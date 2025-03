Modelky, sex a rock‘n‘roll. Které krásky se daly dohromady s hvězdnými hudebníky?

Slavná „velká pětka“ – tedy Linda Evangelista, Christy Turlingtonová, Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová a Claudia Schifferová - je přitom dodnes vzývaný fenomén.

Před třiceti lety vrcholila éra supermodelek. Slavná „velká pětka“ – tedy Linda Evangelista, Christy Turlingtonová, Naomi Campbellová, Cindy Craw-fordová a Claudia Schifferová – je přitom dodnes vzývaný fenomén, na který se vzpomíná s obdivem i nejněžnějším sentimentem. Když se objevily na přehlídce, lidé zírali víc na ně než na samotné oblečení. Mimo jiné to bylo na dlouho naposled, co byly v kurzu dívky, které vypadaly jako dospělé ženy – měly štíhlé tváře, ale jejich postavy nepostrádaly křivky. A třeba Cindy či Claudia se nestyděly ani za mírně vyrýsované svaly.

Později začala módu a kosmetiku propagovat tintítka s ptačími kostřičkami a dětskými tvářemi, jimž chybělo silnější charisma, o sex-appealu nemluvě. („Vzbuzují spíš pocit, že je musíte ochránit,“ prohlásil Karl Lagerfeld.) Ta ani žádná další generace z přehlídkových mol už takového věhlasu jako generace ze začátku devadesátek nedosáhly.

To, co tehdejší módní svět dělalo ještě zajímavější, bylo prolínání opulentních looků velkých značek (zejména přehlídky Versace byly nablýskané, až oči přecházely) s nastupujícím trendem grunge. „Chodila jsem s modelkami často na večeře, vždycky přišly od hlavy k patě v Chanelu a Versace, všechno měly dokonale sladěné. A pak se najednou začalo chodit po bleších trzích a nosily se vintage topy s džínami,“ zavzpomínala letos návrhářka Anna Suiová v rozhovoru pro americký Vogue. Anna Wintourová o supermodelkách zpětně prohlásila, že „byly jako filmové hvězdy, které dokonale vystihly dobu“. A mnoho těch dokonalých bytostí se dávalo dohromady s rockery, u nichž přívlastek „divocí“ ještě nebyl klišé. Někteří byli dokonce regulérně šílení – a mělo to své kouzlo.

Axl Rose z Guns N‘ Roses a Stephanie Seymourová Iman a David Bowie, jejichž vztah byl výjimečně harmonický.

Freedom!

Fenomén supermodelek se zrodil, když se zpěvák George Michael rozhodl v roce 1990 poctít svůj hit Freedom! nějakým fajnovým videoklipem. Povolal si k tomu rovnou špičkového režiséra Davida Finchera (natočil mimo jiné filmy Sedm, Klub rváčů nebo Zmizelá) a stojí také za několika jinými geniálními videoklipy, třeba k písni Michaela Jacksona Who Is It nebo za Vogue od Madonny. Investovat do hudebních videí mělo tehdy smysl víc než kdy jindy: MTV právě zažívala svůj největší boom a v pokojících amerických teenagerů jela 24 hodin denně.

George Michael chtěl nápaditý počin, zároveň se ale už nechtěl sám producírovat před kamerou. Tehdy ho zaujala obálka lednového čísla britského Vogue, kde na fotografii Petera Lindbergha pózovala Linda, Naomi, Christy, Cindy a Tatjana Patitzová – a napadlo ho, že by ve videu mohly namísto něj „zpívat“ na playback. Úspěch byl ohromný a z dívek udělal modly, které najednou nepotřebovaly příjmení. Kromě velké pětky si přízvisko supermodelka vysloužily ještě třeba Carla Bruniová, Karen Mulderová, Yasmeen Ghauriová, Helena Christensenová či Stephanie Seymourová. Právě poslední dvě jmenované zažily zajímavé romance s tehdejšími gigantickými rockovými hvězdami.

S páry modelka–hudebník se roztrhl pytel už v 80. letech: Rick Ocasek uhnal Pavlínu Pořízkovou, Rod Steward dotáhl k oltáři Rachel Hunterovou, Billy Joel si vzal Christie Brinkleyovou, Mick Jagger se rozcházel a scházel s Jerry Hallovou a pak tu byl samozřejmě David Bowie s oslnivou Iman, jež s ním zůstala až do jeho smrti v roce 2016. („Když jsme se potkali, vymýšlel jsem okamžitě jména pro naše děti…“ nechal se slyšet Bowie.)

