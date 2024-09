Vstup na vlastní nebezpečí. Outdoorové vybavení se díky módním značkám posunulo na novou úroveň

Móda je móda je móda je móda. Jedno se jí ale musí nechat – za všech okolností dokáže překvapit. A zatímco rok co rok a sezonu za sezonou sledujeme příliv i odliv trendů, jedna tendence si už pěknou řádku let drží lukrativní místo na výsluní. Tím působivější její úspěch je, že ještě před deseti patnácti roky pro módou povinné představovala zapovězenou oblast. Outdoor: Vstup na vlastní nebezpečí!

A protože móda miluje stavět hranice, jenom aby se s nimi vzápětí jedním šmahem rozloučila, nejnovější podoba této tendence mísí elementy oblečení a výbavy na vysokohorskou turistiku s těmi určenými na jiné sportovní aktivity, ale i s pracovním oděvem. Společnými jmenovateli jsou přitom funkčnost a pohodlí. Současná móda musí být snadno nositelná, nebo nesmí být vůbec.

Pharrell Williams se coby kreativní ředitel pánských kolekcí Louis Vuitton do trendu vrhnul po hlavě a navázal spolupráci se značkou Timberland.

Tradiční přístup

Prozatím posledním předmětem doličným je v případě někdejšího módního zločinu spolupráce Louis Vuitton s kultovní značkou Timberland. Pokud vám před očima ihned naskočily naoranžovělé kotníkové pohorky oblíbené mezi hiphopery a dnes již zaniklým živočišným druhem známým jako hipster obecný, jste na správné adrese. Na jiné adrese, totiž timberland.com, se přitom dočtete, že značka především „inspiruje a vybavuje dobrodruhy, aby se vydali ven, tvrdě pracovali, a posouvali tím svět dál“.

Kdo mohl tušit, že se pod tím „venkem“ budou jednou skrývat i lesknoucí se butiky tradičního domu a francouzského národního pokladu Louis Vuitton. (Právě skrze jeho ateliéry při zahajovací ceremonii letních olympijských her probíhal fantom s pochodní.)

Podle Pharrella Williamse, relativně nového kreativního ředitele pánských kolekcí Louis Vuitton, však spolupráce dává naprostý smysl. Jeho logika: žijeme v nelehké době, a pokud máme svoje těžce nabyté peníze do něčeho investovat, pak nám to něco musí dlouho vydržet. A jestli jsou boty Timberland něčím známé, je to jejich odolnost.

V očekávané kapsulové kolekci pro letošní podzim a zimu tak pochopitelně nemohla chybět variace na pohorky jménem 6-Inch opatřená monogramem LV, ale ani blyštivá třešinka na dortu s aurou nedostupnosti. Tou se stal model bot výmluvně pojmenovaný LV 6-Inch Exceptional Edition – ona výjimečnost spočívá v detailech vyvedených z 18karátového žlutého zlata.

Přestože se tyto klenoty vyrábějí v obuvnickém ateliéru Louis Vuitton nedaleko Benátek, a to z jemné italské nubukové kůže, stejně jako klasické boty Timberland se i ony pyšní voděodolnou konstrukcí.

Za zmínku stojí také makeover, kterého se dostalo slavné kabelce Keepall, poprvé uvedené už roku 1930. Ta se v kolekci představuje jako Keepall 50 Toolbox, tedy brašna na nářadí, a je opatřená praktickými kapsami na všechno, co byste podle Pharrella Williamse k přežití v divočině mohli potřebovat. Jde mimo jiné o ocelovou placatku, pouzdro na cigarety a hrací karty. Připraveným štěstí přeje?

Výchozí bod

Slyšeli jste o trendu gorpcore? Pravda, samotné označení se v našich zeměpisných šířkách příliš neuchytilo. Vychází z „good ol’ raisins and peanut“, v překladu „staré dobré rozinky a ořechy“, populární fráze horalů. Gorpcore, o kterém jste si mohli poprvé přečíst v roce 2017 v The Cut, lifestylové platformě New York Magazine, totiž spočívá v tom, že se oblékáte do dnes už všudypřítomných hi-tech flísek, nepromokavých kalhot a multifunkčních doplňků jako do hor, přestože jediný výšlap, který vás daný den čeká, je leda ten do sedmého patra kancelářské budovy vašeho zaměstnavatele, kde zrovna nejezdí výtah.

