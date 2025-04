Jak se měří prestižní závod v alpském lyžování. Pro časomíru byl přelomový rok 2017

Longines je oficiální časomírou Mezinárodní lyžařské federace. To znamená, že zajišťuje velmi přesné přístroje pro měření a zaznamenání časů lyžařů během závodů. | foto: Foto: archiv Longines

Tohle místo není pro chudý, chtělo by se parafrázovat název kultovního snímku bratří Cohenů. A tohle místo není ani pro poseroutky, dodávám já. Je pátek před posledním lednovým víkendem a nad rakouským lyžařským střediskem Kitzbühel se rozprostírá šmolkově modré nebe. Takové, jaké dokáže rozněžnit lidskou duši jen při krásném počasí na horách. Naposledy zde sněžilo loni 25. prosince.

Že je to nepodstatná informace? Ne tak docela. Jde naopak o velmi důležitý údaj pro všechny, kdo připravují náročný závod Světového poháru v alpském lyžování, který se tu každoročně na konci ledna koná. Tým profesionálů měl díky příznivému počasí dostatek času připravit pro světovou špičku lyžařů sjezdovku Streif na hoře Hahnenkamm (Kohoutí hřeben), nad jejíž prudkostí (průměrný sklon má 27 %) se tají dech. A mě letmo napadá, co by se muselo stát, abych se dobrovolně spustila ze startu na vrcholu 1712 metrů vysoké rakouské hory.

Pokud patříte mezi vybrané šťastlivce a náročnou sjezdovku si můžete prohlédnout i z místa startu závodu, vaše úcta k odvaze a schopnostem závodníků se téměř dotýká slunečné oblohy nad Kitzbühelem.

Lyžaři se vrhají doslova do vzduchoprázdna, aby pak po několika metrech prudce zatočili do prvního úseku sjezdovky. Divácky nejatraktivnější sjezd se tu koná od roku 1937 a je – při dobrém počasí - 3312 metrů dlouhý. Nejstrmější místo sjezdu (Mausefalle neboli myší past) má sklon neuvěřitelných 85 % a závodníci zde na lyžích skáčou i 60 metrů daleko. Streif ti nejlepší lyžaři dokáží sjet pod dvě minuty.

Longines je spojena se světem lyžování už od roku 1924. V roce 2017 představila unikátní systém měření času závodníků Longines Live Alpine Data.

Legendární místo, kde právě skončily páteční závody v superobřím slalomu Super-G, v němž zvítězil legendární švýcarský závodník Marco Odermatt, vítěz ve stejné disciplíně z olympijských her v roce 2022, je zatím pečlivě připravováno na extrémně náročné sobotní závody ve sjezdu, jež patří k divácky nejatraktivnějším.

Do 86. ročníku Hahnenkamm Rennen patří kromě zmíněného superobřího slalomu a sjezdu také nedělní slalom na vedlejší sjezdovce Ganslernhang – nedělní závod bohužel poznamená hustý déšť.

Mezitím alpské lyžařské středisko Kitzbühel žije jako žádné jiné. Z DJských pultů, které obklopují malebné uličky města, se linou skočné hity. Kolem proudí dokonale horsky vystajlovaní návštěvníci a návštěvnice v kožiších, luxusních zimních bundách a značkových botách i huňatých čapkách a vychutnávají si sklenky šampaňského u mnoha stánků.

Mísí se se skupinkami rozveselených fanoušků (každoročně jich přijede sledovat druhý nejstarší závod v alpském lyžování na světě kolem 50 000) s plechovkami piva v ruce a obligátní klobásou na tácku v ruce druhé. Ti bez pochutin v rukou mávají nad hlavami vlajkami svých zemí: převládají samozřejmě alpské země, jako je Rakousko nebo Švýcarsko, zahlédnout však můžeme i kanadské nebo brazilské vlajkonoše.

