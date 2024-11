Marketerie na číselnících. Starobylá technika zaujímá mezi uměleckými řemesly speciální místo

Umělecké techniky, jako jsou nejrůznější druhy smaltu, miniaturní malba, rytí, gilošování či vykládání drahými kameny, jsou těsně spjaty se švýcarským hodinářstvím už několik staletí. Dnes se velice vzácné zdobené hodinky těší velkému zájmu sběratelů, na který hodinářské značky přirozeně reagují. Byť samozřejmě na hodinky métiers d’art narazíte stejně zřídka jako na jehlu v kupce sena. Nemluvě o jejich astronomické ceně – vždyť zdobené číselníky či pouzdra vytvářejí umělečtí mistři ručně, desítky, někdy stovky hodin, a jen ti, kteří mají za sebou mnoho let zkušeností.

Mezi uměleckými řemesly zaujímá speciální místo marketerie – technika, jež spočívá v precizním skládání miniaturních kousků materiálů na číselník tak, aby vznikl požadovaný motiv: ať už konkrétní či abstraktní. Marketerie, někdy nazývaná též intarzie, zažila velký rozvoj v době italské renesance, kdy se používala zejména na nábytek či dřevěné krabičky. Italský architekt ze 16. století, polyhistor Giorgio Vasari, jenž je znám též jako první historik umění, o ní ovšem velké mínění neměl: podle něj vyžaduje spíš trpělivost než skutečné umělecké vlohy.

Rozkvětu se intarzie dočkala zejména ve Francii ve druhé polovině 17. století, a to díky uměleckému mistrovi Andrému-Charlesovi Boullemu (1642–1732). Jeho jméno dnes nese pařížská škola vyučující umělecká řemesla. André-Charles Boulle pracoval coby truhlář pro krále slunce Ludvíka XIV. Jeho přínos spočívá zejména v tom, že pro skládání dekorů na královský nábytek nevyužíval jen do té doby běžné dřevo, ale též například želvovinu či nejrůznější kovy.

Zejména druhá polovina 20. století uměleckým řemeslům, včetně náročné marketerie, příliš nepřála, na svůj rozkvět si musela počkat až do století jednadvacátého. A to i díky laserům, které umožňují velice přesné nařezání základního materiálu, z něhož pak umělecký mistr ručně skládá požadovaný motiv.

zleva) Hodinky manufaktury Patek Philippe Rare Handcrafts, využívající dřevěnou marketerii: Golden Ellipse 5738/50G-031 White Egrets, kapesní hodinky 995/144J-001 Bear and Salmon, Calatrava 5278/50R-001 Guitarist. První kapesní hodinky s dřevěnou marketerií z roku 2008 982/115 Black Crowned Cranes of Kenya.

Mistr nad mistry

Ve světě hodinářství se dřevěná marketerie objevila tak trochu náhodou, a to v roce 2008. Ženevská manufaktura Patek Philippe poptala dřevěný vykládaný box na unikátní hodinky pro jednoho velice váženého klienta u Jerôma Boutteçona, jenž byl znám vykládanými dřevěnými krabicemi na doutníky či další propriety. Díky němu spatřily světlo světa první hodinky využívající dřevěnou marketerii: slavný kapesní model z kolekce Rare Handcrafts Black Crowned Cranes of Kenya 982/115, na jehož víčku se vyjímají dva jeřábi.

Značka se dřevěnou marketerií – stejně jako dalšími uměleckými či technologickými inovacemi – záhy proslavila mezi sběrateli. Na číselnících náramkových hodinek či pouzdrech těch kapesních pravidelně využívá přírodní motivy, jako jsou volavky či šelmy. Letos okouzlila kapesními hodinkami z kolekce Rare Handcarfts 995/144J-001 Bear and Salmon. Zdobí je realistický motiv medvěda s lososem v tlamě. Dekor je složen ze 325 částí dýhy

a 75 výplní, celkem z 38 nejrůznějších druhů dřeva.

Značka však pracuje i s motivy lidí, jako jsou slavné kapesní hodinky s podobiznou amerického indiána nebo japonského samuraje. Letos zachytila na číselníku modelu Calatrava s minutovou repeticí 5278/50R-001 Guitarist z kolekce Rare Handcrafts kytaristu s obličejem zakrytým fedorou. Pro neuvěřitelnou hru světla a stínů na detailu muzikanta a jeho nástroje je využito 170 kousků dýhy, 31 výplní, dohromady ze 32 druhů dřeva.

