Spojení navázáno. Umělá inteligence proměňuje už i svět parfémářství

Představte si parfém, který se proměňuje jako vaše nálada. Ráno vás nabudí svěží citrus, v poledne překvapí hřejivé a uklidňující chypre tóny a s blížícím se večerem nastoupí smyslný a opojný oud. A co takový chatbot, který vaši selekci vůní vytříbí lépe, než byste to dokázali sami po hodinách brouzdání na webu Fragrantica? Nebo vůně, jež znovu oživí dávno zapomenutou klasiku, kterou používala vaše babička? Tohle není vzdálená budoucnost ani sci-fi. Tohle je aktuální svět parfémářství poháněný umělou inteligencí, kde se algoritmy spojují s prastarým uměním. Třebaže roboti nepřebírají správu našich voňavých šatníků, o podobě a personalizaci vůní dnes spolurozhodují algoritmy a vnášejí do starobylého řemesla technologický akcent.
Sbírka parfémů na míru
Umělá inteligence už výrazně proměnila jiné oblasti krásy, než je parfémářství. Někde bude zapotřebí ladit funkce ještě několik let, než se dostaví kýžené výsledky, jinde došlo k okamžitému zlepšení zákaznického zážitku. Od online diagnostiky pleti u značek L’Oréal Paris, Vichy a La Roche-Posay přes virtuální líčení Charlotte Tilbury, foukanou na míru s pomocí mobilní aplikace u fénu Dyson až po chatboty, co vám poradí s výběrem, u Estée Lauder a v parfumeriích Sephora. Beauty scéna digitální inovace přijala s otevřenou náručí – proč by také ne, když chrlí každým dnem stovky novinek? Jen v roce 2024 vzniklo přes sedm tisíc vonných kompozic. Kdo se v tom má vyznat? A když ztrácím přehled já, jak to dělají zákazníci, kteří si prostě jen chtějí vybrat další vůni, když jim zrovna dojde jejich oblíbená?
Moje koketování s AI mě příjemně překvapilo. Přiměl jsem ChatGPT, aby mi sestavil seznam vůní podle mých preferencí – chtěl jsem vůni podobnou Glossier You, potom něco, co bude obsahovat akord inkoustu, a nakonec novinku roku 2025, která bude vyloženě pro parfémového sběratele. A výsledek? Až znepokojivě přesný. Ve výběru parfémů, co voní jako druhá kůže, se objevily Escentric Molecules Molecule 01, Phlur Missing Person, Le Labo Another 13 a Not a Perfume od Juliette Has A Gun. Kategorii pro milovníky inkoustu ovládly Akro Ink, L’Entropiste Ensang Noir, Perfumer H Ink a dávno zapomenutý Byredo M/Mink, který se už bohužel nevyrábí. Parfémovým nadšencům by rozhodně pod stromečkem měly přistát žhavé novinky Chanel Chance Eau Splendide, YSL Libre Vanille Couture a Lancôme La Vie Est Belle Vanille Nude. Všechny, jak se ukázalo, už více či méně patří k základům mého parfémového šatníku.
Vůně se vždy řídila rukopisem mistra parfémáře. Já přirovnávám tohle řemeslo k umění, symfonii zkomponované pro naše smysly. Jako milovníci vůní jsme léta bloudili parfumeriemi, niche concept story, nekonečnými parfémovými halami v zahraničí a nechali se vést akordy a unášet příběhy, které v nás rezonují, vyvolávají ty nejhlubší emoce a vzpomínky. Přestože jde zatím o ranou fázi, parfémářské domy si začínají všímat potenciálu umělé inteligence. Dokáže AI vytvořit dosud nevídané vonné profily a kategorie? Umí podpořit kreativní proces parfémářů? Zvládne vytvářet nové akordy? Vrátit dávno zmizelé receptury a ingredience? Ti největší inovátoři v roce 2025 věří, že ano.
Naučit stroj čichat
Průkopnické a zároveň zavedené parfémářské domy jako DSM-Firmenich a Givaudan, které stojí mimo jiné za novinkami Prada Paradigme, Gucci Bloom Parfum nebo Tom Ford Bois Pacifique, spolu s inovátory typu Osmo a EveryHuman mapují hranice, kam až lze zajít při vytváření vůní pomocí AI. Nástroj Carto od Givaudanu pomáhá parfémářům navrhovat inovativní akordy a Virtual Aroma Synthesizer přemosťuje díky analýze dat propast mezi preferencemi spotřebitelů a čichem parfémářů. Technologie Myrissi, vycházející z neurovědy, jde dokonce tak daleko, že předpovídá emoce, které vůně vyvolá.