Celý ten veselý mumraj s nepřekonatelnou atmosférou, jakou nezažijete nikde jinde, podtrhují i hvězdní hosté, kteří dodávají závodům Hahnenkamm trochu toho pověstného glamouru: v tyrolském kloboučku se v sobotu mezi diváky na tribuně ukáže stále impozantní Arnold Schwarzenegger, který do Kitzbühelu jezdí pravidelně. Některé z fanoušků zaujme i zpěvák hitu You Are Beautiful James Blunt, který zazpívá v sobotu večer vybraným hostům slavné KitzRace party.

Swiss Timing

Adrenalin, respekt k výkonům lyžařů, ale i radost z výhry a smutek z nepovedené jízdy, bezbřehé emoce na tribunách i veselí v malebných uličkách Kitzbühelu plných značkových obchodů s módními značkami jako Brunello Cucinelli, Max Mara, Loro Piana, Christian Dior a Louis Vuitton samozřejmě přitahuje sponzory jako mucholapka.

Jedna značka však má mezi nimi výjimečné postavení: jde o populární švýcarskou hodinářskou legendu se známým logem ve tvaru přesýpacích hodin Longines. Proč? Longines není jen jedním z řady sponzorů prestižního závodu, ale hlavně její profesionálně vyškolený tým dbá na precizní měření časů závodníků. A jak zajisté uznáte, bez toho by žádný závod neměl tak docela smysl.

Značka Longines je spjata s alpským lyžováním už déle než jedno století: v roce 1924 poprvé dodala přesné měřicí přístroje pro závod v lyžování poblíž její švýcarské manufaktury v Saint-Imier. V roce 1937 v rámci mistrovství světa v alpském lyžování poprvé představila ve francouzském Chamonix přístroj, který dokázal přesně zaznamenat průjezd lyžaře cílem. Cílové kamery umístěné na elektromagnetické brány v cíli, schopné vytisknout dojezdy závodníků, značka uvedla počátkem 50. let.

Dnes je Longines oficiální časomírou FIS (Mezinárodní lyžařská federace). Zároveň mezi její ambasadory patří největší jména světového lyžování včetně už zmíněného fenomenálního Marca Odermatta, dvojnásobné olympijské vítězky Mikaely Schiffrin (ženy kvůli nebezpečnosti sjezdovky v Hahnenkammu závodit nemohou), nebo Alexise Monneyho, který letos skončil na druhém místě ve sjezdu za Kanaďanem Jamesem Crawfordem. Mladý sympaťák se stal členem lyžařské rodiny Longines teprve loni. Ambasadoři Longines bodovali v Hahnenkammu i v nedělním slalomu – první místo získal Francouz Clément Noël, druhý skončil Ital Alex Vinatzer.

V roce 1972 se Longines spolu třeba se značkou Omega, jež patří také do skupiny Swatch, stala důležitou součástí společnosti zaměřující se na vývoj přesných přístrojů pro měření nejrůznějších sportovních výkonů (Omega je už léta oficiální časomírou olympijských her) Swiss Timing, která zaměstnává na 400 odborníků.

Mezi množstvím sportů, jejichž měření má společnost Swiss Timing na starosti, náleží právě disciplínám alpského lyžování speciální místo: závodníci totiž dosahují neuvěřitelné rychlosti až 130 kilometrů v hodině. Jezdci musí projet řadou bran, pokud jednu z nich minou, jsou ze závodu diskvalifikováni.

Do závodu se pustí ze startovní brány během desetisekundového intervalu (mohou vyrazit pět sekund před nebo po oficiálním časovém okně), jinak jsou opět diskvalifikováni. Časoměrný systém (hlavní i záložní) se automaticky spustí v okamžiku, kdy projedou startovní bránou.

