vlastní ložnici. Všechny ty nekončící konverzace, kterými se ji snažila připravit na to, co ji jako budoucí královnu Francie čeká… Byly dostačující? Pro jistotu jí při loučení vtiskla do ruky seznam instrukcí, jak se u francouzského dvora chovat. Marie Antoinetta z ní ten nepokoj musela vycítit. Slíbila, že si návod na přežití pozorně pročte alespoň jednou měsíčně.
Ano, ano. Marie Terezie udělala maximum… Pro jistotu ale ještě napíše králi Ludvíku XV. a požádá ho, aby měl s její lehkovážnou dcerou strpení. Panovníky od sebe dělí pouhých sedm let. Jistě ji pochopí…
Dcera své matky
Marie Antoinetta z kočáru sleduje rozvášněný dav lidí. Jako by se kvůli ní do Štrasburku sjel celý svět a každý si z ní chtěl urvat kousek. Alsaské dívky stojí v řadě s pugéty květin. Je to vlastně vcelku dojemný pohled. Až kočár zastaví, jedné z nich věnuje svůj vějíř. Naposledy si ho prohlíží. Motiv rokokové hudební scény vyvedený kvašem na hedvábí. Slonovinovou část zdobí flitry.
Marie Antoinetta má svoje vějíře ráda. Vždycky měla, vždycky bude. Ale kdo ví, jestli by si ho vůbec směla nechat. Teď je Francouzka. Všechno rakouské musí pryč. Tady, na ostrůvku Île aux Épis, ji za chvíli čeká poslední rozloučení se starým životem.
Jen před dvěma dny se vdala v zastoupení, na sobě zářivě stříbrné šaty. Ano, zářivě, září tak moc, že vlastně působí jako bílé. Veze si je s sebou, to jí bylo dovoleno. Její chère Maman je pro ni prozíravě objednala z Paříže. Znovu si je oblékne 16. května, na kdy je plánovaný druhý svatební obřad v Královské kapli Versailles. Tentokrát už s Ludvíkem. Jaký asi je? Jaké to tam všechno asi je? A jaká bude ona?
Také jí dovolili nechat si klenoty. Což je ostatně důvod, proč jí matka na radu ambasadora, hraběte Mercyho-Argenteaua, s sebou nedala téměř žádné oděvy a veškeré peníze vyhrazené na svatební výbavu padly právě na nákup šperků. Hlavně nenechat nic náhodě. Nedejbože aby peníze skončily ve špatných rukách!
Za moment se Marie Antoinetta převlékne do hedvábných šatů vyrobených ve Francii. Do nové identity. Zatím ani netuší, jak důležitou roli v jejím životě hedvábí sehraje, tak nějak se jím obalí celá. Šaty, boty, klobouky. Stěny, nábytek, závěsy. A jednoho dne, za třiadvacet let, i černé punčošky a stuhy, co si na sebe vezme po popravě Ludvíka, tou dobou už ne v paláci, ale ve vězení…
Jako manželka krále nebude mít žádnou politickou moc. Její úlohou bude podporovat obchod s luxusním zbožím a francouzské manufaktury, být patronkou umělců a řemeslníků. A třeba právě upadající hedvábnický průmysl ve Francii se jí podaří vzkřísit. Jestli je hedvábí ve své nejluxusnější podobě prošívané zlatem a stříbrem, proč ho ke dvoru jednoduše neobjednat?
Krása Jednoduchosti
Styl Marie Antoinetty – elegantně nekomplikovaný, přesto sofistikovaný – v následujících letech u francouzského dvora nepůsobil jen jako závan svěžího větru, bylo to učiněné tornádo realistických květinových vzorů, pastelových barev se sytými akcenty, vyšívaného hedvábí, průsvitných mušelínů, světlounké krajky a figurálními motivy potištěného bavlněného plátna. (To, známé coby toile de Jouy, je mimochodem jedním z řady oblíbených prvků Marie Antoinetty, které přežily celá staletí. Našli byste ho v tvorbě Christiana Diora i pozdějších kreativních ředitelů jeho domu, jako byli John Galliano, Maria Grazia Chiuri či Kim Jones. A také třeba u Vivienne Westwood.)
