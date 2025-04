Pro muže, kteří počítají sekundy. Omega představila nový model, hodinky vychází z přístrojů v kokpitech letounů

Psal se rok 1957 a Omega představila ocelový chronograf Speedmaster. Ve stejném roce švýcarská značka uvedla i další profesionální kolekce: potápky Seamaster a řadu Railmaster, určenou pro průzkumníky. Speedmaster vznikl v době, kdy hodinky s funkcí stopek tvořily pouze malé procento z produkce švýcarských značek. První slogan k speedmasterům zněl „For Men who Reckon Time in Seconds“ (Pro muže, kteří počítají sekundy) a hodinky vynikaly vlastnostmi, které z nich tvořily skutečný přesný přístroj na zápěstí: rytými údaji na tachymetrické stupnici, antimagnetickým pouzdrem voděodolným do 200 metrů, a navíc odolným proti otřesům. Pod designem 39mm modelu byl podepsán Claude Baillod.

První reference CK2915 se vyráběla dva roky a poté ji nahradila reference CK2998 se 40mm pouzdrem, která se stala asi nejslavnějšími speedmastery v historii. Šlo totiž o historicky první „omegy ve vesmíru“, neboť je měl coby své osobní hodinky na ruce americký astronaut a teprve pátý člověk, který zakusil stav beztíže, Wally Schirra 3. října 1962 na palubě vesmírné lodi Sigma 7. Hodinky fungovaly na jedničku, a proklestily tak cestu spolupráci Omegy a americké NASA.

Hodinky Omega jsou spjaty nejen s objevováním vesmíru, ale také s kokpity letadel. Od konce druhé světové války značka dodala více než 110 000 hodinek britské armádě, a to jak pro její piloty, tak pro námořnictvo. Piloti oceňovali zejména antimagnetické vlastnosti pouzder a hned od roku 1957 se Speedmaster stal volbou číslo 1 pilotů amerického letectva. Omega vybavila v roce 1969 přesnými přístroji letouny Concorde a speedmastery měl v kokpitu prvního dopravního nadzvukového letadla i kapitán John Hackett při přeletu Atlantiku v roce 1976.

Na první model Speedmaster z roku 1957 a na pilotní minulost značky navazuje novinka Speedmaster Pilot. Hodinky mají pouzdro z kartáčované oceli o velikosti 40,85 mm, nechybí ani hliníková luneta. Zrnitý číselník je vyveden v černé barvě se SuperLumiNovou se zelenou emisí na indexech a ručkách. Opravdovou lahůdkou jsou subčíselníky: na třetí hodině je umístěn 12hodinový a zároveň 60minutový sčítač chronografu s oranžovou ručkou, jehož design má připomínat ukazatel spotřeby paliva v letadlech. Mimostředná sekundovka na 9. hodině upomíná na terč. Na leteckou minulost navazuje i centrální sekundová ručka se špičkou ve tvaru oranžového letadla. Hodinky pohání Caliber 9900, certifikovaný METAS, a pouzdro je voděodolné do 100 metrů.