Nezávislý švýcarský umělec, který pracuje s dřevěnou marketerií, Bastien Chevalier sídlí v Sainte-Croix. Spolupracuje i s manufakturami, jako je například Louis Erard. Ocelový model nazvaný Marqueterie je vyroben v limitované edici 99 kusů a jde o vůbec největší a cenově nejdostupnější kolekci hodinek s číselníkem zdobeným intarzií.

Ve Švýcarsku je proslavený dřevěnou marketerií nezávislý umělec Bastien Chevalier z města Sainte-Croix, žák zmíněného Jerôma Boutteçona. Vytváří číselníky pro značky, jako je například Parmigiani Fleurier, ale od roku 2013 též pro vlastní manufakturu MBCH. Je známý moderními motivy v zářivých barvách.

Bastein Chevalier spolupracoval třeba i se značkou Louis Erard, a to na ocelových hodinkách v limitované edici 99 kusů nazvaných prostě Marqueterie. Číselník zdobí geometrický kostičkovaný vzor a značka Louis Erard vytvořila největší kolekci hodinek s dřevěnou marketerií v dějinách švýcarského hodinářství. „Podle mě je geometrický vzor vůbec nejtěžší, není v něm totiž absolutně žádné místo pro jakoukoliv nepřesnost,“ řekl ke svému číselníku Bastien Chevalier, který dokáže přesně pracovat i díky speciální technice dýchání, již si vypůjčil z jógy.

Vacheron Constantin a unikátní kus Les Cabinotiers Récits de Voyages Minute Repeater Tourbillon Tribute to Art Deco Style. Dřevěná marketerie na číselníku je inspirována mrakodrapem Chrysler Building.

Pocta mrakodrapu Chrysler Building

Každý marketer má vlastní sbírku dřevěných dýh různých struktur a barev. Bastien Chevalier například pracuje s celými dvěma stovkami typů madagaskarského ebenu nejrůznějších odstínů. Jakmile má umělec hotový vzor zvětšený 2–3krát oproti skutečnému rozměru na číselníku hodinek, vybere jednotlivé typy dřeva (některé jsou kolorované), nařeže je na vhodné dílky tenké jen 0,2 milimetru (jde o jednu z nejdelikátnějších operací) a začne je skládat podobně jako velice malé dílky puzzle.

Kromě výše zmíněných značek s dřevěnou marketerií pracuje i ženevská značka Vacheron Constantin. Krásným příkladem je loňský unikátní kus Les Cabinotiers Récits de Voyages Minute Repeater Tourbillon Tribute to Art Deco Style. Edice Récits de Voyages vzdává poctu zemím, kde Vacheron Constantin v historii zapustil kořeny, například Spojeným státům.

V New Yorku začala značka prodávat hodinky již v roce 1832 a její drahé modely nosili američtí boháči jako třeba rodina Rockfellerů nebo známý sběratel James Ward Packard. Číselník loňského modelu je inspirován newyorským mrakodrapem Chrysler Building, jenž byl v letech 1929–1930 nejvyšší budovou světa s výškou 319 metrů a je znám nejen milovníkům architektury pro svou terasovitou nejvyšší část připomínající korunu.

Dřevěná marketerie na číselníku komplikovaných hodinek Vacheron Constantin je inspirována cloisonné smaltem. Řemeslník nejprve nařezal na 110 malých kousků dřevěné dýhy z hrušně a liliovníku, jež jsou nabarveny modrou a černou barvou. Vytvoření číselníku s pouzdrem hodinek z růžového zlata a tourbillonem na šesté hodině zabralo celý měsíc. „Tento model nás okamžitě přenese do doby art deca, jež byla ve Spojených státech spojena hlavně s architekturou,“ řekl o hodinkách ředitel pro styl a dědictví značky Christian Selmoni.

Hermès využívá marketerii z nejrůznějších materiálů, které uvedl ve světě hodinářství jako první: (zleva) jde o koňské žíně, hedvábná vlákna nebo kůži s hedvábím.

Kůže a hedvábí

I když je dřevěná marketerie pravděpodobně nejpopulárnější technikou, dřevo není jediným materiálem, který hodinářské značky využívají. Francouzský dům Hermès je coby výrobce sedel historicky spjat se světem koní a dnes je proslavený hlavně hedvábnými šátky a koženými doplňky. Není tedy náhoda, že značka v roce 2018 poprvé představila na číselníku hodinek, jež vznikají ve Švýcarsku, koženou marketerii.

Roztomilé vzory většinou vycházejí z motivů proslulých hedvábných šátků z ateliéru značky v Lyonu, na nichž francouzský dům pravidelně spolupracuje se známými současnými designéry a umělci. Hermès však pro své umělecké číselníky nevyužívá jen kousky kůže, ale i další materiály, jako jsou například hedvábná vlákna.