Pro přesné měření času lyžařů se stal přelomovým rok 2017, kdy Longines představila na mistrovství světa v alpském lyžování ve Svatém Mořici unikátní systém Longines Live Alpine Data. Skládá se z čipu připevněného k botě lyžaře, který je vybaven pohybovým senzorem a radarem. Díky tomuto systému je možné nepřetržitě měřit rychlost sportovce, jeho zrychlení i zpomalení, analyzovat skoky a dopočítávat čas potřebný k dosažení rychlosti 100 km/hodinu.

Všechny tyto údaje dokáže systém Longines Live Alpine Data v reálném čase prezentovat jak na televizních obrazovkách (jen tak mimochodem Longines byla první značkou, která dokázala pomocí speciálních tabulí přenášet televizním divákům průběžné výsledky lyžařů už v první polovině 60. let), tak i fanouškům na tribunách a srovnávat rychlost konkrétního závodníka se zatím nejlepším časem z předchozích jízd.

Marco Odermatt, ambasador Longines, je jedním z nejlepších lyžařů dneška.

Ženy a inovace

V Kitzbühelu nemohl chybět ani Matthias Breschan, CEO značky Longines. Švýcarského giganta vede od roku 2020 a patří k velice úspěšným manažerům hodinářského průmyslu se zkušenostmi ze značek Hamilton a Rado, které též patří do Swatch Group. A je zde samozřejmě nejen proto, že coby rodilý Rakušan od mala lyžuje. „Že prý mám rád lyžování?“ směje se během rozhovoru pro vybrané novináře ze střední Evropy, Polska a balkánských zemí, kde podle svých slov vidí velký potenciál pro růst značky.

„Víte co, jsem z Rakouska. Byly mi čtyři roky a rodiče mě postavili na lyže. Nikdo se mě na nic neptal a asi bych mu ani neuměl odpovědět, zda chci, nebo nechci lyžovat. Takže ano, lyžuji rád,“ říká šedovlasý vysoký muž s vybranými způsoby, který už na první pohled budí respekt.

S jeho impozantním zjevem kontrastuje nefalšovaná srdečnost, smysl pro humor a příjemná otevřenost. Nepoužívá stokrát omleté fráze, naopak odpověď na každou otázku osvěží konkrétní historkou nebo pointou. Matthias Breschan je zkrátka muž, s kterým je radost mluvit.

Nicméně CEO Longines tu není od toho, aby vtipkoval o svém vztahu ke sjíždění zasněžených kopců. V Kitzbühelu osobně představí vybraným novinářům dvoje velmi zajímavé sportovní hodinky Longines, věnuje se vybraným VIP klientům značky, kteří jsou hosty Longines na této výjimečné události (nechybí například ani manželka bývalého rakouského premiéra), a samozřejmě mluví s novináři i o tom, v čem spočívá celosvětový úspěch Longines: oblíbená značka totiž i loni - navzdory celkovému propadu hodinářského trhu – rostla.

„Longines představuje – a to doslova - jeden z největších úspěchů v celém hodinářském průmyslu za posledních dvacet let,“ charakterizuje Matthias Breschan značku, která je známá tím, že jako jedna z mála prodává hodinky rovným dílem mužům i ženám.

„Jenže její úspěch byl založen na asijských zemích. I v Evropě a Spojených státech se před covidem prodávaly naše hodinky z 80 % asijským turistům. Do evropských a amerických butiků se také objednávaly kolekce, které má ráda spíše asijská klientela. Když mám být konkrétní, tak šlo například o kolekce Primaluna (jde o jemnou ženskou modelovou řadu s perleťovými číselníky, kulatými pouzdry, ocelovými náramky a romantickou měsíční fází – pozn. red.) nebo Elegant (i tato modelová řada nabízí klasické hodinky, většinou s bílými číselníky a štíhlými římskými číslicemi – pozn. red.),“ popisuje situaci, kterou samozřejmě radikálně změnila celosvětová covidová pandemie a restrikce s ní spojené.