Všechno nasvědčuje tomu, že se gorpcore vyvinul z normcoru, předcházející tendence. Ta byla na vrcholu před dobrými deseti lety. K tomu, abyste vyhlíželi, jako že víte, která bije, přitom tehdy stačilo relativně málo: bílé triko, modré džíny, bílé sportovní ponožky a tenisky, tedy oblečení, jako byste vypadli ze seriálu Beverly Hills 90210.

Také gorpcore se vyznačuje pohodlím a neformálností, jen působí názorově vyhraněněji. A pokud se svět skutečně řítí do záhuby, máte v něm nejspíš větší šanci na přežití.

Psal se tedy rok 2017 a my jsme mohli pozorovat první dopad gorpcoru, tedy strmě rostoucí zájem o značky, jako je Patagonia bojující za ochranu a obnovu životního prostředí, anebo třeba North Face, jež je známá zase především pro svůj horolezecký sortiment a chytře koncipované logo, co rozeznáte na míle daleko.

Pokud jde o vysokou módu, k prodlouženému víkendu v přírodě sváděly už některé pánské kolekce pro jaro a léto 2017, například ty od značek Givenchy, Lanvin nebo Prada. Do našich slovníků se také infiltroval výraz glamping, což není nic jiného než kempování pro ty, kdo se odmítají vzdát komfortu a luxusu.

A protože chodit po městě od hlavy až k patě v outdoorovém oblečení by pro milovníky módy bylo nepřipustitelně doslovné, došlo na diplomaticky velmi výhodný sňatek: outdoor se začal kombinovat s oblečením inspirovaným pracovními oděvy, jaké nabízejí značky typu Stone Island, Dickies, Carhartt nebo Levi’s. Ty k tomu svou funkčností ostatně přímo vybízely.

Pohorky Hermès.

Vyšší level

Myslím, že v mezilidských vztazích se tomu říká teorie kšandy: čím větší volnost člověku dáte – tedy čím dál ho necháte zajít, tím rychleji se k vám prý vrátí. Zdá se, že to funguje i obráceně a na vícero frontách: zavřete během pandemie lidi doma a dveře zamkněte na sto západů, a můžete si být jistí, že hned s první rozvolňovací vlnou vyrazí do přírody, kterou před lockdowny usilovně ignorovali… Nově nabytá možnost volného pohybu a cestování byla pro tehdy už silně populární gorpcore úrodnou půdou. Člověk navíc mohl dál zůstat v pohodlí, kterému během uplynulých měsíců logicky propadl. Win-win!

A tak se stalo, že nad outdoorem přestala vysoká móda – v době pandemie okleštěná o fashion weeky a velkolepé události, zkrátka svůj habitat – ohrnovat nos a začala mu věnovat pozornost. (To je samozřejmě velmi zjednodušený pohled na věc, přiznávám. Kdybyste chtěli být důslední, kořeny gorpcoru byste nejspíš zmapovali až k raperům devadesátých let. Ale co se dělo nyní, ve světě stále sužovaném virem, nemělo tak docela obdoby.)

Mezi prvními, kdo na vlnu naskočili, byl legendární designér Virgil Abloh. Kolekce jeho značky Off-White pro podzim a zimu 2020 nové směřování módy zpečetila. K šoku mnohých totiž vzešla ze spolupráce s outdoorovou značkou Arc’teryx, známou svým inovativním oblečením a goretexovými doplňky.

Miuccia Prada se tehdy navrátila ke svému milovanému nylonu. Byla to ona, kdo kdysi nepopulární, téměř opovrhovaný materiál resuscitoval do sexy siluet, po nichž zatoužil celý svět. Tehdy tím designérka změnila náš pohled na luxus a vysloužila si nadužívané přízvisko „revoluční“. Byla nylonem přímo posedlá, přiznala později v rozhovoru. V její outdoorové kapsulové kolekci pro jaro a léto 2021 se materiál znovu objevil na scéně, tentokrát však překvapivě jako houpací síť. A nepotřebujete k ní lahev na vodu?

Arc’teryx mezitím nikam nezmizel. Hned o sezonu později byste ho našli u Jil Sander+, v roce 2019 uvedené outdoorové, na výkon orientované vedlejší linii značky. Byla to učiněná oslava lyžování, snowboardingu a dalších horských aktivit.