Napudrované paruky daly přednost přirozeněji vyhlížejícím účesům, opulentní soupravy šperků zase klenotům, co působily o poznání lehčeji. Dokonce i přístup k nim se za Marie Antoinetty změnil: zatímco předchozí panovníci je nosili jako symbol okázalosti a moci, případně ze zvyku – jaká otrava! –, pro ni byly milovanou módní záležitostí; dalším způsobem, jak se u dvora vyjádřit, aniž by muselo padnout jediné slovo. Její soukromé kolekci šperků už v době sňatku nesahala po kotníky žádná jiná z ostatních sbírek evropských panovnic.
Co víc, bez váhání nosila klenoty patřící francouzské koruně a kreativně je kombinovala se svými. A to tak často, až přestalo být možné rozlišit, co vlastně patří kam. Krále proto přiměla podepsat speciální dekret, podle něhož byly klenoty z pokladnice koruny vyňaty, aby mohly nadále sloužit jako královnin soukromý majetek. A pak že byla lehkovážná!
Boty si nechávala šít na míru, zpravidla měla čtyři nové páry na každý týden. Její nejmilejší model byl klasický do špičky, s podpatkem nízkým na dva palce. Představte si hedvábný pantoflíček zdobený mašličkami, třásněmi, řasením a výšivkou.
Když už jsme u bot, věděli jste, že legendární obuvník Manolo Blahnik je Marií Antoinettou posedlý od dětství, kdy mu z její biografie od Stefana Zweiga předčítala matka na dobrou noc? Už některé z jeho prvních modelů v sobě nesou otisk královny. Jakmile se tak v londýnském Victoria and Albert Museum začala chystat od loňska probíhající rozsáhlá výstava věnovaná stylu Marie Antoinetty, bez váhání se stal hlavním sponzorem. Dokonce dal u té příležitosti vzniknout nové kolekci inspirované botami panovnice, které se dochovaly.
Ale zpátky do osmnáctého století! Boty možná zpod šatů sem tam vykoukly, šperky se pompézně blyštily, jestli přesto některá část dámské garderoby sloužila jako skutečný komunikační nástroj, pak její milovaný vějíř. Král Ludvík XV. jí po příjezdu do Francie věnoval na uvítanou kousek posázený diamanty.
A pokud jste viděli film o královně od Sofie Coppoly z roku 2006, možná si vybavíte scénu, kde mladičká Marie Antoinetta záměrně ignoruje Madame du Barry, královu milenku. Zatímco my se tomu dnes smějeme, ve skutečnosti byla situace tak vážná, že musel rakouský velvyslanec hrabě Mercy-Argenteau napsat císařovně Marii Terezii dopis s prosbou, ať svoji dceru na dálku laskavě zkrotí. Je její povinností brát královu favoritku v potaz a oslovit ji, naléhal. Aby neztrácel čas, rovnou navrhl, že by Marie Antoinetta mohla třeba okomentovat její vějíř…
O pár století napřed
Znáte cottagecore? Slovníky tento ryze současný trend, někdy známý i jako farmcore či countrycore, vysvětlují coby romantizovanou interpretaci venkovského života. Jeho stoupenci touží po prostších radostech, harmonii, přírodě. Vlastně je to vcelku logická reakce na přesycení digitálním světem a vyumělkovanou estetikou. Cottagecore oslavuje udržitelnost a pomalost, tím pádem tradiční řemesla a dovednosti, jako je chov domácích zvířat a pěstování ovoce, zeleniny a rostlin. Obzvlášť populární se stal během pandemie, kdy jeho nejsofistikovanější podobu představil Jonathan Anderson, tehdy kreativní ředitel Loewe. Jak ryze současný ale tento trend doopravdy je?
Když byl v roce 1783 vystaven nový portrét, který si Marie Antoinetta nechala namalovat (opět od své oblíbené malířky Élisabeth Vigée-Lebrun), způsobil skandál biblických rozměrů. Královna je na něm zachycená v poloprůhledných prostých šatech. To bylo zhruba stejně kontroverzní, jako kdyby se dnes Catherine, princezna z Walesu, nechala vyfotit na oficiální portrét v bikinách.
