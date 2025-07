Marika Šoposká: Festival je divočina i přátelství

Když má Marika Šoposká popsat karlovarský festival třemi slovy, ani na vteřinu nezaváhá: divočina, únava, přátelství. „To je přesně kombinace, která k Varům patří,“ směje se. A právě proto je každoročně ráda součástí téhle unikátní atmosféry.

Bez čeho by se neobešla na festivalových večírcích?

„Lesk na rty, akreditace a dost důležitá je i karta od pokoje,“ vyjmenovává se smíchem malé nezbytnosti, které se na první pohled zdají samozřejmé, ale v noci se mění v klíčové záchranné body.

Na otázku, co pro ni znamená krása, odpovídá s upřímností sobě vlastní.

„Pro mě je určitě důležitější to, co má člověk uvnitř, než to, jak vypadá. Jak vypadá, je samozřejmě taky důležité, ale jít trochu hloubš je podle mě lepší.“

Sama na sobě cítí, že hektické festivalové dny dávají pleti i energii pořádně zabrat. Její tajný tip, jak zůstat fresh? „Asi dobrá kosmetika, jako je třeba Weleda,“ říká bez váhání. „A pak voda a spánek – toho je tady málo, to je pravda. Ale kombinací tohodle všeho to člověk tak nějak vždycky přežije.“

A kdy se cítí nejvíc sama sebou?

„Určitě doma, v teplácích a s dětmi. Tam jsem prostě já,“ usmívá se.

V péči o pleť má jasno – jedním z jejích nejmilejších produktů je legendární Weleda Skin Food. „Je to úplně top produkt, který se dá používat na strašně moc věcí. Já – a Hailey Bieber – ho používáme jako rozjasňovač na tváře,“ prozrazuje svůj jednoduchý trik.

Ani během festivalu Marika nezapomíná na práci. „Teď budu točit dva nové seriály a od září mě můžete vidět v seriálu Oktopus 2, druhé sérii na České televizi,“ dodává s nadšením.

Ať už na červeném koberci, nebo doma s rodinou – Marika Šoposká zůstává sama sebou. A přesně v tom je její krása, kterou podporuje kvalitní péče i špetka nadhledu. Protože i v té největší divočině je důležité najít chvíli pro sebe – třeba v zákulisí Esprit Clubu, kde si můžete na chvilku odpočinout od festivalového ruchu a dopřát si tu nejlepší péči o pleť od Weleda.

Autor – Marika Šoposká & Weleda na KVIFF