Proč najednou všichni vypadají mladší? Slavné tváře jsou ještě vypnutější

„Vítejte na anonymním setkání závislých na plastických operacích,“ zní mi při pohledu na snímky slavných v hlavě slova terapeutky z populárního meme. „Tento týden tu vidím spoustu nových tváří a musím říct, že jsem velmi zklamaná.“
Kris Jenner omládla tak akorát včas, aby nový obličej mohla představit během jarního týdne módy v Paříži. Nebo na Bezosově svatbě v Benátkách? Co má větší dosah? A viděli jste Brada Pitta? Nebo třeba Christinu Aguileru? Rozhodně nejpozoruhodnějšího glow-upu, jak se v anglosaském světě říká takovému prokouknutí, se nicméně dostalo Lindsay Lohan. Jak snadné je spadnout do jámy lvové googlování „před a po“!
Co přesně za tím je, pochopitelně zůstává přísně střeženým tajemstvím. To dřív unikne recept na Coca-Colu, než některá z osobností prozradí jméno svého lékaře. Nehledě na to, že nejspíš půjde o víc než jedno mávnutí kouzelnou hůlkou (čtěte skalpelem). Klobouk dolů před americkou edicí magazínu Elle, jehož nedávnou obálku Lindsay krášlila spolu s velkým nápisem „renesance“. Autorka rozhovoru Chloe Fineman neváhala a přiznala, že od její tváře nemůže odtrhnout oči. „Můžete nám prozradit své tajemství?“
Lindsayina reakce? „Bože, ani nevím, jak na to odpovědět.“ Následuje výčet ovoce a zeleniny, ze kterých si každé ráno chystá džus. Taky prý pije hodně zeleného čaje a vody. A nakládanou červenou řepu dává snad do všeho… Ale nebuďte naivní, to zdaleka není vše: Herečka prý také věří, že ledová voda na obličej hned po probuzení dělá zázraky!
Těžko nesouhlasit. Zázraky ale – jen tak mimochodem – dělá i deep plane facelift, poslední vývojové stadium klasického faceliftu. To nepracuje tolik s kůží jako spíš s hlubšími strukturami, konkrétně s tzv. SMAS vrstvou, která u této techniky není téměř vůbec oddělena od kůže, vysvětluje mi lékař Ondřej Šedivý z Perfect Clinic. Díky tomu je možné zvednout tváře, oblast kolem čelisti i krku, a docílit tak mladistvého vzhledu bez efektu „přetaženého“ obličeje. Výsledek je přirozenější a trvalejší.
Dokonce i pro odborníka může být moderní facelift téměř nenápadný. Navíc, jak už padlo, může jít v případě hvězdných glow-upů o kombinaci různých zákroků, od neinvazivních procedur až po chirurgii, přičemž důležitou roli sehrávají také další faktory, jako je péče o pleť, líčení, světlo, hormonální změny, životospráva…
|
Fantastické ryby z temných láků hniloby. Vstupte do Lynchovy geniální mysli a prapodivných snů
Dejme tomu, že chcete vsadit na deep plane facelift. Kdy si ho dopřát? „Ideální doba nevychází primárně z věku, jde hlavně o vhodnou indikaci,“ upozorňuje lékař. „Tedy o kvalitu kůže, pokles podkožních struktur, tvar obličeje a očekávání pacienta.“ Většina vhodných kandidátů se nicméně pohybuje mezi 45. a 60. rokem života, kdy už neinvazivní metody nestačí, ale tkáně mají stále dostatečnou elasticitu pro hezký výsledek. „Čím dřív se zákrok v optimální fázi stárnutí podstoupí, tím přirozeněji výsledek působí. Pokud pacient čeká příliš dlouho, může být nutné kombinovat face-lift i s přenosem tuku, objemovými výplněmi nebo lif-tingem krku.“
A pokud jde o rekonvalescenci? První týdny se mohou objevit modřiny, otoky i ztuhlost, návrat do plné společenské aktivity nastává po třech až čtyřech týdnech. Výsledek se pak bude formovat postupně až sedm měsíců.
Ale pozor! „Deep plane facelift není vhodný pro pacienty se zdravotními problémy, poruchami hojení, silné kuřáky nebo ty, kteří očekávají okamžitý efekt bez rizika,“ dodává lékař. „Také pokud někdo není psychicky připravený na změnu vzhledu, je lepší zvolit šetrnější přístup.“
Dá si někdo džus z mrkve, zázvoru, citronu, olivového oleje a jablek? Tzv. na Lindsay!