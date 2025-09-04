Od Speedy k rtěnce. Louis Vuitton vstupuje do světa make-upu

Když mi letos v březnu do e-mailu dorazila zpráva, že se Pat McGrath stala tvůrčí ředitelkou líčení La Beauté Louis Vuitton, okamžitě jsem zpozorněl. Nejde o další z mnoha generických beauty debutů módních značek, ale doslova o kulturní událost. Mother of make-up, jak se vizážistce přezdívá, dávno prokázala, že umí dát módním domům nesmrtelné produkty, od Armaniho make-upu Luminous Silk z roku 2000 až po řasenku Dior Diorshow, jež debutovala v roce 2002.
Tentokrát Pat McGrath dostala čas, rozpočet i globální scénu, aby koncipovala make-up coby součást většího vyprávění. Spojení s kreativním ředitelem dámských kolekcí Nicolasem Ghesquièrem zajišťuje, že projekt má od začátku energii přehlídkového mola. Louis Vuitton sází na řízenou exkluzivitu prostřednictvím butiků (v Praze bude kosmetika k dostání od příštího roku), pečlivě navržený sortiment a strategii podobnou kabelce Speedy, která kdysi zpřístupnila luxus širšímu publiku a zároveň si uchovala status ikony.
Debutová kolekce stojí na třech pilířích: LV Rouge přináší pětapadesát odstínů rtěnek v saténové i matné verzi, mezi nimiž se vyjímají signaturní odstín červené Rouge Louis a jemně růžová Rose Odyssée. Nesmí chybět balzám na rty LV Baume v deseti líbivých barvách, z nichž Monogram Touch, Tender Bliss a Rose Essentiel jsou jasnými favority. LV Ombres nabízí osm palet očních stínů postavených na harmonických kvartetech, jejichž gelová struktura pracuje se světlem tak, že barvy na víčku působí proměnlivě a vrstevnatě.
Smysly naladí parfemace Jacquese Cavalliera-Belletruda, in-house parfémáře stojícího za trháky Afternoon Swim, Imagination nebo poslední novinkou Sun Song. Rtěnky voní po mimóze, jasmínu a růži, balzámy mají svěží stopu máty s malinou. Objekty samotné navrhl Konstantin Grcic. Využil hliník a mosaz, minimum plastu a ekologické doplňování. Zlatý kroužek na víčku se otevírá do tvaru květu a prořezávané okénko odhaluje barvu ukrytou uvnitř. Kolekci doplňují štětce na make-up, matující papírky i Vanity Trunk inspirovaný historickými kosmetickými kufříky.
Rozhodnutí Louis Vuitton vstoupit do světa make-upu působí pro mnohé překvapivě. Uvnitř společnosti se dlouhodobě mluvilo o tom, že dekorativní kosmetika představuje riziko, protože často končí na šedém trhu a může oslabit prestiž značky. Navíc se jedná o segment, kde je stále obtížnější se odlišit – zkušenost, kterou LVMH dobře zná i díky vlastnictví Sephory.
Na beauty trhu navíc dokážou uspět pouze nejsilnější hráči. Armani, YSL, Dior a Chanel tvoří stabilní osu, zatímco mnohé jiné projekty rychle ztratily dech. Valentino bojuje o relevanci, Givenchy se stále snaží vzpamatovat z debaklu se sypkým pudrem Prisme Libre a Gucci působí ztraceně a roztříštěně, jeho estetika je navíc stále svázaná s vizí Alessandra Micheleho, který značku opustil v roce 2022. Prada se zatím hledá, Celine se nikdy plně nerozjela a Miu Miu svůj debut teprve chystá. Louis Vuitton tak nevstupuje do prázdného prostoru, spíše na přeplněnou scénu, kde jsou úspěchy vzácné.
Start La Beauté LV má stejnou strategii uvedení, jakou u líčení zvolil Hermès. Od prvních rtěnek z roku 2020 až po laky na nehty postupovalo rozšiřování kosmetického portfolia s rozvahou a řádem. Výhodou podobného přístupu je, že make-up nemusí honit čísla, zběsilým tempem škálovat ani soupeřit o přední příčky globálních žebříčků. Stačí, když je kvalitní a přináší radost, která přetrvá déle než momentální posedlost přívěsky Labubu.