Možná šlo o nevhodný portrét královny, Marii Antoinettu nicméně vystihoval jako žádný jiný. Totiž jako ženu, která tou dobou už celé dva roky utíkala před rigidností dvora do svého útočiště Malého Trianonu. U něj, v Hameau de la Reine, tedy Královnině osadě, přitom vedla plně fungující farmu, kde mohla žít prostě. Trhat květiny a sbírat vejce, tahat porcelánové kbelíky a stříbrné hrábě…. Zkrátka jako na opravdické francouzské vsi. No, skoro…
Obraz musel být okamžitě stažen z výstavy a přemalován, šaty se přesto vepsaly do dějin. Říká se jim chemise à la reine a ovlivnily celou řadu módních návrhářů: v roce 1921 podle nich jeden model vytvořil Paul Poiret, pojmenoval ho dokonce přímo Marie Antoinette, o rok později se jimi inspirovala také Jeanne Lanvin. Její Robe de style z bílé hedvábné organzy zdobily barevné květy, také z hedvábí.
Když účel nesvětí prostředky
Jednoduchost sem, jednoduchost tam… Jak nákladný mohl její styl být, říkáte si? Pořád jsme ve Versailles. Takže dost. Náklady na postupnou změnu odívání a vybavení interiérů se vyšplhaly do nebetyčných výšin, a když na ně u soudu roku 1793 přišla řeč coby důkaz královniny marnotratnosti, kat si pomalu mohl jít brousit gilotinu.
Za republiky jí bylo vyčítáno, že zruinovala Francii, ale to je každopádně přitažené za vlasy. Finanční situace země byla podle historiků kritická (a revoluce za rohem), ještě než vůbec překročila rakousko-francouzskou hranici. Jen tomu zkrátka moc nepomohla.
Když se v roce 1774 stala francouzskou královnou, dostala na ošacení budget, který v přepočtu na dnešní peníze činil něco málo přes
21,5 milionu korun ročně. A vzhledem k tomu, že už tou dobou se jednalo o alokovanou sumu, co se poslední půlstoletí nijak nepohnula, ji Marie Antoinetta bez problémů přečerpávala. Svůj osobní rekord trhla roku 1785, její účet se vyšplhal na 44,5 milionu korun.
Píše se 15. srpen 1785 a dvořané jsou shromáždění v Zrcadlovém sále. Sledují zde pompézní průvod k svátku Nanebevzetí Panny Marie, jednomu z nejdůležitějších dní v církevním kalendáři. Vtom je před zraky všech kardinál de Rohan, štrasburský biskup a králův almužník, v tu chvíli pochopitelně v plném ceremoniálním oděvu, tedy červeném rouše s bílou krajkovou surplicí, zatčen a odvlečen do neblaze proslulé pařížské pevnosti Bastila. Důvod: účast na krádeži diamantového náhrdelníku tak okázalého a tak drahého, že nemá v celé Evropě obdoby. Náhrdelníku, který čítá 647 diamantů o celkovém objemu 2842 karátů.
Šperk si objednal předchozí král Ludvík XV. pro svoji vzpomínanou favoritku Madame du Barry, která by ho nejspíš i dostala, nebýt jedné drobnosti: král před dokončením náhrdelníku zemřel. Šperkaři Charles Auguste Boehmer a Paul Bassenge byli v panice! Pod velmi reálnou hrozbou bankrotu neměli jinou možnost než náhrdelník nabídnout jedinému páru ve Francii, který by si jeho kolosální cenu mohl dovolit. Tipujete správně.
Ludvík XVI. by snad i byl pro. Marie Antoinetta dala okamžitě ruce pryč. Dobře znala svoji pověst. Věděla, jak nepopulární mezi lidmi je. Co se o ní říká. Přijmout nabídku by byla naprostá šílenost. Dokonce i na její standard. Než celou záležitost smetla ze stolu, navrhla šperkařům, ať náhrdelník rozeberou a po kusech prodají, což se nakonec opravdu stalo.
Ale ať nepředbíhám: královnino odmítnutí hrálo do karet jedné velmi šikovné podvodnici jménem Jeanne de Valois-Saint-Rémy. Ačkoliv ona se nechávala oslovovat jako hraběnka de la Motte. Byla skutečně hraběnkou? Spíš ne. Stejně jako její muž nebyl hrabě.