Nikoho tak nejspíš nepřekvapilo, když se nejvyhledávanější značkou na internetu během prvních tří měsíců roku 2021 stal italský brand Gucci, a to díky žhavé spolupráci s North Face. Kreativním ředitelem módního domu byl v té době stále poněkud excentrický Alessandro Michele, a tak se v kampani například modelka kochala krásou italských Alp, na sobě roztomilou krosnu a silnou prošívanou bundu, ale také sedmdesátými lety inspirovanou nabíranou sukni a sandálky na podpatku. Do terénu ideální. Kolekce byla nicméně tak úspěšná i z komerčního hlediska, že se hned o rok později dočkala pokračování.

A pokud jde o podobné spolupráce, kterými můžete vnést trochu svěžího horského vzduchu do svého šatníku dnes? Nejvýraznější je bezesporu ta MM6, tedy vedlejší linie Maison Margiela, se značkou Salomon. Trvá už rovné dva roky a nic nenasvědčuje tomu, že bychom měli přestat počítat.

Boty Salomon, primárně určené na vysokohorské traily, už před pandemií plnily nejprestižnější concept story, takže jste je mohli v ulicích módně orientovaných metropolí zahlédnout nošené s vysokou módou, jako by se (ne)chumelilo. A spojení s MM6 je posunulo zase o úroveň výš.

Aktualizace systému

Když přijde na směřování módy, každý může být věštkyně Jolanda. Stačí se nepatrně ohlédnout do minulosti, a rázem tušíte, co přijde v budoucnu. Vzpomínáte si na athleisure – obdobně sportovní trend, který před lety způsobil zemětřesení o síle deseti stupňů Richterovy stupnice? Oblečení určené ke sportu bylo náhle k vidění všude, paradoxně jen ne v pohybu. Soudě podle všudypřítomných legín a elastických šortek polovina populace mířila na jógu, zatímco té druhé někdo odcizil jízdní kolo. S gorpcorem tomu nejspíš nebude jinak.

Podívejte se na obchody s outdoorovou módou. Notoricky obskurní místa, kam se člověk bál vstoupit, aby ho nesežral medvěd, se v řadě případů proměnila v provoněné, čistě zařízené svatyně – a design oděvů nezůstal pozadu. Dobrým příkladem je zmiňovaná značka Arc’teryx. Ta už v roce 2009 uvedla linii Veilance, a vyšla tak naproti stále početnější klientele toužící po technicky pokročilém oděvu a minimalistické estetice zároveň. Dnes byste Veilance našli ve výkladovém slovníku pod často skloňovaným výrazem „tichý outdoor“.

Všimněte si také třeba přirozeného vývoje cenově dostupnější značky Oysho, mladší sestry Zary. Ta se zpočátku, tedy od roku 2001, specializovala spíše na prodej spodního prádla a volnočasové módy (čtěte: oblečení na doma). Vstupte nyní do některého z jejích butiků, které s přivřenýma očima evokují galerii současného umění, a na ramínkách visí sympaticky sportovní modely slibující minimální zdobnost a maximální výkon.

Dokonce i Arket, další high-street značka (tentokrát z rodiny H&M Group), do svého elegantního, formálnějšího sortimentu přibrala outdoorovou legendu Klättermusen, zásobující horolezce kvalitním, udržitelným vybavením bezmála rovné půlstoletí.

Nejpikantnější na novém trendu je samozřejmě právě to, že od svých stoupenců žádné fyzické výkony neočekává. Sebejistě se vpíjí do našich šatníků a stává se jeho nedílnou součástí, zrovna jako se to podařilo athleisure.

Česká návrhářka Iva Burkertová pod svou značkou ODIVI spustila projekt pojmenovaný Experiences, v rámci kterého vzniká komunita dobrodruhů. Výlety se pak inspiruje při tvorbě oděvů.

Plné nasazení

Zatímco pro některé designéry může být outdoor pouhou aférkou, jsou zde tací, kteří míří daleko výš, a to přeneseně i doslova. Jednou z nich je návrhářka Iva Burkertová, zakladatelka české značky ODIVI. V návaznosti na své motto „méně oblečení, více zážitků“ spustila projekt ODIVI Experiences, v rámci kterého s ní můžete vyrazit za dobrodružstvím. „Vzešlo to z mého stylu života,“ vysvětluje Iva, která při navrhování často čerpá inspiraci ze svých cest do přírody.

