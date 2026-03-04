Stopy vesmíru na zápěstí aneb Když meteorit začne měřit čas

Loni v létě ho bylo všude plno. Erling Haaland, proslulý útočník týmu Manchester City, však nezískal nějaké nové fotbalové ocenění. Přesto měl důvod k oslavám: spolu se značkou Breitling se totiž blonďatá fotbalová star podílela na designu nových modelů Erling Haaland Signature Chronomat. Dvě limitované edice nespojuje jen upomínka na fenomenálního fotbalistu, přítomná v designu hodinek například coby číslice 9 z fotbalistova dresu, ale také unikátní meteoritové číselníky. Značka Breitling tento materiál použila mimochodem poprvé ve své historii. Meteority jsou symbolickou upomínkou přímo vesmírných dovedností, kterými fotbalový útočník Erling Haaland vládne. Jako by totiž ani nebyl pozemšťan, ale spadl na Zemi – stejně jako meteorit – přímo z vesmíru.
Kromě pětikusové edice hodinek, která je určena pouze pro Haalandovy přátele, Breitling představil dvě edice hodinek. Chronomat Automatic GMT 40 v oceli s platinovou lunetou a s komplikací ukazatele druhé časové zóny bude vyroben v počtu 500 kusů, chronograf Chronomat B01 42 z červeného zlata je limitovaný pouhými 250 kusy.
Značka Breitling pro číselníky nových hodinek Chronomat, modelové řady představené už v roce 1983 a znamenající jednu z prvních vlaštovek návratu mechanických hodinek na výsluní po těžkých časech quartzové krize, využila švédský meteorit Muonionalusta. Byl objeven v roce 1908 na severu Švédska a patří vedle meteoritů Gibeon, jež přistály v poušti Namib, k nejpopulárnějším v hodinářském průmyslu. Oba meteority mají totiž podobné složení – obsahují hlavně železo a malý podíl niklu.
Když je pak kámen nařezán do plátku číselníku a ručně vyleštěn, jeho struktura připomíná vzory, které kouzlí na oknech mráz, nebo textilní potisky z 50. let minulého století. Nádherný dekor, který nikde jinde v přírodě nenajdete, pak na číselníku hodinek pozná každý a hned na první pohled signalizuje, že daný model představuje něco opravdu speciálního – jako by hodinky opravdu pocházely z jiné planety. Tento charakteristický vzor je nazýván Widmanstätten – podle rakouského hraběte a ředitele vídeňských císařských porcelánek Aloise von Beckh-Widmanstättena, jenž v roce 1808 vzory na meteoritech objevil.
Úroda z vesmíru
Značka Breitling nevyužila letos meteorit jako jediná. Počátkem loňského září – po limitované edici určené pouze pro japonský trh – uvedla model z kolekce Chronomaster Sport, původně představené v roce 2021, i manufaktura Zenith. Chronomaster Sport Meteorite je velice přesným chronografem, schopným měřit časové úseky 1/10 sekundy, který designově navazuje na ikonický model značky z roku 1969 A386. Hodinky mají 41mm ocelové pouzdro, lunetu s černou keramickou vložkou a šedý meteoritový číselník ladí se třemi subčíselníky ve stříbrné, světle šedé a antracitové barvě.
První meteoritovou krasavici značky Zenith jsme si ovšem mohli prohlédnout už před časem. Pro exkluzivní model Chronomaster Sport manufaktura vsadila na zlatou barvu meteoritu (meteoritové číselníky totiž zdaleka nemusejí být pouze šedé, jak je obvyklé, ale dají se i nabarvit, aniž by ztratily zmíněný Widmanstättenův vzor). Náramek a 41mm pouzdro hodinek byly vyrobeny z růžového zlata, luneta je osázena diamanty a drahokamy v modré a šedé barvě. Tato barevnost odráží odstíny tří subčíselníků. Exkluzivní vzhled hodinek doplnily také diamantové indexy.
Na veletrhu Watches & Wonders představila nový meteoritový model Oyster Perpetual Cosmograph Daytona též značka Rolex. Pro nové 40mm hodinky z bílého zlata zvolila oblíbený design číselníku ve stylu „panda“, což znamená, že subčíselníky jsou znázorněny v barvě kontrastující s odstínem číselníku (v tomto případě šedý meteoritový číselník doplňuje elegantní černá barva malé sekundovky a dvou sčítačů chronografu).
Jednoduchost krásného modelu podtrhuje také luneta s černou keramickou vložkou Cerachrom s tachymetrickou stupnicí a černý pásek Oysterflex, který značka začala používat pro hodinky s meteoritovými číselníky v roce 2021. Řemínek ze speciálního materiálu dodává hodinkám s exkluzivním číselníkem sportovnější, nenápadnější vzhled – a tato kombinace je na zápěstí naprosto dokonalá.