A tak Jeanne za pomoci svého manžela a rovnou i milence Rétauexe de Villetteho, který pracoval u stráže, zosnovala podvod, jaký nemá obdoby. Klenotníkům namluvila, že královna odmítla jen na oko, aby nedráždila lid, ale ve skutečnosti samozřejmě zmírá touhou náhrdelník vlastnit – znáte ji. Aby své lži dodala na kredibilitě, obrátila se právě na kardinála de Rohana. Ten se během své mise ve Vídni zprotivil Marii Terezii a nyní byl přímo zoufalý, aby se zavděčil alespoň její dceři. Souhlasil proto, že podmínky tajného odkupu vyjedná.
Kardinál pro královnu sesmolil dopis a předal ho Jeanne. Ta nechala svého milence zase sesmolit odpověď jako od královny. Takhle si vyměnili asi na sto psaní, než došlo k finální zkoušce důvěry: kardinál si chtěl být stoprocentně jistý a požádal o osobní schůzku s Marií Antoinettou. Pro Jeanne, která nebyla žádná amatérka, to nebyl nejmenší problém. Výzva přijata!
Mezi pařížskými prostitutkami našla takovou, která byla Marii Antoinettě nápadně podobná, a dopřála jí královský makeover. Kardinálovi namluvila, že královnina nelibost vůči němu je dobře známá, takže se musejí sejít za tmy. Jedné noci se tak stalo. V zahradách Versailles, obklopení pouze vůní citrusů, předala falešná královna, napůl schovaná pod závojem, kardinálovi růži na důkaz přátelství a své poslední psaní s instrukcemi. Nato Rétaux zvolal, že se někdo blíží, a královna se vypařila jako pára nad hrncem.
Kardinál, naprosto okouzlený silou okamžiku, na všechno skočil. (Kdyby byl co k čemu, věděl by, že královna se ve skutečnosti nepodepisuje „Marie Antoinette de France“.) Sjednal odkup na splátky, ze svého zaplatil zálohu a náhrdelník předal samozvanému hraběti de la Motte, Jeanninu muži. Ten ho rozmontoval a po částech rozprodal v Londýně. Geniální.
Přeskočme několik měsíců. Šperkaři začínají být znovu nervózní. Jejich dechberoucí kousek – no, spíš kus – stále nebyl na královně spatřen. Proč? Nelíbí se jí? Co víc, neobdrželi jedinou z domluvených splátek.
Boehmer si proto vyžádá audienci u královny. Šokovaná Marie Antoinetta, která o ničem neměla ani tušení, jde okamžitě za Ludvíkem. Ne, o diskrétní urovnání nestojí. Chce veřejný proces!
Vyšetřování zabere celý rok. Kardinála nakonec zprostí viny. Jeanne odsoudí na doživotí. Aby celý příběh nebyl náhodou dramatický málo, po dvou letech se jí za záhadných okolností podaří ze žaláře uniknout, usadí se v Londýně a vydá své paměti, v nichž na francouzské královně nenechá nit suchou. Okamžitá senzace.
Nehledě na výsledky vyšetřování, nehledě na její vlastní nevinu, celá věc Marii Antoinettě nesmírně uškodila. Hladovějící lid nemohl být více znechucený z představy panovnice, která pulíruje francouzskou pokladnici k financování svých absurdních vrtochů a rozšiřování soukromé sbírky šperků. Někteří historikové jsou přesvědčení, že Náhrdelníková aféra, jak se skandál vepsal do dějin, byla předehrou Velké francouzské revoluce.
Tady a teď
V noci z 5. na 6. října 1789 pronikl rozlícený dav přes zámecké brány Versailles a dostal se až do královniných pokojů. Tam ho čekal šok. Jak to, že nejsou zdi pokryté diamanty? Všude na zdech přece mají být diamanty! Jeden z mnoha mýtů, které o Marii Antoinettě kolovaly a jimž lidé uvěřili – zkrátka proto, že uvěřit chtěli. Co by jim na to asi řekla? Že má raději perly? Co by se na to asi tak dalo říct? Jak se dá bránit cizímu neochvějnému přesvědčení?