Navíc loňský turbulentní rok v Číně nedává CEO hodinářských značek zvlášť optimistické signály: zkrátka příliš se spoléhat na nestabilní asijskou velmoc není chytrá cesta do budoucna. I Matthias Breschan je – i přes nedávné pobídky čínské vlády – k chuti asijských zákazníků nakupovat luxusní zboží poměrně skeptický.

I proto chce ke značce Longines znovu a mnohem těsněji přilákat evropské a americké sběratele. Rozhodl se tak pracovat s dědictvím značky, která drží mnohá prvenství ve vývoji světového hodinářství (o jejím přínosu k měření alpského lyžování už byla řeč, ale nejde samozřejmě jen o něj), byť je dosud příliš nezdůrazňovala: například právě Longines představila už v roce 1910 náramkové hodinky s obdélníkovým tvarem pouzdra a římskými číslicemi.

„Mluví se o tom, že náramkové hodinky jsou těsně spjaté s muži, protože jsou jedinou pánskou ozdobou, vyjádřením statusu a společenského postavení jejich majitele,“ vysvětluje, „ale není to tak, ženy a jejich mysl pro módu a eleganci byly vždy velmi zásadní pro inovace na poli hodinářství. Mnoho velkých švýcarských značek se v posledních letech snaží přilákat ženské zákaznice, ale na rozdíl od Longines se jim tato strategie zatím příliš nedaří.“

Značka Longines při příležitosti mistorvství světa v alepksém lyžování v rakouském Saarbach-Hinterglemmu představila limtiovanou edici 2025 kusů sportovního modelu Conquest Chrono Ski Edition.

Matthias Breschan je CEO značky Longines od roku 2020. Jedním z jeho cílů je více upozorňovat na bohaté dědictví švýcarského výrobce hodinek.

Krásná novinka Longines Ultra-Chron Carbon vyniká nejen lehkým karbonovým pouzdrem ve tvaru polštářku, ale díky vysokofrekvenčnímu modernímu kalibru jde o velice přesnou časomíru.

Jak definovat budoucnost

„Myslím si, že jsem ve velmi luxusní situaci, protože Longines je autentická značka a s jejím dědictvím se dá velmi dobře pracovat. A i když působím v hodinářském průmyslu velmi dlouhou dobu, sám jsem netušil, jaké inovace hodináři Longines představili – ať už jde o chronograf fly-back funkcí, o otočnou lunetu pilotních hodinek, nebo o ukazatel druhé časové zóny GMT, který byl v kolekcích Longines nazýván Zulu,“ vyjmenovává nadšeně jen několik z inovací značky mezi dvěma světovými válkami.

„Navíc dnešní doba nám velmi hraje do karet, protože mladá generace se zajímá o vintage hodinky. Nemyslím si, že jde jen o krátkodobý trend, který po pár letech pomine, ale jde o něco mnohem hlubšího, o něco, co je těsně spjato s celým švýcarským hodinářským průmyslem. Vždyť hodinářství je jedno z mála odvětví, které se ohlíží do minulosti, aby definovalo svou budoucnost,“ míní Matthias Breschan.

S jeho strategií souvisí též otevírání monobrandových butiků, které mají být výkladní skříní značky a mají upozorňovat – třeba formou výstav jedinečných vintage modelů – na její bohatou historii.

S ní pracují designéři značky v kolekcích z rodiny Heritage: jde třeba o zajímavé potápky z roku 1959 Legend Diver se zkosenou vnitřní otočnou lunetou a dvěma korunkami, nebo o modely Pilot Majetek s pouzdrem ve tvaru polštářku, obousměrně otočnou vroubkovanou lunetou, díky které mohli piloti přesně měřit časové úseky mezi každou změnu kurzu letadla.

Otočnou lunetu značka představila už ve 20. letech minulého století a hodinky Pilot Majetek vyrobila (a nechala si je patentovat ve švýcarském Bernu) pro československé letce v roce 1935. 43mm hodinky Pilot Majetek pro 21. století mají nejen přesný strojek vybavený křemíkovým vláskem, ale též voděodolné pouzdro, nicméně podle Matthiase Breschana jsou i dnes vyráběny podle velice pracných meziválečných postupů.