Kdo byl první
Rolex je svými číselníky z meteoritu proslulý. Využívá pro ně své know-how, které získal díky zpracování barevných polodrahokamů. Číselníky z meteoritu Gibeon patří opravdu k těm nejkrásnějším na trhu. Meteorit Gibeon byl objeven v roce 1836 britským astronomem Johnem Herschelem v poušti Namib, kam dopadlo na 26 000 kilogramů kamene z vesmíru. Od roku 1950 je meteorit chráněn namibijskou vládou a nesmí se těžit. Nicméně s ohledem na to, že pro číselníky jsou z meteoritu řezány plátky tenké jen 0,1 mm, existuje stále možnost využívat Gibeon vytěžený před rokem 1950.
Chronograf Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, uvedený na trh původně v roce 1963, byl navíc vůbec prvním modelem s meteoritovým číselníkem značky. Rolex jej na hodinkách představil v roce 2002 a většinou bývá považován za první hodinářskou značku, kterou napadlo tento druh kamene zpracovat. Nicméně pro přesnost je nutné uvést, že už v 90. letech minulého století několik meteoritových modelů vyrobila luxusní švýcarská značka z La Chaux-de-Fonds Corum, jež od roku 1955 hodinky uvádí většinou v limitovaných edicích.
Meteoritové know-how Rolex samozřejmě využívá i pro jiné hodinky, než je sběratelsky ceněný chronograf. V současné době jsou v katalogu značky zařazeny ještě dva modely. Hodinky Oyster Perpetual GMT-Master II mají 40mm pouzdro a náramek Oyster vyrobené z bílého zlata. Časomíry s komplikací ukazatele druhé časové zóny sběratelé značky milují pro jejich otočnou lunetu s vložkou z keramického materiálu Cerachrom. Pro rozlišení dne a noci designéři Rolex volí nejrůznější barvy, v tomto případě sáhli po modré (noc) a červené (den), tedy barevné kombinaci, jíž se mezi fanoušky značky přezdívá podle slavné plechovky Pepsi. Sportovní luneta dokonale kontrastuje s decentním číselníkem s Widmanstättenovým dekorem a hodinky z roku 2019 jsou naprosto přiznaným objektem touhy mnoha odborníků.
Zatímco oba předchozí modely kombinují eleganci se sportovním sex-appealem, třetí meteoritové hodinky, Oyster Perpetual Day-Date 40, jsou bez jakýchkoliv debat vysoce ladným kouskem, a to mimo jiné díky lunetě osázené diamanty a též diamantovým indexům. Hodinky původně z roku 1956 doplňuje náramek President a jejich vzhled je dokonalou ilustrací toho, jak značka dokáže vtisknout hodinkám se stejným typem číselníku naprosto odlišný vibe.
Značka Rolex představila meteoritový číselník už v roce 2002, a to v modelu Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Letos jej uvedla ve verzi s černou lunetou Cerachrom, s pouzdrem z bílého zlata a s páskem Oysterflex (uprostřed). Meteorit zdobí i starší modely GMT-Master II (vpravo) a Day-Date (vlevo).
Elegance, sport i komplikace
Stejně jako značka Rolex má od 70. let ohromné know-how v oblasti zpracování polodrahokamů a jejich využití pro číselníky i švýcarský dům Piaget, jeden z průkopníků trendu barevných polodrahokamových číselníků nejen v minulém století, ale i v předchozích letech. I Piaget sáhl po meteoritu, a to pro hodinky, které nás svým designem bez mrknutí oka vracejí do 70. let minulého století. Jde o The Andy Warhol Watch. Značka pojmenovala po známém umělci a sběrateli hodinek Piaget model z roku 1972 The Black Tie s původně quartzovým strojkem Beta 21.
Hodinky s širokou lunetou zdobenou vlnkovým dekorem nazývaným „gadroon“ lze upravit na míru: zákazník si může vybrat materiál pouzdra, barvu koženého řemínku nebo právě materiál číselníku. Po modrém meteoritovém číselníku zařadil Piaget do portfolia meteorit ve stříbrné, ale taky zelené barvě.
Zatímco The Andy Warhol Watch jsou bezpochyby elegantní oblekovou záležitostí, meteorit může být zpracován i zcela jinak. Když loni na jaře uspořádal v Ženevě aukční dům Sotheby’s spolu s Area_51 výstavu a aukci vintage hodinek nazvanou Alien Wristwear, model s meteoritovým číselníkem v ní nemohl z principu chybět. Nebyl však vintage, ale ryze současný. Speciálně pro tuto událost jej vytvořila značka Furlan Marri, známá hodinkami s vintage inspirací.
