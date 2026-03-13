Praha hostila Electric Dreams: technologie, hudba a vize

Signal Space v Praze se stal dějištěm světové premiéry projektu Electric Dreams od IQOS. Event spojil moderní technologie, hudbu a inovace do jednoho imerzivního zážitku.

Praha hostila Electric Dreams: technologie, hudba a vize. | foto: Archiv Jan Hrdý

Praha se na jeden večer dostala do centra globální pozornosti. Prostor Signal Space hostil světovou premiéru projektu Electric Dreams od značky IQOS, který přivedl do české metropole média, kreativce i hosty z různých koutů světa.

Akce byla postavena na spojení technologie, designu a zážitku. Díky pokročilým audiovizuálním systémům se Signal Space proměnil v dynamické prostředí, kde světlo, zvuk i architektura fungovaly jako jeden celek.

Návštěvníci procházeli sérií tematických instalací inspirovaných pěti výjimečnými zážitky. Každý z nich představoval jiný typ dobrodružství – od atmosféry marocké pouště přes operní symfonii až po akustiku slovinské jeskyně Postojna. Další zastávky nabídly pulzující energii Curychu a dynamickou scénu v Lisabonu.

Instalace symbolizovaly sny, které se v rámci iniciativy Electric Dreams mohou stát realitou pro několik desítek uživatelů této bezdýmné alternativy. Na světě jich dnes využívá více než 34 milionů.

Během večera proběhla také panelová diskuse se zástupci Philip Morris International. Fabio Costa, Alina Igritskaya a Oggie Kapetanovic představili strategii společnosti zaměřenou na inovace a technologický vývoj v oblasti bezdýmných produktů.

„Zvídavost je základním motorem inovací,“ uvedl Kapetanovic. „Naším cílem je urychlit odklon od cigaret a nabídnout dospělým uživatelům nikotinu alternativy, které jsou lepší než pokračování v kouření.“

Součástí programu bylo také představení českého projektu Korzuj za snem, který vzniká ve spolupráci s rapperem a producentem Paulie Garandem. Jeden vybraný talent díky němu získá příležitost vytvořit track, natočit videoklip a vystoupit na festivalech.

Hudební tečku za večerem přidal koncert Adama Mišíka, na který navázala DJ afterparty. Moderátor Justin Svoboda provedl hosty programem, který ukázal, že technologie, kreativita a odvaha snít mohou vytvářet zcela nové zážitky.