„AI umožňuje našim parfémářům, aby se mohli maximálně soustředit na samotnou tvorbu a nic je nerušilo, i když se počet restrikcí neustále zvyšuje,“ říká mi během zoom callu mezi Prahou a Ženevou Johan Chaille de Nere, ředitel digitální transformace společnosti Givaudan. „Dnešní parfémáři čelí ve svém tvůrčím procesu stále náročnějším překážkám, ať už jde o regulatorní zákazy, cenové tlaky, stabilitu formulací, specifické požadavky zákazníků na ingredience, nebo konkrétní emocionální účinky na spotřebitele. Bez podpory algoritmů je pro ně obtížné udržet pozornost a zůstat věrný jádru své profese, jež stojí na tvorbě signaturních a jedinečných vůní, které zákazníky osloví.“
Givaudan začal využívat technologii Myrissi v roce 2023 jako nástroj, který staví na roli barev při utváření mozkové odezvy na vůni. „Dekódovat a předvídat emocionální dopad vůně znamená pochopit, co to přináší spotřebitelům, protože rozdíl mezi tím, že se vůně líbí, a tím, že ji někdo miluje, je čistě emocionální,“ dodává Johan Chaille de Nere. Obdobně postupují i vývojáři vůní ve firmě DSM-Firmenich. „Náš tým pro digitální tvorbu propojuje několik AI nástrojů, aby parfémářům pomohl zvládat stále přísnější legislativu jednotlivých zemí, přinášel vhled do spotřebitelských preferencí i tržních trendů a umožnil vizualizovat výkon kompozic, což usnadňuje srovnání a případné vylepšení,“ vysvětluje vedoucí digitální tvorby Laurence Chirat.
Schopnosti AI sahají až k oživení dávných či zaniklých květin a botanických druhů. Švédský brand Stora Skuggan vzkřísil dávno zapomenutou vůni opičí neboli pižmové květiny. Ta byla svého času hitem viktoriánské Anglie, ale na počátku 20. století náhle záhadně ztratila svou vůni. Nikdo neví proč, ale teď už je to vlastně jedno, protože ji díky futuristickým molekulám dokážeme přenést zpět do současnosti.
Nová parfémářská linie Future Society ve spolupráci se společností Ginkgo Bioworks dekóduje genetické profily vyhynulých exemplářů, třeba Shorea cuspidata, dřevitý akord ze stromu původem z Bornea, či Macrostylis villosa, kvetoucí keř z Jižní Afriky, a vytváří parfémy, v nichž prehistorické artefakty doslova ožívají. Mezitím si značka Generation by Osmo klade za cíl naučit počítače čichat. Využívá AI k jakémusi teleportu vzorků vůní z celého světa a syntéze nových ingrediencí v laboratoři. Vznikla tak například patentovaná molekula Glossine inspirovaná jasmínem a Fractaline s tóny fialky, citrusů a zázvoru.
To vše má jednoduché opodstatnění. Přírodní zdroje už nestačí. Celosvětový průmysl výroby vůní je závislý na surovinách, jejichž získávání je stále obtížnější nebo kontroverznější kvůli klimatickým změnám, ohroženým biotopům, geopolitickým otřesům a nejnovějším normám Mezinárodní asociace pro vonné látky. Některé společnosti stále používají pižmo a další látky živočišného původu, což vyvolává etické obavy, protože často vyžadují odchyt nebo usmrcení zvířat. „Musíme vytvářet náhražky. Jinak budeme muset tyto ohrožené živočišné a rostlinné druhy z našeho už tak zdevastovaného ekosystému nadále používat,“ apeluje zakladatel firmy Osmo Alex Wiltschko.
Lidský dotek nade vše
Pokrok ve vývoji může znít až neuvěřitelně a bláhově, ale Alex Wiltschko ujišťuje, že umělou inteligencí poháněný nástroj přezdívaný „mapa vůní“ umožňuje chemikům vyvíjet nové ingredience dvakrát rychleji a s polovičními náklady oproti tradičním postupům. Dodává, že díky ní lze navrhovat i zcela nové vonné složky, které zohlední bezpečnost, biologickou rozložitelnost nebo stabilitu.
Výzvou umělé inteligence tedy zůstává vyvážit její přesnost s kouzlem lidského dotyku, čímž vyvstává logická otázka, zda vyhlášené nosy brzy zcela nenahradí. Možností je několik, některé jsou prospěšné a některé nehezké (nebo ještě hůř – líné). Umělá inteligence má, podobně jako výše uvedené příklady, schopnost rozbít omezující myšlenkové řetězce.
