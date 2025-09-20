Oponu jsem maloval podle rozmazané fotky, říká šéf výroby v Národním divadle Černý

Pozadí Labutího jezera jsem maloval už čtyřikrát,
protože každé zpracování musí vypadat trochu jinak.
Na rozhraní Vršovic a Vinohrad bydlím desítky let a nikdy jsem si toho trochu omšelého vchodu pár kroků od stanice Flora nevšimla.
Za vrátnicí se tady přitom už od čtyřicátých let skrývá fascinující svět, bez jehož pomoci by se neobešlo ani jedno jeviště Národního divadla. Pro Státní operu, Novou scénu, historickou budovu i Stavovské divadlo se v dílnách Národního divadla šijí kostýmy, vyrábí se tu dekorace a zámečníci tady mají plno práce s tvorbou nejrůznějších železných konstrukcí. Staré budově připomínající fabriku velí Martin Černý. Umělecký ředitel výroby Národního divadla má na starost na sto padesát zaměstnanců, kteří si v sezoně nikdy neodpočinou – Národní divadlo uvádí po deset měsíců v roce v průměru jednu premiéru za čtrnáct dní.