Výlety, co dříve organizovala pro pár blízkých, jsou nově dostupné veřejnosti. „ODIVI Experiences jsou určené pro kohokoliv, kdo v sobě najde jen trochu odvahy prožít něco nového. Miluju sdílet zážitky a otvírat nové obzory. I těm, kteří třeba nic takového ještě nezkusili. Většina lidí s námi jezdí opakovaně. Utváří se tím malá komunita. Každý rok tak plánuji více výletů.“ Láká vás víc lyžování a snowboarding ve francouzských Alpách? Anebo byste dali přednost józe na opuštěné portugalské pláži?

Iva dodává, že stále ještě cítí propast mezi „opravdovými outdoorovými lidmi“ a těmi, které láká, ale nežijí jím. „Už jen nákup ve specializovaném obchodě může být odrazující,“ tvrdí. „Stalo se mi, že jsme si s kamarádkou před výstupem na Zugspitze, nejvyšší německou horu, musely pořídit mačky, část cesty totiž vede přes ledovec. A v outdoorovém obchodě nám je ti supernabušení týpci odmítli prodat, abychom si prý neublížily. Soudili nás podle toho, jak jsme vypadaly, což je samozřejmě nesmysl. To, že mám módní brýle, tenisky a mikinu od designéra, ještě neznamená, že nemůžu mít zdoláno víc ferrat než týpek v rejoicekách. Vím, to je zase předsudek z mé strany. V horách jsem se ale s předsudky už nesetkala. Ty jsou velmi přátelským a ohleduplným prostředím.“

„Nepotřebujeme další šaty a kabáty,“ rozvádí designérka svou filozofii. „Hluboký zážitek nám už nikdo neodpáře.“ To neznamená, že by se s módou loučila. Vnitřní kompas ji jen vede jiným směrem a v destinacích, kam se svou komunitou vyráží, své nové návrhy testuje. „Stále jsem nenašla funkční oblečení, které by splňovalo moje nároky,“ říká. „Proto bych si v tuhle chvíli v rámci ODIVI ráda vytvořila výbavu, která by zvládla různá prostředí. Od červeného koberce přes oceánské útesy až po horské štíty.“

V době, kdy vedeme rozhovor, pracuje na péřovém kabátu se spacákem a dalších kouscích, co se dají snadno přizpůsobit situaci. „Nejdůležitější roli hrají materiály a technologie. Je to proto delší proces, ale těším se na něj.“

Módní dům navázal na popud Kima Jonese, kreativního ředitele pánských kolekcí, spolupráci se značkou Stone Island.

Tady a teď

Outdoorová estetika zůstává i v kolekcích na nastávající sezonu, byť mnohdy jen v náznacích. Ať už vás láká přímočařejší podoba, která byla k vidění třeba u Sacai, anebo vám víc imponuje smysl pro humor návrhářky Qian Han Liu, studentky prestižní pařížské módní školy Institut Français de la Mode (její model z ručně sešitých zbytků kůže vás promění v chodící hromadu spadaného listí), je rozhodně z čeho vybírat.

A možná i vám prozíravý algoritmus podstrčil novou spolupráci Dior se značkou Stone Island. „Třebaže byli každý z opačného konce módního spektra, jeden vycházel z haute couture, zatímco druhý z armádní funkčnosti, mám za to, že měli něco společného v tom, jací byli i čeho svým oblečením dosáhli,“ porovnával Kim Jones, kreativní ředitel pánských kolekcí Dior, legendárního couturiéra Christiana Diora s Massimem Ostim, zakladatelem Stone Island.

Podzimní kapsulová kolekce, která z této spolupráce vzešla, jeho myšlenku samozřejmě stvrzuje. Romantičnost módního domu Dior, co nikomu není třeba představovat, se v ní příjemně snoubí s praktickými prvky pracovního oděvu. Hedvábný bomber s květinovou výšivkou anebo nezaměnitelná kabelka Saddle Bag, reinterpretovaná jako praktická brašnička z technického materiálu? Rozhodně něco nového.

Říkejme tomu klidně tichý outdoor, gorpcore anebo funkční móda. Pravděpodobně brzy uslyšíme termín nový, neotřelý a lépe padnoucí. Bez ohledu na název však tato tendence nikam nemizí. Zůstává a dál se vyvíjí, pravděpodobně v šatníku každého z nás. Ty největší skeptiky nevyjímaje. Odříkaného chleba největší krajíc?