Unikátní hodinky z kolekce Disco Volante, která kombinuje eleganci art deca s diskotékovým pozlátkem 80. let, značka pojmenovala podle materiálu použitého na pouzdro Disco Tantale. Tantal je velmi vzácný kov, který se pro svou vysokou odolnost vůči korozi využívá hlavně při výrobě implantátů či chirurgických nástrojů.
Neuvěřitelnou uměleckou práci s meteoritem Gibeon zase předvedla manufaktura Jaeger-LeCoultre v případě nádherného komplikovaného kusu Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 – číslice značí třetí generaci gyrotourbillonu.
Model byl představen v roce 2019, kdy se s meteoritovými číselníky, ale také s hodinkami znázorňujícími měsíční fázi takříkajíc roztrhl pytel. Důvod byl nasnadě: oslavovalo se 50 let od americké mise Apollo 11. Díky ní mohl 20. července 1969 otisknout svou stopu na měsíčním povrchu první člověk.
Když pomineme technické mistrovství, jež je nutné ovládat pro výrobu tak komplikovaných hodinek, tento model od JLC kromě meteoritového číselníku předvádí i jedinečné umění: některé ze součástek strojku jsou zdobeny meteoritovou intarzií. Pouzdro hodinek je vyrobeno z růžového zlata a má 43,5 mm.
Meteoritový rekord
Každý den spadne na zemský povrch podle vědců 300 tun meteoritů, tedy kamenů z vesmíru. Většinu z toho množství však tvoří prach, jiné kameny dopadnou do oceánů a nelze je těžit. Podle některých informací je na Zemi – zejména v pouštních oblastech – na 65 000 meteoritů, které jsou v mnoha případech velice vzácné, a některé dokonce obsahují první stopy života ve vesmíru. Kameny pocházejí zejména z planetek, ale na Zemi lze nalézt i meteority z Marsu nebo Měsíce – jejich původ není jen tak nějaká báchorka, je potvrzen vědci pomocí chemického rozboru. Některé meteority nacestovaly vesmírem miliardy kilometrů, než se dostaly na Zemi. Některé z nich jsou navíc dražší než zlato a platina dohromady!
O tom, jak rozmanitý je původ meteoritů a jak rozdílně působí coby součást číselníku hodinek, svědčí jeden unikátní model z roku 2023. Jmenuje se Cosmopolis. Časomíra od značky Louis Moinet byla dokonce zařazena do Guinnessovy knihy rekordů jako hodinky, které jsou vyrobeny z největšího počtu různých meteoritů. Majitel a kreativní ředitel značky Jean-Marie Schaller totiž patří ke sběratelům meteoritů a své vášni se věnuje s maximální pozorností. Sbírá tyto kameny přes 20 let a do jeho kolekce patří například meteorit z Marsu, z nějž bylo zatím nalezeno toliko 300 úlomků, ale i meteorit se stopami aminokyseliny, která může být první stopou života vůbec. Nechybí mu ani meteorit s mikrodiamanty či nejstarší kámen ve sluneční soustavě, přičemž jeho sbírka čítá mnohé další kameny vesmírného původu.
Všechny tyto tajemné příběhy o vesmíru a jeho tělesech, které lidstvo fascinují od počátků, vyprávějí právě hodinky Cosmopolis. Jejich číselník zdobí dvanáct rozličných meteoritů: v jeho středu je umístěn nejvzácnější z nich, meteorit pocházející z Měsíce. Jmenuje se Dhofar 461 podle místa svého nálezu v Ománu.
Na Zemi bylo v současné době nalezeno jen 300 meteoritů z Měsíce, některé jsou i miliony let staré. Stáří Dhofar 461 se odhaduje na 100 000 let. Z Ománu pochází i velice vzácný a drahý meteorit z planety Mars, Dhofar 1674, který zaujme svou nazelenalou barvou – i ten naleznete na hodinkách Cosmopolis.
Na zadní části klícky tourbillonu hodinek je umístěn jiný výjimečný kámen, černý chondrit L5, který byl objeven na Sahaře. Předpokládá se, že kámen se odštěpil během gigantické srážky dvou planetek.
Deset zbývajících meteoritů na hodinkách pak bylo velice pečlivě připevněno k okraji číselníku, a společně tak tvoří unikátní expozici, nad níž se tají dech. Pouzdro z růžového zlata a titanu má 40,7 mm.