Dovádivý koník na písečných dunách na číselníku letošního modelu Arceau Mon Premier Galop je vytvořen pomocí kožené marketerie (kůže je nařezána na 0,5mm kousky a poté pinzetou umisťována na číselník a lepena), hedvábných vláken, smaltu a miniaturní malby. Motiv koně, nad nímž krouží malý motýlek, vychází ze šálu od čínského umělce Tonga Rena, jejž fascinuje tradiční tvorba košíků.

Hedvábnou marketerii, inspirovanou tkaním kimon v Japonsku, značka cizeluje již od roku 2017. Využila ji i na další z uměleckých modelů z roku 2021 Arceau Toucan de Paradis. Předlohou barevného tukana na číselníku byl hedvábný šátek značky od britské ilustrátorky Katie Scott z roku 2020 (v Česku její práci můžete znát třeba díky knize Botanicum). Tropický pták je poskládán z 500 vláken a zkušený umělecký mistr jej tvoří celý týden.

Unikátní kapesní hodinky Slim d’Hermès pocket Masan Masan z loňského roku zase zdobí poněkud neobvyklá marketerie z koňských žíní, jež jsou ručně nalepovány na číselník; doplněna je rytými dekory. Motiv na víčku hodinek vytvořil thajský umělec Terawat Teankaprasith též původně pro hedvábný šátek. Masan znamená thajsky „proplétaný kůň“. Jde o označení thajské techniky, kdy řemeslníci nejprve seberou z hladiny květiny jménem vodní hyacinty, usuší je na slunci a pak je ručně proplétají do podoby košíků, klobouků či různých figurek.

Značka Bvlgari využívá jak perleťovou marketerii, tak třeba intarzii z pavího peří. Touto pracnou technikou ozdobila číselník loňského modelu Diva‘s Dream Peacock Dischi.

Nebojte se ptáků

Mozaiku z ptačích per (konkrétně z per bažanta) představila ve světě hodinářství americká značka hodinek a šperků Harry Winston již v roce 2012. Na intarziích spolupracuje s pařížskou expertkou na práci s tímto materiálem Nelly Saunier.

Letos sice značka Bulgari vsadila v modelech Serpenti Tubogas X Tadao Ando na perleťovou marketerii, loni ale vzbudila pozornost odborného světa dámskými modely Diva’s Dream Peacock Marquetry. Podkolekce Diva’s Dream Peacock byla představena v roce 2017 a motivy na číselnících jsou inspirovány vznešeným pávem.

S marketerií z pavích per římská značka začala údajně pracovat už v 70. letech minulého století a touto zajímavou technikou ozdobila číselníky modelů Diva’s Dream Peacock Dischi (číselník je ozdoben 500 kousky pavích per) a Diva’s Dream Peacock Feather Marquetry. Na číselníku druhého zmiňovaného modelu září 12 pavích per.

Pávovi pera padají samovolně a následně jsou sbírána. Musejí se samozřejmě velice pečlivě vyprat v mýdlové vodě, aby ztratila svou přirozenou ochrannou vrstvu, a zbavit bakterií. Poté jsou roztříděna dle textury a barev. Historický parní stroj každé pero vyžehlí a teprve pak se mohou začít řezat a nalepovat do mozaiky na číselníku. Každý číselník se vyrábí několik dní, a to pouze za pomoci lupy, pinzety a nože.

Rose Saneuil je nezávislou umělkyní, pro jejíž práci je charakteristická marketerie kombinující různé materiály. Od roku 2014 pracuje například pro značku Piaget. Model Altiplano Métiers d‘Art Undulata zdobí dekor z kůže, dřeva a slámy.

Známou mistryní marketerie je Rose Saneuil, která se nespecializuje na jediný materiál, ale na jejich kombinaci a jíž řemeslo představil už zmíněný Bastien Chevalier. Od roku 2014 spolupracuje kromě jiných se značkou Piaget. Jejím dílem jsou i loňské hodinky Piaget Altiplano Métiers d’Art Undulata, jež získaly ocenění v kategorii Artistic Crafts na hodinářských Oscarech, cenách Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Umělkyně využila na nádherný číselník hodinek, připomínající svými barvami tropické moře, dřevo, kůži a slámu. Jeden číselník tohoto modelu vyrábí Rose Saneuil celých 44 hodin. „Mám více než deset druhů lepidel, každé používám na jiný materiál,“ vysvětlila magazínu Revolution.