Vztah Stephanie Seymourové – jedné z prvních modelek Victoria’s Secret – s lídrem Guns N’ Roses Axlem Rosem se ocitl pod nebývale důsledným drobnohledem tisku a stejně tak intenzivně se bulvární novináři zajímali o Helenu Christensenovou a zpěváka INXS Michaela Hutchence, který se ke konci vztahu nedokázal ovládat a kdekomu by – stejně jako Rose – dal rád do ciferníku.

Naomi Cambellová a basák U2 Adam Clayton. Zpěvák INXS Michael Hutchence a Helena Christensenová

Svatba, nebo kulka

Když Guns N’ Roses vydali své první album Appetite for Destruction, prodalo se ho na osm milionů kopií. V důsledku toho Axl Rose poněkud zpychl. V kombinaci s jeho rtuťovitou povahou (a maniodepresivní poruchou) kolem něj „zábava“ nevázla. Jakmile nebylo po jeho, začal se vytáčet do vrtule, s někým se popral, kdekoho pozurážel a skoro se všemi se rozhádal. Nemohl si přijít na jméno třeba s Brucem Dickinsonem z Iron Maden nebo Jamesem Hetfieldem z kapely Metallica, nadávkami se přes noviny častovali s Kurtem Cobainem. A Mike Patton, zpěvák Faith No More, kteří dělali Guns N’ Roses předskokany na turné, byl na Axla naštvaný tak, že mu tajně pomočil mikrofon.

Se Stephanií Seymourovou se Axl setkal v roce 1991 a byl z ní unesený tak, že se s ní nejen zasnoubil, ale obsadil ji i do videoklipů k megahitům Don’t Cry a November Rain. Byly nevídaně výpravné a měly děj, což do té doby nebylo zvykem. Mnoha fanouškům ovšem právě onen „děj“ zamotal na dlouhá léta hlavu. Modelka se v klipech jednou s Axlem pere o pistoli, pak s ním stojí u oltáře a nakonec ji zničehonic vidíme v rakvi.

Až o mnoho let později se ukázalo, že scénář byl volně inspirován nejen povídkou jistého Dela Jamese, ale i bývalým manželstvím Axla Rose a modelky Erin Everlyové. Den před svatbou své nastávající řekl, že když si ho nevezme, zabije se. To ještě Seymourová nevěděla, že se s rockerovým destruktivním chováním v soukromí bude muset popasovat taky. „Zaplést se s ním byla chyba,“ řekla pro Harper’s Bazaar před deseti lety s tím, že ji její hvězdný přítel sem tam zmlátil. „Byl násilnický a uvědomila jsem si, že už nikdy nic takového nechci. Celá ta rock’n’rollová póza se rychle omrzí.“

Tečka od taxikáře

Helena Christensenová a Michael Hutchence měli do určité doby o poznání harmoničtější vztah. Ostatně o zpěvákovi, který v roce 1997 spáchal sebevraždu, se Helena dodnes vyjadřuje s láskou. „Sdílel se světem svůj obrovský talent a svým laskavým srdcem se dotkl mnoha lidí. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla být jednou z mála, kteří tě poznali i z osobní stránky – jako zvědavého, starostlivého, chytrého a vtipného muže.“ Teprve před pěti lety v dokumentu BBC Two Mystify přiznala, že za Hutchenceovo agresivní a nepředvídatelné chování v závěru života mohla zčásti nehoda.

V roce 1992 si pár vyjel v Kodani na kolech. „Zastavili jsme, že si dáme pizzu. Jedli jsme ji na jedné úzké cestě, když přijel taxikář a ječel na Michaela, ať uhne. Nakonec vystoupil z auta a dal mu pěstí. Michael upadl a zranil si hlavu o obrubník. Byl chvíli v bezvědomí a z ucha a pusy mu tekla krev. Myslela jsem, že je mrtvý,“ vyprávěla Christensenová. Když se zpěvák INXS v nemocnici probudil, byl agresivní. Personál odstrkoval s tím, že chce domů. Protože dalšího lékaře vyhledal až za několik dní, fraktura lebky ho mezitím stihla připravit o čich a chuť. „Začal být velmi vzteklý,“ uvedla Christensenová. A agresivita se u něj později střídala s depresemi. „Byla jsem strašně smutná, ale věděla jsem, že takhle nemůžu pokračovat,“ svěřila se modelka. Hutchence dál řešil své problémy alkoholem a drogami. Nakonec ho našli oběšeného v hotelu.