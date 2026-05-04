Styl, který funguje. Když se design snoubí s funkcí

Když jsme představili první kolekci Nehera v Paříži, zažili jsme to samé, co Rihanna s Fenty. Očekávání byla mnohem vyšší než realita. Ale podařilo se nám získat několik relevantních kupců, což jsme v té době považovali za úspěch. (Ladislav Zdút)
Od počátku jsme značku budovali bez inspirace v původním archivu, ostatně ani neexistoval. Co jsme naopak potřebovali, byl mezinárodní trh, nákupčí z celého světa. I proto jsme si pro představení Nehery vybrali Paříž. (Bibiana Zdútová)
Příběh Jana Nehery
Jan Nehera, narozený v roce 1899, založil svou oděvní společnost v roce 1924 v Prostějově. Firma se zaměřila zejména na pánské oděvy, postupem času přibyla i dámská konfekce, zejména kostýmy a pláště. V roce 1931 otevřel první kamennou prodejnu v Praze, což byl v té době inovativní způsob prodeje oblečení. Konec rozvoje značky znamenala německá okupace a zejména rok 1945, kdy po znárodnění vznikly závody OP Prostějov. Jan Nehera odjel hned po válce na obhlídku filiálky do Maroka a zemřel v roce 1958 v Casablance.
Počátkem 90. let jsem přečetl knihu amerických futurologů Alvina a Heidi Tofflerových, kde popisovali, že úspěch budou mít ti, kdo zasíťují peněženky spotřebitelů. Příběh o Neherově maloobchodním řetězci, který rozšířil do Evropy a Afriky, byl pro mě právě tím inspirativní. (Ladislav Zdút)
Zásady obnovené Nehery
Manželé Zdútovi začali budovat oděvní značku Nehera v roce 2013 na několika základních principech. V první řadě jim šlo o kvalitní design, bez něhož se žádná luxusní značka neobejde. Rozhodli se klást důraz na osobní styl, ne krátkodobé trendy. Dalšími zásadami, z nichž neustupují, je kvalitní krejčovina a lokální výroba. V prvním roce vznikaly prototypy, první kolekce na jaro a léto 2015, představená během podzimního pařížského fashion weeku v roce 2014, byla vytvořena během tří měsíců.
Na Neheru jsem narazil náhodou a začal jsem se o ni zajímat. Chtěl jsem rozšířit naše podnikání v kreativní oblasti a bylo mi jasné, že musím vytvořit něco univerzálního, co nebude vázáno jen na malý stát, ale může mít úspěch po celém světě. (Ladislav Zdút)
Ve velkoobchodním segmentu jsme závislí na geopolitické situaci a ekonomických změnách. Musíme značku budovat tak, aby byla dostatečně flexibilní a životaschopná, což se nyní snažíme dělat i díky vlastním maloobchodům. (Ladislav Zdút)
Dlouhodobý horizont
V počátcích svého podnikání stáli manželé Zdútovi před složitým úkolem: nejen získat pozornost světových nákupčích, ale hlavně jim dokázat, že Nehera není jen krátkodobým projektem, ale naopak myslí v dlouhém horizontu, je spolehlivá a dokáže dodat objednané oblečení včas a v požadovaném množství. Své minimalistické kolekce představili v době, kdy byla v módě nápadná loga, později přišla covidová pandemie a objednávky z Evropy a Severní Ameriky se ze dne na den zastavily. Naštěstí přišel zájem z Asie. Po karanténách nicméně začal svět válčit a Jižní Koreu, pro Neheru důležitý trh, zachvátila politická nestabilita.
Když jsme byli v Jižní Koreji, všimla jsem si, kolik žen, a to i mladých dívek, nosí na ulici sako – a my saka a kalhoty umíme dělat výborně. V Asii je také jiné pojetí ženskosti než v Evropě, i to nám pomáhá. (Bibiana Zdútová)
Asijský úspěch
Nehera slaví úspěch v Asii, zejména v Jižní Koreji a Číně. Její móda je kvalitní – a právě kvalita materiálů i zpracování je pro asijské zákazníky rozhodující, tamní obchody velice pečlivě hlídají kvalitu dodávek. S reklamacemi se však naštěstí v Neheře nesetkávají. Dalším důvodem úspěchu je design, pohodlnost, univerzálnost a snadná kombinovatelnost oblečení. Manželé Zdútovi nechtějí spoléhat jen na velkoobchod, budují i maloobchodní síť včetně dvou kamenných prodejen ve Vídni a Bratislavě (a poohlížejí se i po Praze) či vlastního e-shopu, který od roku 2023 vykazuje meziročně více než 100% růst.
Nehera je synonymem kapes a máme je i na dámských šatech. Kapsy jsou znakem komfortu a praktičnosti. Nyní fungují i široké kalhoty, které jsme měli v nabídce už v roce 2015. V tomto směru nám velmi pomáhá generace Z, která své rodiče učí, že mají mít vlastní styl. (Ladislav Zdút)
Lokální výroba
Látky nakupuje Nehera zejména v Itálii, Francii a Portugalsku, částečně také v Japonsku, jež vyniká velmi inovativními materiály vysoké kvality. Zpočátku Nehera spolupracovala i s posledním slovenským výrobcem tkaných látek, který dokázal vyrobit například krásný denim, firma však v loňském roce skončila. V Evropě se oděvy Nehera také šijí. Za kolekcemi nestojí jeden designér, nýbrž tým čtyř módních návrhářů a množství dalších spolupracovníků. Tým je stále mezinárodní, ale klíčoví lidé jsou místní, se zkušenostmi ze zahraničí.
Hlavním zdrojem naší inspirace je pánské oblečení, i když jsme začínali s dámskými modely. Pánský oděv byl totiž od počátků vytvořen jako pohodlný a funkční, což jsou naše základní principy. (Bibiana Zdútová)
Doplňky se chystají
Nehera představuje čtyři kolekce ročně, dvě dámské a dvě pánské. V Paříži značka uvádí kolem čtyřiceti looků (dámské kolekce jsou rozsáhlejší), pro velkoobchod pak vzoruje kolem 120 položek. Od té doby, co manželé Zdútovi provozují i kamenné obchody, připravují také „udržitelnou řadu“ – čítá jak nejprodávanější modely z minulých kolekcí, tak pro ni využívají látky, jež zbyly ve skladech. Do butiků zamířila též první kabelka, druhá je ve fázi prototypu – na doplňky se manželé Zdútovi chtějí nyní zaměřit více.