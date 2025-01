Play Ball! Jak vypadají hodinky z limitované edice pro baseballovou legendu

Baseballová sezona začíná v USA v březnu. Loňský rok v nejsledovanější soutěži světa MLB (Major League Baseball) nezačal hladce: hned v úvodu ho poznamenal skandál její největší hvězdy, Japonce Šóheie Ótaniho z týmu Los Angeles Dodgers.

Japonec bohužel zřejmě doplatil na svůj nezájem o cokoliv jiného než pálku (a též na svou neznalost angličtiny) a jeho dlouholetý tlumočník Ippei Mizuhara jej připravil o miliony dolarů, které využil na splacení dluhu z nelegálních sázek na sportovní utkání. Šóhei Ótani už má jiného tlumočníka, manželku a zakrátko se mu narodí první potomek. Potud tedy je v roce 2025 vše v pořádku.

Baseball je masově oblíbený pouze v USA, Mexiku a Japonsku a na rozdíl od tenisu, cyklistiky nebo golfu, není sportem, o jehož sponzorování by se hodinářské značky praly.

Pálková hra však nezůstává úplně opomenuta. Brad Pitt nosil coby manažer baseballového týmu z Oaklandu, který se snaží o návrat do MLB, ve snímku Moneyball (2011) hodinky TAG Heuer Kirium. Dlouholetým příznivcem baseballu – i pro evropský trh – je švýcarská manufaktura Oris. Kolekci Big Crown, jejíž modely připomínají svým designem hodinky ze 40. let, nosí manažer týmu z Bronxu New York Yankees Aaron Bone a Oris je k vidění na 11 baseballových stadionech po USA.

V roce 2020 spatřila světlo limitovaná edice Oris věnovaná hráči týmu Pittsburgh Pirates a ochránci lidských práv Robertu Clementovi (1934–1972, zemřel tragicky při letecké nehodě). Byl prvním hráčem MLB z Latinské Ameriky (přesně řečeno z Portorika), jemuž se v lize podařilo rovných 3000 odpalů.

Oris Big Crown Pointer Date Hank Aaron.

V podkolekci Big Crown Pointer Date, pro niž je charakteristické 40mm ocelové pouzdro a znázornění data po obvodu číselníku, značka loni uvedla druhou limitovanou edici věnovanou dalšímu legendárnímu baseballistovi 60. a 70. let, pálkaři a vnějšímu polaři Hanku Aaronovi (1934 -2021), jenž odehrál v MLB 23 sezon. I ten se, stejně jako Roberto Clemente, podílel na humanitárních aktivitách – jeho nadace podporuje vzdělávání neprivilegované mládeže.

Zatímco Clementův model byl limitovaný 3000 kusy, hodinky Hanka Aarona jsou vyrobeny v limitované edici 2297 kusů. Jde o počet stažených doběhů (bodů) po odpalu míčku (runs batted in, RBI). Clementův číselník zdobila kombinace černé a žluté, Big Crown Pointer Date Hank Aaron má číselník s působivými doteky červené a modré, barev týmu Atlanta Braves.