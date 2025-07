NobodyListen v Esprit Clubu

Letos předvedl DJ NobodyListen v Karlových Varech jednu ze svých nejlepších show. Kde hledá každý den inspiraci, proč bez svého MacBooku Pro neudělá ani krok, a na co se nejvíc těší, když zrovna nehraje?

Festivalová energie Karlových Varů není jen o filmových premiérách, ale i o hudbě, která jim dává nezapomenutelnou atmosféru. NobodyListen letos na Mattoni stagi podle vlastních slov odehrál show, která překonala všechna jeho předchozí vystoupení. „Letošní hraní ve Varech bylo fakt top. Show na Mattoni stage byla nejlepší, co jsem tady měl. Pak jsem měl pár menších akcí a ještě mě čeká soukromá party,“ hodnotí spokojeně.

Hudba je pro něj vášní i každodenní prací zároveň. Inspirace hledá doslova každý den. „Každý den hledám novou hudbu. Každý den si do knihovny přidám dva až čtyři nové tracky, takže je to furt něco novýho,“ říká NobodyListen. „Teď přemýšlím nad novým albem Kevina Abstracta, který vyšel před pár dny. Je to bývalý člen skupiny Brockhampton. To mě teď baví dost,“ doplňuje nadšeně.

Neodmyslitelnou součástí jeho hudební tvorby jsou technologie Apple, zejména MacBook Pro z iStyle a software Logic Pro. „Pro mě je to naprosto zásadní, protože hlavní program, který používám, Logic Pro, je pouze na Apple. Nikde jinde ho už člověk neotevře – už nějakých deset let, od té doby, co to Apple koupil. MacBook mám fakt vždycky u sebe – v tašce, v batohu, kdekoliv. Logic mám otevřený každý den,“ vysvětluje.

A jak vypadá ideální den NobodyListena, když zrovna nehraje? Odpověď provází smích: „No, většinou furt hraju...“ Když ale přece jen dostane prostor, ví přesně, co dělat: „Teď aktuálně se chystám s nikým nemluvit, koukat do zdi a vyspat se. Na to se fakt těším,“ dodává pobaveně.

Hudba, technologie Apple a neustálé hledání nových tracků – to je svět DJ NobodyListen. Festival ve Varech ukázal, že jeho talent nezná hranic, a když má konečně chvíli volno, je stejně autentický jako na pódiu.

Autor – NobodyListen + iStyle v Esprit Club KVIFF