Oko vidí, co oko vidět chce. Platilo to v osmnáctém století a platí to i dnes. Jak jinak si vysvětlit přetrvávající představu o královně s vysokým napudrovaným účesem, na jehož vrcholu trůní koráb, což byl ve skutečnosti trend trvající pouhý okamžik? Nehledě na to, že Marii Antoinettu nejspíš nechával chladnou. Daleko raději přece trávila čas na vzduchu ve své osadě, na sobě vzdušný mušelín a len světlých tónů, na hlavě slaměný klobouk, místo šperků skromné stuhy a květiny.
Marie Antoinetta byla popravena 16. října 1793. Její odkaz žije dál, nejznatelněji v módě, která jí byla tolik blízká – ve které našla únik od reality a prostor vyjádřit se. Tak, jako ho v ní nachází tolik lidí dnes. Její vliv je patrný v tvorbě nejuznávanějších módních návrhářů. Karl Lagerfeld. Rei Kawakubo. Christian Lacroix. Jean Paul Gaultier. John Galliano.
A žije dál i tam, kde není na první pohled patrný. Skrývá se pod sukní róby ze zlatého lamé, kterou si oblékla Grace Kelly v Hitchcockově snímku Chyťte zloděje z roku 1955; za pannierem Billie Burke coby Glindy, dobré čarodějky ze severu, ve filmu Čaroděj ze země Oz (1939).
Není úplně od věci vidět ho i v tom, jakou péči věnuje svým psíkům třeba taková Paris Hilton. Také pro královnu byli její miláčci nadstavbou osobního stylu. (Jednoho dostala na důkaz přátelství od své důvěrnice Madame de Lamballe, jiného od milence, švédského státníka hraběte Fersena.) Ve sbírce newyorského Metropolitního muzea byste našli velmi zachovalou psí boudičku, kterou pro Marie Antoinettu vyhotovil umělecký truhlář Claude I Sené. Vyřezal ji ze zlaceného buku a borovice, které potáhl luxusním sametem, vnitřek vyložil pruhovaným modro-béžovým hedvábím. Dekor zvenčí tvoří tehdy populární neoklasicistní motivy jako akantové listy nebo řecké klíče. A kde spí váš pes?
Z mnoha filmů, které o Marii Antoinettě byly natočeny, je překvapivě nejblíž pravdě ten od Sofie Coppoly, kde královnu ztvárnila Kirsten Dunst. Bezprizornost, jaké coby mladá dívka v počátcích u francouzského dvora čelila, nepochybně sehrály instrumentální roli v tom, jakým směrem se její život ubíral.
Na žádost oscarové kostýmní designérky Mileny Canonero pro snímek navrhl a sám i ručně ušil boty Manolo Blahnik. Překvapuje vás to? Zadání bylo, aby k tvorbě nepřistupoval příliš akademicky. Přesto mu záleželo na každičkém detailu. Zvolil to nejkrásnější lyonské hedvábí a anglickou krajku. A z obrazovky je to znát.
Zmíněná výstava, již sponzoroval, Marie Antoinette Style ve Victoria and Albert Museum, bohužel k 22. březnu končí. Pokud vás život nejstylovější z královen zajímá podrobněji, můžete jako já sáhnout po některé z biografií, například od Stefana Zweiga z roku 1932, Antonie Fraser (2001) nebo od Johna Hardmana (2019). Jak královna za poslední dvě a půl století ovlivnila nejen módu, ale také design, film a umění, vám pak nejlépe vysvětlí publikace, co k výstavě vznikla. Právě ta pro mě byla hlavním zdrojem.
„Kdyby Marie Antoinetta víc dbala na rady své matky, kdyby její život probíhal bez incidentů a nepřinesl jí ani slávu, ani ponížení, bezpochyby by dnes nebyla postavou, která fascinuje, a její styl by neměl tak trvalou prestiž,“ píše v ní kurátorka Sarah Grant. „Ta vzácná kombinace okázalosti, podívané a tragédie, kterou představuje, je stejně uhrančivá dnes jako v osmnáctém století.“