V Kitzbühelu zdobí zápěstí Matthiase Breschana jiný, neméně přitažlivý model. Jde o chronograf vyrobený v limitované edici 2025 kusů Conquest Chrono Ski Edition – limitovaný počet hodinek upomíná na únorové mistrovství světa v alpském lyžování v rakouském Saalbach-Hinterglemmu, jež se letos konalo po loňské pauze.

Mimochodem kolekce Conquest též drží jedno prvenství v dějinách značky Longines: byla představena v roce 1954 a šlo o první modelovou řadu, která nesla pojmenování - do té doby nebylo běžné dávat kolekcím hodinek jména.

Nové hodinky se 42mm ocelovým pouzdrem voděodolným do 100 metrů vynikají zejména nadčasovou kombinací antracitově šedého číselníku s černými subčíselníky a tachymetrickou stupnicí na černé keramické lunetě. Dodává jim na elegantním šarmu, aniž by robustní model ztratil svého sportovního ducha, jenž lze ještě zvýraznit černým kaučukovým řemínkem místo ocelového tahu.

I druhý model, který si mohou novináři v Kitzbühelu prohlédnout, je spjatý s historií Longines - tentokrát jde o dědictví na poli velmi přesných vysokofrekvenčních strojků. Už v roce 1910 značka představila kapesní chronograf schopný měřit jednotlivé časové úseky s přesností na jednu desetinu sekundy. O čtyři roky později přišla s 5Hz strojkem se split-seconds funkcí. Další roky přinesly kapesní chronografy schopné měřit časové úseky s přesností na jednu setinu sekundy.

Rok 1966 znamenal uvedení modelu Ultra-Chron s vysokofrekvenčním strojkem se samonátahem, který měl garantovanou odchylku chodu dvě sekundy za den. Šlo o první sériově vyráběné takto přesné hodinky v historii švýcarského hodinářství. V roce 1968 spatřil světlo světa Ultra-Chron Diver s polštářkovým pouzdrem voděodolným do 200 metrů. Na tento kultovní model designově navázaly moderní hodinky Ultra-Chron z roku 2022.

Letošní nový velmi lehký 43mm model (váží 80 gramů) Ultra-Chron Carbon vyniká taktéž strojkem o frekvenci 5 Hz. Je uložen v karbonovém pouzdře ve tvaru polštářku s titanovou lunetou voděodolném do 300 m. Strojek L.836.6 není testován COSC, jako některé jiné z kolekcí Longines, ale ženevskou laboratoří Timelab. Ta nezkoumá pouze odchylku chodu strojku, ale celých hodinek.

„K těmto hodinkám se váže jedna zajímavá anekdota,“ usmívá se Matthias Breschan, když přijde řeč na tento krásný model s vintage nádechem, který ovšem perfektně sedí navzdory svým rozměrům i na dámském zápěstí.

„Tento model jsme poprvé uvedli v Paříži v Galeries Lafayette. A přišel jeden sběratel, který měl s sebou přístroj na měření přesnosti strojků, a zda si může přesnost našich nových hodinek sám změřit. Naše obsluha poněkud pobledla, ale samozřejmě že mu otestování hodinek povolila a strávila několik dlouhých minut v napětí. Nakonec zákazník řekl, že takovou přesnost chodu strojku ještě neviděl. Nové hodinky si koupil a odešel. Bohužel na sebe nenechal žádný kontakt. Dodnes nevíme, kdo to byl. Ale i takoví jsou velcí sběratelé, mají doma hodinky zásadní pro historii švýcarského hodinářství s nezměrnou cenou a nechtějí, aby se o nich vědělo a mluvilo,“ uzavírá pyšně Matthias Breschan.