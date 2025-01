Jsem v remisi a soustředím se na zotavení, říká o rakovině princezna Kate

Princezna Kate na návštěvě londýnské nemocnice The Royal Marsden, kde se sama léčila s rakovinou. (14. ledna 2025) | foto: Reuters

„Chtěla jsem využít příležitosti a poděkovat nemocnici The Royal Marsden za to, že se o mě v uplynulém roce tak dobře starali. Můj srdečný dík patří všem, kteří tiše kráčeli po boku Williama a mě, když jsme vším procházeli. Nemohli jsme si přát víc. Péče a rady, kterých se nám dostalo po celou dobu, co jsem byla pacientkou, byly výjimečné,“ uvedla princezna Kate na Instagramu.

„Ulevilo se mi, že jsem nyní v remisi a stále se soustředím na zotavení. Jak každý, kdo má zkušenost s diagnózou rakoviny, ví, zvyknout si na nový normál nějakou dobu trvá. Těším se však na naplňující rok, který máme před sebou. Je se na co těšit. Děkujeme všem za vaši trvalou podporu,“ dodala.

Do nemocnice The Royal Marsden Hospital, která je světovým špičkovým onkologickým centrem známým svým průkopnickým výzkumem, zavítala princezna v úterý. Palác předtím neuvedl, že se Kate léčila právě zde.

„Když jsem sem přišla hlavním vchodem, po tolika soukromých návštěvách a návštěvách v tichosti, řekla jsem si, že je to vlastně docela příjemné,“ řekla Kate, která se nyní stala spolupatronkou zařízení.

Královská rodina loni v lednu oznámila, že král Karel III. se bude léčit se zvětšenou prostatou a princezna Kate podstoupí operaci břicha. V únoru pak Buckinghamský palác oznámil, že se panovník léčí s blíže nespecifikovaným typem rakoviny. O šest týdnů později pak přišlo oznámení, že i Kate podstupuje léčbu rakoviny.

Manželka prince Williama v září 2024 oznámila, že ukončila chemoterapii a začala se postupně vracet k pracovním povinnostem a ukazovat se více na veřejnosti.

9. září 2024