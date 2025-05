Návrhářka Kladošová se nechala inspirovat speciální edicí

Pro návrhářku Kladošovou je hledání nových perspektiv přirozeným způsobem, jak tvořit. Tam, kde jiní vidí hranice, Tereza ukazuje, jak důležité je nebát se vystoupit z komfortní zóny, podívat se na věci z jiné strany a experimentovat. V duchu objevování nových cest vytvořila vizuálně založené dílo, které odráží unikátní vnímání světa každého z nás. „Jde o samostatně stojící umělecký objekt, při jehož tvorbě jsem se inspirovala geometrickou grafikou a holografickými efekty speciální edice VEEV ONE Perspectives,“ uvedla Kladošová. Uvedení této speciální edice provází myšlenka, že každý z milionů uživatelů nikotinu na světě má svůj vlastní pohled na svět. Oslavuje jejich odlišnosti, originalitu a odvahu jít cestou s jasným cílem - tou může být třeba přechod z klasických cigaret na bezdýmné alternativy.

Při vzniku díla si autorka vytvořila vlastní tisk, jehož barevnost byla inspirovaná barvami nového zařízení. Z něj pak vznikla grafika převedená do geometrické podoby odlesků krystalů. „Oba motivy jsem zpracovala lentikulárním tiskem, který vytváří vizuální efekt přeměny a umožňuje vidět rozličné obrazy v závislosti na úhlu pohledu,“ vysvětluje návrhářka. Když Tereza hledala způsob, jak své dílo posunout dál, rozhodla se obohatit ho o krystaly, které volně navazují na motiv a dodávají instalaci další rozměr a odlesky. Některé z nich nechala precizně vybrousit ze skla, do výroby dalších zapojila moderní technologii 3D tisku a finální podobu završila pokovením, čímž krystaly získaly jedinečný charakter. Celá koláž je zasazena do vlnité stěny a mění charakter lentikulárního tisku, který je běžně užíván na rovné ploše, do více překvapivého vizuálního zážitku. Dílo, které je oslavou změny perspektivy, odráží myšlenku, že neexistuje jediný způsob, jak interpretovat svět kolem nás. Jde o objekt, jenž propojuje eleganci, experiment a neustálou hru pohledů.

Prohlédnout si ho můžete v butiku IQOS na pražských Příkopech. „Dílo má vyvolat zvědavost. Z různých úhlů pohledu dochází k neustálé proměně obrazu a každý divák tak vnímá dílo jinak, po svém. Nebojte se vstoupit dovnitř butiku, protože dílo je pohledové z obou stran a tak i vnitřní strana vás může zaujmout.“ dodala Kladošová.

Vůbec první speciální edice elektronické cigarety VEEV ONE s názvem Perspectives je k dostání od 24. 4. ve dvou barvách v unikátním designu s precizním laserovým gravírováním a motivem posunu perspektivy. Zařízení produkuje o 99 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami a je určeno výhradně pro dospělé uživatele nikotinu.

Tereza Rosalie Kladošová je česká módní návrhářka, výtvarnice a absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2019 byla oceněna nejprestižnější českou designérskou cenou Czech Grand Design za inovativní kolekci Merino Recycle, jako GrandDesignér roku a Módní designér roku. Nominace na CGD Terezu neminula ani v minulých letech. Je držitelkou dvou ocenění Edida, Elle decoration awards. Své kolekce prezentovala nejen v Čechách, ale i v Paříži, Londýně, Madridu, Budapešti, USA atd. Tereza se při navrhování nechává vést svou intuicí, fascinací barvami, vzory a hlavně jedinečným smyslem pro humor a láskou k řemeslům. V kolekcích klade důraz na podporu lokální výroby a udržitelnost. Pracuje s deadstockovými materiály, certifikovanými látkami a všechny vzory, které najdete v limitovaných kolekcích, jsou vytvářeny v TRK studiu.