Pokud byli parfémáři zvyklí studovat určité formy na základě historických vzorců, může AI přidat onen důležitý prvek překvapení, který dokáže otřást dosavadními představami o tom, co by měla formule obsahovat, a otevřít tak dříve netušené možnosti. Roboti také mohou udělat spoustu práce, která by jinak laboratořím trvala mnohem déle – třeba vytvořit náčrty akordů parfémů odrážející konkrétní nálady spotřebitelů. V tomto případě umělá inteligence spíše šetří čas a nechává parfémáři víc mentálního prostoru, aby se mohl soustředit na finální nápad.
„AI sice umí parfém technicky sestavit, to ale nestačí. Dokonalost vzniká z citu a emoce, které parfémář vloží do kompozice. U umělé inteligence chybí zasnění i chvíle poezie, jež provázejí zrod vůně. Jeden z nejúspěšnějších parfémářů současnosti z Givaudanu, zvyklý pracovat s nejmodernějšími technologiemi, mi nedávno řekl, že ještě před samotnou prací už v mysli přibližně vnímá, jak bude výsledná vůně znít,“ podotýká Stanislava Hrnčiarová, školitelka a beauty konzultantka v concept-storu Ingredients.
Pro běžného člověka je to téměř nepředstavitelné. Umělá inteligence se podle ní uplatňuje ve fázi tvorby hlavně v dílčích krocích. „Pořád platí, že parfémář musí při přivonění zažít ,a bit of magic’. Tehdy ví, že je hotovo. Kvalitní parfémář do procesu vkládá kus sebe a svou intuici.“
Parfémy podpořené AI se už mezitím usadily na poličkách obchodů. Tom Ford Bois Pacifique vznikal s pomocí nástrojů Givaudanu a evokuje atmosféru kalifornského pobřeží Big Sur. Toaletní voda Paco Rabanne Phantom se zrodila za pomoci dat, která měřila elektrickou aktivitu mozku u mileniálů, aby odhalila nejpřitažlivější kombinace ingrediencí. Prada sáhla po jasmínovém akordu vylepšeném AI ve svém úspěšném flankeru Paradoxe. YSL Beauty nasazuje AI přímo u pultů na vybraných místech po celém světě. Šikovný model vycvičený strojovým učením během dvaceti minut doporučí tři vůně YSL přizpůsobené preferencím zákazníka.
Zatím ovšem nelze přes telefon ani notebook vůni přenášet. Z rozhovorů a dění na parfémové scéně je mi ale naprosto jasné, že se na tom usilovně pracuje. Jo Malone London nedávno uvedla AI poradce pro výběr vůně postaveného na Google Gemini. Je to mnohem sofistikovanější způsob než otřepané otázky typu: Líbí se vám vůně moře? Nástroj dokáže s pomocí špičkově nastaveného modelu analyzovat vaše odpovědi a podle nich doporučit ideálního adepta. Značka No Ordinary Scent navrhne kompozici podle vámi vybraných fotek.
Jak to funguje? Pro vytvoření custom parfému zákazník nahraje do nástroje Scent Creator tři fotografie například z dovolené nebo výjimečné životní události. Algoritmus následně analyzuje a zvýrazní vybrané prvky na snímcích, jako je roční období, aktivity či barvy, a přiřadí k nim kombinaci parfémových ingrediencí. Všechny suroviny pocházejí z Grasse a výsledkem je originální směs. Vůni pojmenuje sám zákazník a parfém se vyrobí na zakázku v laboratoři ve Stockholmu. Díky QR kódu na etiketě se lze kdykoli vrátit k nahraným fotografiím a znovu si šťastné chvíle připomenout.
Co kdyby existoval nástroj, který ještě před příchodem do obchodu projde vaši databázi nakoupených parfémů nebo náladové preference a připraví zúžený výběr? Minimálně tím ulevíte svému nosu. Zároveň je třeba zdůraznit, že ačkoliv je AI silný prostředek pro zpřehlednění preferencí, lidské spojení a osobní kontakt v prodejně s beauty konzultanty zůstanou nadále stěžejní částí samotného výběru. Kouzlo retailu tkví v odbornosti lidí. AI nás může nasměrovat, konečné rozhodnutí se však vždy opírá o to, jak vůně působí při skutečném zážitku.
