Luxusní oblečení za pár korun. Pražské vintage obchody zažívají boom, které stojí za to navštívit?

„Co tím, sakra, myslí?“ říkala jsem si, když jsem někdy v polovině 90. let už poněkolikáté v módním časopise četla, že bohyně jako Kate Moss nebo Carla Bruni rády kombinují skvosty od Valentina nebo Prady s tím, co „uloví v second handu“.

V porevolučním Česku totiž byly „sekáče“ většinou ostudným semeništěm olezlých hadrů, a pokud jste přece jen podlehli naději, že tam objevíte něco jako Kate, tak se vaše naděje nikdy nenaplnily…

Dnes jsou second handy na úplně jiné úrovni a navštívit ty menší, jež si své pečlivě vybrané poklady hýčkají a ručí za jejich kvalitu, je pro módního fanouška ryzí radost.

Ve výběrových vintage obchodech se běžně setkáme s oblečením z hedvábí, vlny, lnu, kašmíru nebo saténu – s materiály, které při nakupování v konfekci hledáme často marně.

Navíc se zboží chlubí perfektními střihy a při troše štěstí tu seženete třeba i kousky ze starších kolekcí světových designérů za zlomek původní ceny. V posledních letech se z toulek po výběrových vintage obchodech stal trend.

A je trochu paradox, že jejich počet roste hlavně díky Instagramu. Vždyť právě na něm se řada módních influencerek chlubí nekonečnými nákupy z obchodů mezinárodních oděvních řetězců, kde se trendy na ramínkách mění raketovou rychlostí, ale nitě z jejich svetrů lezou pořád stejně.

Podobně ale začaly na sociálních sítích získávat pozornost ženy, které dobře vědí, že styl je víc než móda, a radši věnují energii lovu originálních kousků s kvalitou prověřenou časem.

Podívali jsme se do čtyř vintage shopů, kde můžete najít úžasné věci. Každý z těchto obchůdků je přitom trochu jiný a odráží osobnost a vkus svého majitele.