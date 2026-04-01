Křišťál na kolejích: art deco v Paříži s českou stopou

Pokud budete do konce dubna v Paříži, nezapomeňte navštívit Musée des Arts Décoratifs. Je v něm totiž k vidění výstava věnovaná éře art deco. A jak všichni víme, pařížské muzeum užitého umění výstavy opravdu umí.

Výstava ke 100. výročí art deca láká vozem Orient Expressu a ukrývá i české sklo | foto: Foto: archiv Moser a Musée des Arts Décoratifs

Když spisovatelka Agatha Christie v roce 1934 vydala detektivku Vražda v Orient Expressu, stal se vlak poprvé v dějinách literatury jedním z hlavních motivů. Od té doby se příběh dočkal několika filmových adaptací – a i v té poslední, kterou natočil Kenneth Branagh, nepřecházejí oči jen při pohledu na tváře Michelle Pfeiffer či Penélope Cruz. Stejně silným magnetem je sám Orient Express: proslulý velikán na kolejích, jehož interiéry proměnily cestování ve velkolepé divadlo luxusu.

Právě touto ikonou, která už dnes po žádných kolejích nevyráží, vrcholí pařížská výstava 1925–2025. Sto let art deco v Musée des Arts Décoratifs. Replika Orient Expressu přitom v záplavě drahocenných artefaktů z období art deca není jen nostalgickou kulisou. V hlavní lodi muzea stojí modely interiérů vlaku v životní velikosti podle návrhu Maxima d’Angeaca i autentický interiér lůžkového kupé z roku 1926, skutečný fragment původního vlaku. A objevuje se tu i výrazná česká stopa.

Sklárna Moser tu představuje kolekci skla navrženou ve spolupráci s architektem a designérem Maximem d’Angeacem, inspirovanou původními návrhy Lea Mosera z konce dvacátých let. Jde o šest ručně vyráběných kusů – sklenice na whisky, víno a martini a karafu na noční stolek – vystavené vedle svých historických předloh.

Celá výstava připomíná století od okamžiku, kdy Mezinárodní výstava moderního dekorativního a průmyslového umění v roce 1925 prosadila art deco jako styl, který spojil luxus s modernitou, geometrii s noblesou a odrazil víru společnosti v pokrok. Téměř tisíc exponátů – od nábytku a šperků po kresby, plakáty i módu – vypráví příběh art deca od jeho zrodu přes vrchol až k dnešním návratům.

Expozice čerpá z bohatých sbírek muzea i ze zápůjček významných institucí a soukromých kolekcí. Nechybí práce předních návrhářů nábytku Émila-Jacquese Ruhlmanna, Eileen Gray či Jeana-Michela Franka, módní návrhy Jeanne Lanvin a Madeleine Vionnet, grafické experimenty Sonii Delaunay ani výjimečné šperky domu Cartier. Všechno dohromady vytváří obraz epochy posedlé novostí a krásou – dědičky secesní belle époque, od jejíchž kudrlinek se ale chtěla odpoutat. Výstavu můžete navštívit do 26. dubna.