Pro parfémáře je umělá inteligence příslibem i velkou výzvou. Názory na její používání se diametrálně liší. In-house parfémář domu Guerlain Thierry Wasser zůstává obezřetný: „AI nepoužíváme, nevidím však důvod, proč se s ní neseznámit. Může být skvělým pomocníkem při samotné tvorbě i při zvládání regulací a může nám pomoci přesněji se vyjádřit.“ Mistr parfémář značky Louis Vuitton Jacques Cavallier-Belletrud hovoří o převratném potenciálu. „Je to obrovská výhoda z hlediska rychlosti. Před třiceti lety jsem psal všechno rukou a trvalo mi deset až patnáct minut jen spočítat náklady na jeden parfém. Vytvořit deset testerů znamenalo napsat deset samostatných receptur. AI tohle mění.“
Navrhni mi další bestseller
Kde stroje nepomůžou, je asi zřejmé. Kreativní ředitel položí AI otázku typu: „Můžeš navrhnout vzorec unisex parfému, který bude vonět po jemných broskvích, prostě takový, který bude populární a prodáme jej miliony lahviček?“ Problém s takovou otázkou je, že kromě toho, že je akademicky a kreativně nudná, povede k plytkému výsledku. Jistě se takové využití umělé inteligence v masovém parfémářství najde (pravděpodobně se už našlo), ale veřejnost se – doufejme – tak snadno nenechá ovlivnit tragickým nedostatkem kreativity.
„Kromě toho má mnoho špičkových parfémářů současnosti vybudovaný jakýsi ikonický, rozpoznatelný, originální olfaktorický jazyk. Rozšiřováním využití AI v tom smyslu, že by AI za parfémáře odváděla většinu tvůrčí práce, by riskovali, že o tento svůj styl přijdou,“ míní parfémová expertka Stanislava z Ingredients a přidává příklad. Někdy je parfém nádherný právě proto, že v něm byl záměrně vytvořen nepoměr, chaos, což skvěle dokazuje značka L’Entropiste. Pro AI jako nástroj, který se naopak vždy snaží o technickou dokonalost, přesnost a rovnováhu, by zřejmě nebylo jednoduché stvořit nedokonalou krásu.
Podobně na celou problematiku nahlíží David Benedek, zakladatel a kreativní ředitel BDK Parfums. „Každý krok od konceptu až po finální formulaci vede lidská kreativita a odbornost. AI může být mocný nástroj, ale podle mě vytváří odstup, mezeru, která narušuje upřímné a intimní spojení, jež jsme si s našimi klienty vybudovali.“ Francis Kurkdjian, umělecký ředitel Maison Francis Kurkdjian a kreativní ředitel parfémové divize značky Christian Dior, souhlasí. „Jsem přesvědčen o potenciálu umělé inteligence změnit parfémářství. AI bezpochyby pomůže s analýzou dat a kombinacemi ingrediencí. Jednou bude umět vytvářet vůně – je to jen otázka času.“
Dodává však, že rukopis parfémáře zůstane nenahraditelný. „AI umí míchat, nerozumí však kulturnímu kontextu ani emoční rezonanci a postrádá tvůrčí schopnost naformulovat skutečně dobré vůně, co obstojí ve zkoušce času. AI může odhalit nové molekuly či předpovědět jejich chování. Duše parfémářství ale pramení z lidské tvořivosti a intuice, to je klíč k celému procesu.“
Schopnosti AI jako nástroje budou pro slavné nosy zásadní, ovšem stejně tak jejich dotek. AI je nástroj, nikoli náhrada léta budovaného know-how. AI nefunguje sama, zcela závisí na kvalitě toho, čím ji krmíme. Musí být trénována a obohacována a do hry vstupují miliony parametrů. Byly by tedy parfémy vytvořené čistě AI nositelné? „Pro někoho určitě ano. Ale dotknou se takto uměle namíchané parfémy vaší duše tak, jak to dokážou ty vytvořené člověkem, a budou skrývat parfémářův ,personal touch’? Myslím si, že ne,“ konstatuje Stanislava Hrnčiarová.
Alex Wiltschko ze společnosti Osmo její myšlenku doplňuje: „Jsme přesvědčeni, že AI sehraje zásadní roli při předpovědi, zda si zákazníci vůni zamilují, nebo ji přejdou bez povšimnutí. Jedním z velkých a často nevyřčených problémů našeho odvětví je, že většina produktů selže. Spojení kvalitních dat a dobré predikce s čím dál odvážnější tvůrčí kompozicí podle nás zvedne úroveň celé kreativity.“
V nové éře AI prozatím nebere umělci štětec z ruky. Místo toho rozšiřuje jeho plátno a posouvá hranice. A to je ostatně sen každého poctivého tvůrce – dívat se daleko za horizont možností.