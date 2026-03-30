Velkolepé rozloučení. Podívejte se na módní kolekci vyhlášené italské značky Fendi

  16:30
Během podzimního milánského týdne módy se aktuální kolekcí na jaro a léto 2026 rozloučila s domem Fendi kreativní ředitelka Silvia Venturini Fendi. Její dámské i pánské modely vynikají precizní krejčovinou, kontrasty mezi geometrií a romantikou i vrstvením transparentních materiálů s těžšími látkami.
Sako, info o ceně v obchodě, flitrová kabelka Baguette, 115 00 Kč,kabelka...

Sako, info o ceně v obchodě, flitrová kabelka Baguette, 115 00 Kč,kabelka Baguette se vzorem květin, info o ceně v obchodě, vše Fendi; rolák a šperky, stylisty vlastní | foto: Foto: Jiří Královec

Sako, košile, kalhoty, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU...
Sako, info o ceně v obchodě, kabelka Baguette s flitry, 115 00 Kč, oboje Fendi;...
Bunda, kalhoty, košile, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU...
Bunda, košile a kalhoty, info o ceně v obchodě, vše Fendi
Set design při rozlučkové kolekci, plné barevné fantazie i odkazů na Federica Felliniho, Annu Magnani či Alaina Dellona, dostal na starosti známý designér Marc Newson.

Do vyhlášené italské značky Fendi se loni na podzim vrátila Maria Grazia Chiuri, jež působila ve Valentino a Christian Dior. Maria v roce 1989 u Fendi pracovala coby designérka doplňků.

Foto: Jiří Královec

Kreativní vedení, styling: Jan Králíček / Dolce Vita

Asistent fotografa: Ondřej Janů

Make-up: Hristina Georgievska / Armani Beauty

Vlasy: Markéta Čistá / Redken CZ/SK

Modelka: Zuzana Gregorová / Exit Model Management

Model a herec: Kristián Macháček / Exit Model Management

Produkce: Marek Jaroš Production

Svetr a šortky, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU Medium s květinovou dekorací, 205 000 Kč, vše Fendi

Bunda se zipem, úzká sukně, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU Petite, 86 800 Kč, vše Fendi; triko a šperky, stylisty vlastní

Šaty s květinovým potiskem, info o ceně v obchodě, kabelka Mamma Baguette Medium, 74 500 Kč, kožešinové přívěsky, info o ceně v obchodě, vše Fendi; šperky, stylisty vlastní

Svetr a kalhoty, info o ceně v obchodě, kožená taška Fendi Flux Messenger, 53 200 Kč, kožešinové přívěsky, info o ceně v obchodě, vše Fendi

Sako a pouzdrová sukně, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU Medium s květinovou dekorací, 205 000 Kč, vše Fendi; rolák a šperky, stylisty vlastní

Sako, kalhoty a bunda na zip, info o ceně v obchodě, vše Fendi

Bunda, košile a kalhoty, info o ceně v obchodě, vše Fendi

Bunda, kalhoty, košile, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU Petite, 95 500 Kč, vše Fendi

Sako, info o ceně v obchodě, kabelka Baguette s flitry, 115 00 Kč, oboje Fendi; rolák a šperky, stylisty vlastní

Sako, košile, kalhoty, info o ceně v obchodě, kožená kabelka Peekaboo ISeeU Medium s květinovou dekorací, 205 000 Kč, vše Fendi; šátek, stylisty vlastní

