Vznešená zebra a pouzdro z růžového zlata. Novinka mezi hodinkami od značky Patek Philippe

Zebra, panter nebo tygr. Vzory těchto zvířat máme povětšinou spjaté se šperkovými hodinkami Cartier, ale na zebří dekor letos na podzim vsadila i značka Patek Philippe. Uvedla dámskou novinku Gondolo Serata (serata znamená italsky večírek; tyto dámské šperkové hodinky s quartzovým strojkem byly poprvé představeny v roce 2006).
Kolekce Gondolo je známá pouzdry, jejichž netypické tvary jsou inspirované érou art deco. Gondolo je modelovou řadou, která nese jméno po legendárním prodejci hodinek Patek Philippe Gondolo & Labouriau v Rio de Janeiru, kde se od konce 19. století do počátku 30. let prodávala více než třetina produkce luxusní značky a mířila na celý jihoamerický kontinent.
Vzácná řemesla
Patek Philippe je znám coby ochránce starobylých ženevských technik dekorování číselníků i pouzder hodinek. Vždyť právě s touto značkou je spjatá jedna z největších umělkyň miniaturní malby na smaltu, jež pro Patek pracovala od 60. let minulého století, Suzanne Rohr. Nicméně druhů smaltu je samozřejmě víc, jedním z nich je i cloisonné. Spočívá v tom, že umělec vytvoří dekor pomocí zlatého drátku o průměru 0,05-0,1 mm a uchytí jej pomocí lepidla na číselník. Takto vzniklé „komůrky“ (cloisons) jsou vyplňovány různobarevnými prášky a postupně zapékány při teplotách nad 800 stupňů Celsia – podle komplikovanosti motivu až 30krát. Značka techniku využívá pro hodinky World Time s motivy měst, ale i pro limitované edice modelů, jako byl Golden Ellipse Ref. 5738/50G-023 „Zebras“ z roku 2022. Vznikly tak šestery hodinky, jež posloužily coby inspirace současnému modelu Gondolo Serata „Zebra“.
Zakladatel firmy Emilio Joani Gondolo pracoval v 19. století v Německu po boku samotného Ferdinanda Adolfa Langeho a po návratu do Brazílie si otevřel vlastní hodinářský obchod. V té době Jean Adrien Patek už podepsal kontrakt s Charlesem Lewisem Tiffanym na prodej hodinek, smlouva s Emiliem na sebe nechala čekat do roku 1869. Ke Gondolově firmě se pak připojil i Paul Henrique Labouriau. Aby zvýšili prodeje zlatých kapesních hodinek, jejichž cena v té době odpovídala ročnímu platu brazilského dělníka, založili počátkem 20. století slavný Club Patek Philippe – movití zákazníci získali hodinky a mohli je uhradit v měsíčních splátkách. Počet členů klubu záhy vzrostl na 250 – ti všichni vlastnili modely Patek Philippe s nápisem Chronometro Gondolo na číselníku.
Nicméně s příchodem velké hospodářské krize v roce 1929 upadl i švýcarský hodinářský export (pokles činil celých 59 %) a brazilský dealer v roce 1935 zbankrotoval. Zlaté časy švýcarského hodinářství si ženevská značka symbolicky připomněla novou kolekcí Gondolo až v roce 1993, kdy už doznívala quartzová krize.
Letošní novinka Gondolo Serata „Zebra“ Ref. 4962/200R má pouzdro z růžového zlata osázené 94 spessartiny briliantového brusu v gradientních odstínech od koňakové po mandarinkovou. O tom, jak Patek Philippe pracuje s dědictvím a inovacemi, svědčí i zebří motiv: je inspirován modely Rare Handcrafts z roku 2022, nicméně dekor není vytvořen starobylou ženevskou technikou, jak jsme zvyklí, ale černým lakem, a to z obou stran safírového číselníku.