(vlevo) Unikátní ztvárnění měsíční fáze (uprostřed číselníku hodinek Black Moon) značkou Louis Moinet. Oba disky znázorňující Měsíc jsou vyrobeny z meteoritu. (vpravo) Hodinky od Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 vynikají zejména komplikacemi, značka navíc pro číselník s ukazatelem hodin a minut využila meteorit Gibeon.
Půvaby Měsíce
O přistání člověka na Měsíci v roce 1969 už byla v tomto textu řeč – a Měsíc stojí v centru pozornosti hodinářů dlouhá desetiletí. Hodinky vybavené komplikací ukazatele měsíční fáze patří svou poetičností ke sběratelsky vůbec nejoblíbenějším. A právě modely s touto komplikací se mohou těšit i ze vzácných meteoritů. Vždyť vesmírné propojení se v tomto případě doslova nabízí.
Manufaktura Louis Moinet představila krásný model Black Moon. Hodinky s pouzdrem z červeného zlata a titanu o rozměrech 40,7 mm budou vyrobeny v limitované edici 28 kusů. Ukazatel měsíční fáze v jejich středu je znázorněn pomocí dvou disků pro nov a úplněk. Disky znázorňující dvě zásadní fáze Měsíce jsou vyrobeny ze dvou lunárních meteoritů jménem Dhofar 457 a Gadamis 005. Dhofar 457 objevil v roce 2001 v Ománu Luc Labenne, přítel výše zmíněného sběratele meteoritů Jeana-Marie Schallera. Tento meteorit, orámovaný na hodinkách červeně, značí úplněk. Gadamis 005, znázorňující nov, je experty pokládán za jeden z nejkrásnějších lunárních meteoritů vůbec. Pochází ze stejné oblasti Měsíce, kde přistála v roce 1972 pátá (a předposlední) měsíční mise Apollo 16.
V roce 2019, kdy byl Měsíc v centru pozornosti nejen hodinářů, představila poprvé hodinky s ukazatelem měsíční fáze i značka Hermès. Jmenují se Arceau L’heure de la lune a loni je značka přinesla ve třech verzích v limitovaných edicích dvanácti kusů.
(vlevo) Hermès letos vsadil na meteoritový číselník pro hodinky Arceau L’heure de la lune. Model na snímku má číselník z magmatického meteoritu Erg Chech. (vpravo) Meteority pro modely Speedmaster Moonphase Meteorite použila i značka Omega. Hodinky s ukazatelem měsíční fáze zdobí dva typy vesmírných objektů.
Jedny z nejzajímavějších hodinek francouzského domu, který vyniká svým důrazem na dokonalost řemesla, ukazují měsíční fázi na obou hemisférách Měsíce zároveň. A to tak, že měsíční disky vyrobené z perleti postupně zakrývají či odkrývají rotující disky s minutami a hodinami, které se otočí kolem číselníku jednou za 59 dní.
Základní deska číselníku letošních novinek je vytvořena z meteoritu – tři verze 43mm modelů zdobí tři různé meteority. Pro hodinky s pouzdrem z bílého zlata a modrého titanu značka použila přímo měsíční kámen; druhá verze z růžového zlata a titanu skrývá kousek jedné z největších planetek jménem Vesta, která jako jediná z těchto vesmírných útvarů může být viděna i pouhým lidským okem. A třetí verze z bílého a růžového zlata se skví číselníkem z meteoritu Erg Chech. Erg Chech byl nalezen v Alžírsku a je pokládán za nejstarší kus magmatického kamene na Zemi. Je údajně starší než sama naše planeta. Jeho cesta na Zemi trvala více než 4 miliardy let.
S misí Apolla 11 je spjata samozřejmě švýcarská značka Omega a její velice přesný chronograf Speedmaster. I jeho číselník bývá čas od času vyroben z meteoritu. Loni značka představila dvě zajímavé verze Speedmaster Moonphase Meteorite, jejichž sportovní vzhled je doplněn ukazatelem měsíční fáze viděné z obou zemských polokoulí.
Oba modely se 43mm ocelovým pouzdrem jsou ozdobeny dvěma různými meteority: číselník je vytvořen z železitého meteoritu s Widmanstättenovým dekorem, disky znázorňující Měsíc pak logicky z měsíčního meteoritu.
Krásným detailem je to, že hvězdná obloha kolem Měsíce je zachycena a zreprodukována přesně v okamžiku, kdy na Měsíci v roce 1969 přistávala mise Apollo 11 a Neil Armstrong se chystal udělat jeden malý krok pro člověka... Pohled na uspořádání hvězd v tom okamžiku může být jen z jednoho jediného místa na Zemi. Ano, hádáte správně, z města Biel/Bienne ve Švýcarsku, kde se nachází ústředí značky Omega.